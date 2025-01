Amerika seyahatimiz ve hatıralarımız -3

New York ve New Jersey illeri Kuzeye yakın olduğu için, karlı ve soğuk. Daha önce Kuzey ve orta Amerika’daki birçok eyaleti ziyaret etmiştim. Teksas’a ilk olarak geliyorum.

Teksas’a bağlı Houston, New York’tan uçakla dört buçuk saat. En merkezi, zengin ve önemli şehri Houston. Ziyaretimizin sebebi, değerli bir kardeşimizin samimi arzu ve daveti ve yüz yüze Risale-i Nur dersi yapmak, yeni simalar ve dostları tanımak ve hizmete odaklanmak. Türkiye-Houston saat farkı dokuz saat! New York’la arasında saat farkı bir saat. Ama New York in New Jersey’e göre çok daha ılıman bir iklim var. Orada -10 dörtleri görmüştük burada +14 lerde evin içinde rahatlıkla ve dışarıda gömlekle gezebiliyorsunuz.

Teksas, Alaska’dan sonra yüzölçümü en büyük ve geniş olan bir eyalet. Başşehri Austin. Eyaletin ve Federal Devletin en önemli şehirlerinden birisi Houston şehri. Aynı zamanda Amerika’nın en zenginlerinin yaşadığı bir şehir. Houston, Meksika Körfezinde beş bin petrol platformu olan bir merkez. Son olaylarda beyin gücü olarak Suriyelilere kapıları açmışlar. İklim, kuzey ve orta Amerika’dan çok farklı. Nemli, güneşli ve ılıman. Tam bir Akdeniz iklimi gibi. Houston her milletten milyonları bulan nüfusuyla Amerika’nın petrol merkezi çok önemli bir şehir. Baba ve oğul, George Bush; iki Amerikan başkanı çıkartan önemli bir siyasî yönü de var.

Manevî ve dinî yönden de demokrasinin izleri bu ülkenin her tarafında net görmek mümkün. Dünyadaki bütün Müslüman ülke ve cemaatlere ait camiler var. Mihmandarımız Houston’da yüzden fazla cami olduğunu söyledi. Diğer eyaletlere göre her şey daha da ucuz. Türk Konsolosluğunun ve THY yollarının günlük uçak seferlerinin oluşu da ayrı bir güzellik.

Duyguların değil akıl, sistem, kanun, adalet, hürriyet, prensip, disiplin ve mantığın öne çıkıp hâkim olduğu farklı bir ülke Amerika.

Yabancı uyruklu nüfus oldukça fazla. Burada yaşayan değerli Murat kardeşimiz, hava limanından alıp gece, Türkiye’den gelen çok ünlü, fakat iflas etmiş bir iş adamının burada açtığı pizzacıya götürüp tanıştırdı. İş adamı çok ilginç olan maceralarını ve buralarda nasıl tutunduğunu anlattı.

Daha sonra kardeşimizin kiraladığı eve geldik. Buradaki kiralama sistem gerçekten çok enteresan ve çok teknik. İki katlı ve duruma göre çok farklı kiralık evler. Sanki apart otel gibi hem dış girişlerinde hem de her kapının yan tarafında şifreler var.

Evlerin bedelini internetten ödedikten sonra o şifrelerin numarasını veriyorlar. Şifreyi girip anahtarı kutudan alıyorsunuz. Açıp içeri giriyorsunuz her şey hazır. Misafirlik bitince şifreyle anahtarı aldığınız yere koyup ayrılıyorsunuz. Her şey otomatik ve internet üzerinden. Misafirlik bitince işçiler odaları temizleyip yeniden yeni misafirlere hazırlıyorlarmış. Sıcak su, elektrik, mutfak aletleri ve araçları, her odada televizyonlar var. Size düşen alışveriş merkezinden ihtiyaçları alıp işinize bakıyorsunuz.

Gidiş-dönüş uçaklarında ve sahada gördüğümüz Müslüman ve diğer millet ve ırklardan insanlara yanımızda götürdüğümüz ve YUHİB tarafından bastırılan farklı yabancı dillerdeki kitap ve broşürleri de verme fırsatımız oldu. Yeni simalarla tanıştık. İrtibat bilgileriyle iletişimlerimiz devam ediyor. İlerisi için ümitlerimiz arttı. Yeni faaliyet ve simalar için zeminin, zaman ve yeni dostların bizi beklediğini bizzat görüp yaşadık.

Netice: İki haftalık bu kısa ziyaretimiz hizmetlerimiz açısından verimli oldu. THY ile on iki saatlik Houston-İstanbul yolculuğumuzun sonunda bu ziyaretimin en büyük kazancı: Hürriyet ve sitemin ağırlığı ve serbestliğin gücünün varlığının farkındalığı oldu.

Suç işlememek kaydıyla bu hürriyet ve sistem içerisinde bir noktada şahane hürsünüz. İş bulup çalışabiliyorsunuz. Sağlam ve çok yaygın akılları zorlayan teknolojik bir rahatlık ve sistemin bir parçası olabiliyorsunuz. Darısı demokratikleşme sancısı çeken ülkemizin ve diğer İslâm ülkelerinin başına!