"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 HAZİRAN 2021 SALI - YIL: 52

Zerrelerin faaliyetleri

Muzaffer KARAHİSAR
15 Haziran 2021, Salı
Günümüzde uzak mesafelerden seslerin ve simaların nakli hadisesi günlük hayatın bir parçası haline geldi.

Kur’ân-ı Kerîm’in âyetlerinden mu’cizeler bahsini tefsir eden Bediüzzaman, eserlerinde Peygamberlerin mu’cizeleri, işaretlerle her alanda insanlığa ışık tuttuğunu ve yol gösterdiğini misallerle izah etmiştir. 

Hz. Süleyman Aleyhisselâm’ın mu’cizesinin anlatıldığı Neml Sûresi, 40. Âyetten işaretle, “Uzak mesafelerden eşyayı aynen veya sureten ihzar (hazır) etmek mümkündür.” 1 Çok uzak mesafeden seslerin ve görüntülerin naklini izah ederken; eşyanın da aynen naklinin mümkün olduğunu haber vermiştir.

Üstad 1927 yılında telif ettiği Sözler isimli eserinde bahsettiği seslerin ve görüntülerin nakli hususu, 41 sene sonra 1968 yılında Türkiye’de başlayan televizyon deneme yayınlarıyla anlaşılmıştır. Cenab-ı Hakk’ın inayetiyle, inanarak kâinata koyduğu kanunlara uygun, itimat, istidat ve istikametle çalışanlara Bediüzzaman, “Ona dünya bir şehir hükmüne geçebilir...” 94 yıl önce, şimdiki teknolojinin ulaştığı noktayı haber vermiştir. 

Sür’at çağındayız. Yazı, haber, resim, görüntülerin, seslerin canlı yayınla ekranlara aktarıldığı günümüzde; paraların anında bir tuşla uzaklara havale ile gönderilse de “Uzak mesafelerden eşyayı aynen…” hazır etmek ya da gönderme hadisesi, bilim adamlarının gayretli çalışmalarını bekliyor…

Bediüzzaman “Hüve Nüktesi” 2 bahsinde hava zerrelerinin harika yapası, vazifeleri, faaliyetleri, canlıların hayatına etkisi, sesleri ve görüntüleri bozmadan, aslına uygun biçimde, sür’atle nakli hadisesinin bir ikram-ı İlâhî olduğunu, İhlâs Sûresi’ni tefsir ederek ispat etmiştir. En küçük hava zerrecikleri, atomlarının akıllı, kabiliyetli, her şeyi bilir gibi nizam, intizamla, şaşırmadan, eksiksiz iş görmeleri başıboş olmadıklarını gösteriyor. 

Üstad, onların yapısı, vaziyeti, vazifeleri Allah’ın varlığını, birliğini gösteren mu’cizeler olduğunu akla, mantığa uygun misallerle, ilmî delillerle ispat etmiştir…   

Risale-i Nur’un birçok yerlerinde ve Otuzuncu Söz’de “tahavvülat-ı zerrat” hadisesi atomların değişim, dönüşüm ve hareketliliği Sebe Sûresi, 3. Âyetin tefsirinde zerrelerin unsurlarda, hayat sahibi varlıklarda, her yerde ve her şeyde muntazam faaliyet yapmaları geniş bir tefekkürü nazarlara sunmaktadır. 

Cenab-ı Hakk’ın ilim, irade, izni, kudretiyle emir tahtında hareket ettikleri tevhid delilleri olarak anlatılmaktadır.

Üstad, Kur’ân’dan aldığı işaretle 1927’de: “Elbette nev-i beşer, ahir vakitte ulûm ve fünuna dökülecektir. Bütün kuvvetini ilimden alacaktır. Hüküm ve kuvvet, ilmin eline geçecektir.” haber vermiştir. Süleyman Aleyhisselâmın mu’cizesi “Tahtın etrafındaki adamların, suretleri ile beraber sesleri de işitilmiştir.” 

Bu hadiseden Üstad, âyetten aldığı manevî işaretle: Bu azim nimetten istifade edileceğini şöyle haber vermiş:

“… öyle çalışınız ki, rûy-i zemini, (yeryüzünü) her tarafı her birinize görülen ve her köşesinde sesleri size işittiren bir bahçeye çeviriniz.” 3

Her tarafta Kur’ân hakikatleri olan Risale-i Nurlar’ı uzak mesafelerden karşılıklı yapılan canlı derslerle yeryüzü çiçek bahçesi gibi güzelleşip letafet kazanmıştır.

Hz. Peygamber Efendimizin (asm) ashabına dünyada Cennet bahçeleri olarak tarif ve istifadeyi tavsiye ettiğinde ashabı: “Cennet bahçeleri nerelerdir, ya Rasûlallah?” sorusuna Efendimiz (asm): “Oralar, ilim meclisleridir.”  4 buyurduğu hadis-i şerifi ve tavsiyesini hatırlıyoruz.

Dipnotlar:

1- Sözler, Yirminci Söz’ün İkinci Makamı. 2- Sözler, On Üçüncü Söz.  3- Sözler, Yirminci Söz’ün İkinci Makamı.  4- Tirmizi, Deavât, 82/3510

Okunma Sayısı: 207
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Halk getirir, halk götürür

    DSÖ: Vakalar art arda 7 haftadır düşüşte

    Prof. Dr. Ümit Meriç: Cemil Meriç ömrünün her ânını ilme vakfetti

    AKP güç zehirlenmesi yaşıyor

    Halkı borçlandırmayın, karşılıksız destek verin

    Dünya genelinde salgın gündemiyle son 24 saat

    NATO bildirisinde Türkiye nasıl yer aldı?

    SGK'ye kayıtlı tüm çalışanlar aşılanacak

    Biden: Türkiye ile ABD arasında gerçek bir ilerleme kaydedeceğimize inanıyorum

    NATO Zirvesi'nin ardından Erdoğan'dan açıklamalar

    Rıza Bey Apartmanı'na ilişkin iddianame kabul edildi

    'NATO ve Avrupa'nın Türk müttefiklerine ihtiyacı var'

    Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 626 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    NATO: Türkiye Afganistan'da kilit rol oynuyor

    Yolcu garantisi hızlı trende de tutmadı

    ‘Neden arıtma tesisi yapılacak?’

    Maskesiz hayat 2022’de

    Erdoğan: Türkiye'nin sınırları aynı zamanda NATO'nun sınırlarıdır

    Netanyahu nasıl bir süreçle karşılaşacak?

    7 yaşında şehit oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zafer Ferah’ın kalp gözü
    Ahmet BATTAL

    Sütten TBMM’ye patatesten mühür
    Genel

    Halk getirir, halk götürür
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Haberlerdeki tuzak
    Risale-i Nur'dan

    Şeytanlara karşı en mühim silâhımız
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    Ankara’nın “Zafer Kardeş”i
    Ali FERŞADOĞLU

    Ahlâkî sorulardan kaçını cevaplandırabiliriz?
    OZAN KAYA

    Namazdaki hırsız

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.