Avustralya Nur Vakfının yardımları sevindirdi

Avustralya nur vakfı’nın, antalya’daki orman yangınından zarar görenlere yardım etmesi takdirle karşılandı. Mağdurlar şöyle dedi: “Avustralya Nur Vakfı’na bu fedakârlığı ve kadirşinaslığı ve yardım severliği için çok teşekkür ediyoruz. Vatandaş ve kardeş olarak dünyanın öbür ucundan bizleri unutmayıp acılarımızı paylaşmaları çok takdire şayan bir asil harekettir. Yardım yapan bütün din kardeşlerimize teşekkür ediyoruz.”

DİZİ - 2: ORMAN YANGINLARI SEL FELÂKETLERİ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

NEJAT EREN - nejateren@saidnursi.de

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Muhtarlar ve vatandaşlar da, dünyanın öbür noktasındaki kardeşlerinin ve vatandaşlarının bu yardım, vefa, kadirşinaslık ve nezaketleri için çok teşekkür ettiler.

Bu konuda konuştuğumuz yetkililerin görüş ve düşünceleri de şöyle:

BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ÖZEREN:

Yangında bir sabotaj yok. Kuvvetli ihtimaldir ki ormanlık bu bölgemizden geçen yüksek gerilim hattından çıkan kıvılcımlardan çıktığı kanaati hakim. Yangın altmış kilometre kadar bir şeritte çok büyük bir tahribata sebep olmuştur. İlçemiz Gündoğmuş sınırlarında bulunan mahallelerimizden en çok zarar gören köyler; başta, Senir, Ortagonuş, Ümütlü, Merkez Sümeni, Senir, Karaisa, Karabul, Kalecik mahalleleridir. Buralarda ev, çardak ağıl olarak seksen civarında mesken, bağ bahçe ve ağıllar yanmıştır.

Mahalleri tehdit eden yangın yedi gün sonra kontrol altına alındı. İki hafta da soğutma çalışmaları devam etti. Canlı hayvan zayiatı sadece Ortagonuş’ta var.

200’den fazla belediye yangın söndürme çalışmalarına yardım etti. Ormanda ağırlıklı olarak kızılçam, kısmen sedir ve ardıç ağacı yandı.

Bağ ve bahçelerde:

Badem, ceviz, zeytin, incir, üzüm yandı. Elhamdülillah, can kaybı yaşamadan atlattığımız büyük felâket günlerinde bizi yalnız bırakmayan, hemen hemen her gün ilçemize gelerek bizzat ilgilenen bütün resmî ve sorumlu yetkililere, belediyelere, kuruluşlara, derneklere, vakıflara ve ismini, resmini, tabelâsını göremediğimiz, ya da unutulan; kurum veya şahıslara, telefonla arayarak, veya sosyal medyada mesaj yazarak manevî destek veren acımızı paylaşan; kendi mahallesinde yangın olmadığı halde, komşu mahallelere yardıma koşan, bütün dostlarımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Sağolun var olsunlar. Çok teşekkür ediyorum.

ORMAN İLÇE MÜDÜRÜ, İSMAİL KAYA:

Manavgat yangını ve Türkiye’deki genel yangınlar dolayısıyla söndürme çalışmalarımız aksadı. Bu bakımdan yangının yayılıp büyümesi bu bakımdan da maalesef önlenmedi. 25 adet yangın söndürme aracı yüzlerce itfaiye ve yangın söndürme ekibi söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın maalesef bir aya yakın sürdü. Alan çok dağlık ve geniş olduğu için uçaklar da geç devreye girdiği için orman ve ağaç zayiatımız büyük oldu. Soğutma çalışmaları halen devam ediyor. Çünkü arada ulaşılamayan sahalarda kütüklerin yanması devam ediyor.

Canlı hayvan telefi olanlara yardım yaptık.

Yeniden orman ekimi ve dikimi konusunda tecrübe ve ilmî çalışmalara göre yapılacaktır. Çok sarp olan ve fıtrata yatkın yerleri öyle bırakıp ağaçların kendi tohumlarından canlanmasını bekleyeceğiz.

Henüz tam olarak ne kadar hektar orman yandığının kesin hesabını soğutma çalışmalarından sonraya bıraktık. Yangında zarar gören ağaçların kesilip değerlendirilmesi için de ihale çalışmalarımız devam ediyor.

Tarım İlçe Müdürlüğü’nde şu anda maddî bir yardım yapılmıyor. Yetkililer telef olan, yanan ağaçların yerine biz fidan verip size yardımcı olacağız diyorlarmış.

SENİR MAHALLESİ (KÖYÜ) MUHTARI DURMUŞ ALİ YILDIZ:

Köyümüzde maalesef elliye yakın ev tamamen yandı kül oldu. Elektrik, su, telefon ve diğer bütün hatlar ve şebekeler tamamen tahrip oldu. Dört defa köyü boşaltmak zorunda kaldık. Çok mağdur olduk. Bu yangın, ilçe ve köy tarihinde hiç görülmemiş bir yangın. Allah beterinden saklasın. Bizim köy olarak her şeyimiz yandı. Elliye yakın ev, ağıl, yazlıklar, üzüm bağlarımız, zeytin ağaçlarımız ve meyve bahçelerimiz, tarlalarımız yandı kül oldu.

En acısı, bizim tarihimiz yandı. Biz biliyorsunuz köy olarak Osmanlı Saltanatından berat alan bir tarihi ve köklü köyüz. Osmanlı zamanında Alanya, Manavgat bu sancak şerefli köye bağlıydı. Bizi en fazla üzen bizim çok eski ve muazzam bir tarihimizin yanmasıdır. Bu tarihin en belirgin nişanesi olan mezarlığımız vardı bu mezarlarımız yandı.

* Yangın nasıl çıktı?

Tam olarak bir bilgi verilmiyor. Ama bizim duyum ve tahminlerimiz Köyümüzden 35 Km. ileride yüksek gerilim hattından çıktığı söyleniyor.

* Yardımlar ne durumda?

Devletin ve büyükşehir ve yardımları bize ulaştı.

* Ne kadar saha yandı?

Köyün içindeki ve çevresindeki birçok ağıl, bağ ve bahçe tamamen yandı. Evleri yaparız, ormanları yeşertiriz, ama Osmanlı Yazılarını ve eserlerini geri getiremeyiz.

Avustralya Nur Vakfı’na bu fedakârlığı ve kadirşinaslığı ve yardım severliği için çok teşekkür ediyoruz. Vatandaş ve kardeş olarak dünyanın öbür ucundan bizleri unutmayıp acılarımızı paylaşmaları çok takdire şayan bir asil harekettir. Yardım yapan bütün din kardeşlerimize teşekkür ediyoruz.

ORTAKONUŞ MUHTARI İSA BOZ:

Köyümüz ve civarında 28 Temmuzda Oymapınar Ermenek barajlarını birbirine bağlayan 380.000’lik enerji hattının gerekli bakım ve onarımının yapılmaması sebebi ile mahallemizde orman yangını başladı.

Vatandaşların gayretleri yeterli olmadı. Yangın büyüdükçe büyüdü. Her tarafı yaktı kül etti. Sadece Ortakonuş’ta 20 hane yandı. Vatandaşlarımız evsiz kaldı. Akrabalarının yanlarına ya da konteynerlere yerleştiler. Bazıları bu durumu kaldıramadı ve hastanelere düştü yoğun bakımda yatanlar bile var.

Yardımlar olarak vatandaşlardan ve yardım kuruluşlarından her türlü yardım geldi ülkenin her tarafından yardım yağdı. Gerek maddî gerekse manevî olarak vatandaşlarımız bizi yalnız bırakmadı.

Söndürme faaliyetlerinden hiç memnun değilim. Gereken ilgi alâka gösterilmedi yangın kendi haline bırakılmak suretiyle yanmasına müsaade edildi. Dolayısıyla bizim yaşama alanlarımız tahrip oldu yaşanılacak alan kalmadı psikolojimiz ve hayat döngümüz alt üst oldu. Bu coğrafyada nasıl yaşayacağız bunu düşünmekteyiz. En kısa zamanda eski hayatımıza dönmeyi Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim.

SON