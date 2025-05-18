"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MAYIS 2025 PAZAR - YIL: 56

Hizmet usulü nasıl olmalı?

Mustafa Yalçın
18 Mayıs 2025, Pazar
Hz. Muhammed (asm) gibi;

El-emin olarak davasında tavizsiz olunmalı.

Davut (as) gibi;

Demirleşmiş kalpler hamur gibi yoğurmalı.

İsa (as) gibi;

Müzminleşmiş hastalıklara çare bulunmalı.

Musa (as) gibi;

Taşlaşmış gönüllerden âb-ı hayat çıkartılmalı.

Süleyman (as) gibi;

Teshir-i hava ile dimağlara taze hava taşınmalı.

Pederimiz olan Âdem (as) gibi;

Hilafet davasında rüçhaniyet istiyor isek hakikat-ı esma talim edilmeli.

Evâmir-i teklife itaat ile;

Lisanımız Risale-i Nur olmalı.

Hikmetle hareket ile hizmetimiz kolaylaşmalı.

Hakikatlar, sah-ı manevî düsturları içerisinde hayat-ı maneviyemize yansımalı.

Çünkü Risale-i Nur yalnız bir kitap değil, bir tarz-ı hayattır. Lisanımızda olduğu gibi, ahlâkımızda ve temsilimizde de Risale-i Nur'un hâl dili hissedilmelidir.

Cenab-ı Hak (cc) lisan-ı remziyle bizlere diyor ki: Ey Nur Talebeleri, “adetullah” kanunlarıma uyunuz.

Görün bakın; Peygamberlerimi nasıl vazifelerinde ne surette imtisal ettirdim ise, sizler de bu usullerle çalışınız.

Adalet-i tamme ile hizmetinizi tatbik-i hayata geçiriniz.

Şûranızda hâkim-i adaletpişe ile ihlas düsturlarını rehber edininiz.

Zira bu zamanda en büyük tehlike enaniyettir.

Risale-i Nur’un mesleği ise şahs-ı manevî ile hizmet etmektir.

Bu ulvî hizmet, bir ferdin değil, cemaatin, yani kardeşliğin, uhuvvetin ve tesanüdün meyvesidir.

“Bizim mesleğimizde en mühim esaslardan biri de tesanüddür, uhuvvettir. Birbirini tenkit değil, tekmil etmektir.”

Öyle ise; Hamlinden çekindiğimiz iman hizmeti, ihsan-ı İlahi tarafından omuzlarımıza tevdi edilmiş, her birimiz emanet-i kübraya, halife-i hizmet şuurunda baş-göz üzerine deyip çalışmalıyız.

Madem ki;

Her kemalâtın, her ilmin, her terakkiyatın pişdarları Peygamberler olmuş, bizlere rehber olarak onlar yeter.

Asır itibariyle, onları iyi anlamak ise;

Risale-i Nur süzgecinden, Üstadımız olan Bediüzzaman Said Nursi’nin (ra) tedrisatından geçmiş olan hakikatlar, düsturlar, prensipler ahirzamanda en mergub hizmet şeklidir.

Ve unutulmamalıdır ki;

Bizim vazifemiz netice almak değil, yalnızca vazifemizi yapmak ve “müsbet hareket” etmektir.

Zira Üstadımız buyurur ki: “Bizler müsbet hareketle, yani yalnız imana hizmet etmekle mükellefiz.”

“Neticeyi Cenab-ı Hak’tan bilip, biz yalnız vazifemizi yaparız. Vazife-i İlahiye’ye karışmayız.”

Okunma Sayısı: 720
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Yıldız Fırtına

    18.5.2025 09:10:27

    Zübeyrî çizgide Kutlular kifayetinde tavizsizlikle davanın hatırını halkın hatırından âlî tutmalı..

  • Mefail Güreler.

    18.5.2025 05:07:19

    Allah razı kardeşim Mustafa Rabb'im samimiyetini ihlasını muhafaza eylesin yar ve yardımcın olsun. Amin.

  • Mehmet Şerif akay

    18.5.2025 00:40:06

    Allah razı olsun sayın Mustafa abim çok güzel tesbitler Ancak Risale-inur düsturundan biriside kangren olmuş yarayı kesip atılmalı Vesselam

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Özel okullardaki "hayali" notlar mercek altında

İnternetten elde edilen kazançlar da takibe alındı

'Hint hegemonyasına asla boyun eğmeyeceğiz!'

Müsilaj gemilere de çok zarar veriyor

Düğün veya asker uğurlama konvoylarıyla trafiği engelleyenler 180 bin lira ceza alacak

Meksika gemisi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı: 19 kişi yaralandı

İnsan bedeninden İslâm ümmetine

Terör Örgütü PKK'nın feshi ve barış dönemi

İsrail basını: Trump, Netanyahu'ya "kovuldun" mesajı verdi

Harflerin Bestekârıydı: Hattat Hamid Aytaç

'Olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldık'

İsrail'e acil yaptırım kararı alınmalı - Fransa: Gazze'deki insani duruma katlanılamaz

Bu kanun AB kriterlerine uymaz

Çiftçi yaraların sarılmasını bekliyor

250 bin kamu görevlisi mağdur ediliyor

Gençler iş aramaktan vazgeçti

Açlık sınırı 34 bin 888 lira

Faize var, milletin sofrasına yok

Muhtemel İstanbul depreminde itfaiye yetersiz

En Çok Okunanlar

📷
Genel

“Kurbanlarınız için hazırız”
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

“Soykırımı reddediyorum” dedi, diploması verilmedi
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Risale-i Nur’da bahar
Genel

Bu kanun AB kriterlerine uymaz
Risale-i Nur'dan

Orta Şarkta sulh-u umûmînin temel taşı
Genel

250 bin kamu görevlisi mağdur ediliyor
İbrahim Aktaşcı

Sermayem derdimdir, servetim âhım!
Faruk ÇAKIR

“Büyük felâket” bitsin
Genel

Günün Ayet ve Hadisi

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.