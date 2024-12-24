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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 ARALIK 2024 SALI - YIL: 55

Çözüm bulan adam Bediüzzaman - 2

Nejat EREN
24 Aralık 2024, Salı
Bediüzzaman Said Nursî, fikirleri ve davası bu millet, ümmet ve insanlık için yaptığı hizmetlerine bu yazımızda da devam edelim.

Bediüzzaman’ın bu ülke ve insanına verdiği değerin bir ifadesi: “Biz imanı kurtarmak ve Kur’ân hizmeti için, Mekke’de olsam da buraya gelmek lazımdı. Çünkü en ziyade burada ihtiyaç var. Binler ruhum olsa, binler hastalıklara müptelâ olsam ve zahmet çeksem, yine bu milletin imanına ve saadetine hizmet için burada kalmaya Kur’ân’dan aldığım dersle karar verdim ve vermişiz.1 

Mevlâna, Yunus Emre, Ertuğrul Gazi, Osman Bey, Hacı Bektaş Veli, Fatih ve daha nice değerleri insanlığa hediye edip bağrından çıkaran bu Anadolu halkı ve resmî ve gayrıresmî bütün kurumların ve bu hakikat ve gerçeğe kulak verip sahip çıkmaları vatanî bir ve-bal ve borçtur diye düşünüyorum.

Türkiye’de Kur’ân-ı Kerîm’den sonra en çok satılan ve basılan kitaplar olarak Risale-i Nur Külliyatı gerçeği dikkate alınmalıdır.

Adalet ve hürriyetin temini için, barış ve sulhun, doğruluk ve samimiyetin tesisi için buna ihtiyacımız var. Bu âlim ve eserlerinin bu önemli katkıları dikkate alınmalıdır inancındayım.

Altı bin sayfayı aşan oniki cilt, yüz otuz beş parça bu muazzam eser külliyatı; Kur’ânî reçetelerin tefsiri ve kaynağıdır.

Şahsî, ailevî, siyasî ve ictimaî olayların, etnik çatışmaların, kavga ve gerginliklerin çareleri bu eserlerde bulunmaktadır.

Anarşi, terör, ayırımcılık, ötekileştirme, kin, nefret ve tarafgirliğin ilâcı olan İslâmiyet’in mensubu olan Müslümanların ve beşeriyetin çaresizliğinin çözümleri Kur’ân’da ve onun tefsir Risale-i Nurlar’dadır.

21 Şubat 1970 tarihinde; “Gayemiz  vatan sathını bir mektep yapmaktır” Parolasıyla yola çıkan Yeni Asya, elli beş senelik geçmişinde ve yayın politikasında; yaptığı bu büyük hizmetleri hiçbir zaman yeterli görmemiştir. Aralıksız, aşkla, şevkle hizmetlerine devam etmektedir, Allah’ın inayet ve yardımının yanında, değerli dostlarından ve okuyucularından aldığı, güç, destek ve en önemlisi dualarla daha nice yeni ve güzel hizmetlere imza atacaktır.

Yeni Asya’nın tarihi hizmetlerini kısaca hatırlayıp şöyle özetlemekte fayda var:

“Her eve bir Risale-i Nur Külliyatı kampanyası” ile, bir milyondan fazla Risale-i Nur eserlerini evlere ulaştırmayı başarmıştır. Yurt içeresindeki büro ve temsilciliklerinin yanında, Avustralya’dan, Amerika’ya, Avrupa’dan Afrika’ya kadar, din, ilim, iman, ahlak, eğitim, ekonomi, sanat, bilhassa da hürriyet ve demokrasi mücadelesinde Yeni Asya gazetesi ve ekolü gerekenleri imkânlar ölçüsünde yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir.

Yurtta ve dünyada barışın temin edilmesinde aralıksız gayret gösteren yorulmaz bir mücahididir.

Konferans, seminer, panel, röportaj, meşveret toplantılarıyla ma-nevî hizmet hareketleri devam etmektedir. 

Çoğu kere haksız muameleyle karşılaşsalar  da Yeni Asya’nın cesaretli kadrosu ve vefalı okuyucuları ve taraftarları hak bildikleri yolda istikametle devam ede gelmişlerdir. Risale-i Nur Külliyatı’ndan aldıkları imanî ve Kur’ânî ilaçlarla aşkla şevkle bu hizmeti dalga dalga yayarak devam ettirmektedir.

Risale-i Nur Külliyatı ve muazzez müellifi Bediüzzaman Said Nursî’nin fikir ve davasını bütün yönleriyle kendine rehber alan, Yeni Asya ekolü, her türlü olumsuzluklara karşı Allah’ın bir lütfu olarak bu manevî hizmetlerini aralıksız devam ettirerek bugünlere gelmiştir.

Türkiye’de yaşayan herkes bütün peşin hükümlerden sıyrılarak kendi öz değerlerine. Tarihine, kültürüne, inancına sahip çıkması halinde ülkemiz maddî ve manevî açıdan farklı bir konumda olacaktır.

Müstesna şahsiyetlerin, değişik saha ve konularda müsbet hizmetlerine ihtiyaç vardır. Bu şuurun hasbî kalplerde yankılanması ümit ve temennisiyle.

1- Emirdağ Lâhikası, s. 169.

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