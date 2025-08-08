"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 AĞUSTOS 2025 CUMA - YIL: 56

Edatların yanlış kullanımı (5)

Nahit TOPALOĞLU
08 Ağustos 2025, Cuma
Şapka Deyip Geçmeyin-48 - Anlatım Bozuklukları-29

HATTA

HATTA bağlama edatı, sıralanan unsurların son kertesinde kullanılır.

*“Tedbir alınmazsa bu hastalık ölüme, HATTA kısmi felce neden olabilir.”

“Tedbir alınmazsa bu hastalık kısmî felce, HATTA ölüme neden olabilir.”

“Bile, hatta” edatları pekiştirme maksatlı ikisi bir arada da kullanılabilir. Tabii doğru olmak kaydıyla.

*“Yiyecek bir lokma ekmeğimiz HATTA yemeğimiz BİLE yok.”

“Yiyecek yemeğimiz HATTA bir lokma ekmeğimiz BİLE yok.”

Bu kez misal dışarıdan, TDK yayını bir bilimsel(!) eserden:

*"Bir aylık zaman dilimini (av) işi için harcadılar; bu iş bir harf DAHİ BİLE sapmadı" TDK Hüsrev ile Şîrîn (Günümüz Türkçesine Aktarma) Hazırlayan: Funda Şan, Ankara,2024

Ne diyelim? Bilime hürmetimiz var!

VEYA / YA DA

Eş mânâlı bu iki kelime için lügatlerin verdikleri bilgiler şöyle: 

“Cümlede bildirilen husûsun, sayılan birden fazla şey için, aynı zamanda söz konusu olduğu durumlarda, bunların arasına getirilirler.”

“Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen sözlerdir.”

“Seçeneği, çeşitliliği veya tercihi belirten kelimelerdir.”

Demek ki bu bağlama edatları, neleri bağlamak için kullanılıyorlarmış? Farklı olan fakat biri diğerinin yerini de tutan iki şeyi bağlamak için. 

Ali Aydın veya Hasan Gülmez gelsin. 

İki farklı şahıstan bahsediyoruz ama biri diğerinin yerine geçebilir. Hangisi olursa olsun, fark etmez. Peki, “Ali Aydın veya Ali Aydın gelsin.” denir mi? Tabii ki hayır. 

Tetkikte, karşımıza çıkan bir ifade:

*“Bir kuşak VEYA bir nesil farkı…”

Kuşak farkı ile nesil farkı, farklı şeyler mi? Hayır. İkisi de Ali Aydın yâni.

* “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda alınan şu ’kararlar’ın, şu ‘devletler’ nezdinde bir bağlayıcılığı, herhangi bir ‘müeyyide’ YA DA şu ‘yaptırım gücü’ yok.”

* “Herhalde, ‘temel’ Problemimiz YA DA şu ‘en büyük’ sorunsalımız.”

* “Kendisine yapılan herhangi bir zulme YA DA şu haksızlığa karşı her kim de sabreder ve affeder ise…”

* “Hangisinin “daha önemli” YA DA “daha öncelikli” olduğu konusuna, artık siz karar verirsiniz.”

* “Hocam, o zaman, biz neden şu okullarda imtihan YA DA sınav yapıyoruz!? Kaldıralım bütün şu sınavları…”

* “Sıkıntı VEYA ruh darlığından veya titizlikten veya nefis ve şeytanın desiselerine kapılmaktan veya şuursuzluktan…”

* “Hocam, bu kanıya YA DA kanaate nasıl ulaştınız?”

* “…her zaman ve her yerde, hem de şu bütün insanlara karşı, şu bütün durumlarda şu ‘müsâmaha’ YA DA ‘hoşgörü’nün mümkün olamayacağı, ‘kullanılamayacağı’ hükmü olsa gerektir…”

Şimdi ise bu sehvin katmerli bir misâli. İkisi bir arada:  

*“Bir program YA DA bir yazılım; sizce, o programı VEYA o yazılımı ‘tasarlayan olmaksızın’ şu ‘varlık sahasına’ çıkabilir mi?”

Sıra, şapka sehviyle ilgili hitâmda:

"Cumhuriyet Bayramı’nın RESMÎ GEÇİT törenine başörtüsü ile katılmak istedi.”

Resm: Tören, merâsim

Resmî: Devletle ilgili veya devlet adına olan

Resm-i geçit: Geçit resmi, geçit töreni, geçit merâsimi

RESMÎ geçit: Böyle bir kullanım yoktur. 

Demokratik yönetimlerde tören yapmak, devletin inhisârında olmadığından RESM-İ GEÇİTler yapılır; hem de mebzul miktarda. Devlet de hasbel kader böyle bir eylem tanzim etse ona da resm-i geçit denir. 

Bu sehivde, bir  intâk-ı Hak da mı olmuş bilmem. Demokrasilerde merasimlerin RESMÎ olma mecburiyeti yoktur.

Ucûbe tek adam rejiminin neticesi olarak sivil toplum kuruluşları hükmen mevtâ vaziyetinde olduğu için  RESM-İ GEÇİT yapma imkânı bulamadıklarından, bütün “geçit”ler resmî  olmak mecburiyeti hâsiyetiyle  RESM-İ GEÇİTler rafa kaldırılmış, sadece RESMÎ GEÇİTlere “geçme” hakkı verilmiştir.

Daha önce de söylemiştik: 

İntâk-ı Hak da olsa, şapkadan geçin, şapka deyip geçmeyin!

Okunma Sayısı: 141
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Milleti birleştiren bir dil kullanılmalı

    Başka ülkede olsa herkes istifa ederdi

    ABD'deki üniversite öğrencilerinin yapay zeka eğitimine 1 milyar dolar ayırdı

    Meyve ağaçlarını "stresten uzak tutmak için" aşırı sıcaktan koruyun

    İsrail ve ABD, dünya adalet sistemi için en ciddi tehdit!

    OGM'den "yüksek yangın riski'' uyarısı!

    Putin-Trump görüşmesi ilerleyen günlerde yapılacak

    Microsoft İsrail'in hizmetinde! Filistinlilerin yaptığı milyonlarca telefon görüşmesini İsrail için depolamış!

    Gazzeli bir baba: Çocuklarıma ''un'' getirebilmek için tankların arasından ölüme gittim

    İç savaşla boğuşan Sudan'da Faşir şehri de açlık tehlikesiyle karşı karşıya!

    Avrupa Parlamentosundan AB'ye ortak mektup: Gazze'deki soykırımı sona erdirin!

    İspanya'nın Jumilla ilçesinde skandal: Müslümanların Dini Bayramlarını kamusal alanda kutlaması yasaklandı!

    Bakan Yumaklı: Önümüzdeki bir hafta yüksek riskte

    Meclis derhal devreye girmelidir!

    Üretici bir litre süt satıp bir bardak çay içemiyor

    Sahteciliği şeffaflık önler - Kamu kurumları da rant alanına dönüşmüş durumda!

    Hollanda'da 2-1 kaybeden Fenerbahçe turu İstanbul'da arayacak

    Şam kırsalında su için açılan kuyudan su yerine doğal gaz çıktı

    "Öyle görünüyor ki Rusya artık ateşkese daha yatkın"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Milleti birleştiren bir dil kullanılmalı
    Genel

    Başka ülkede olsa herkes istifa ederdi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.