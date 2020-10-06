Dış dünya yabancılar ve iman hizmetleri

“Dünyanın bir köy haline geldiği” bu âlemde, Bediüzzaman asıl gayesi olan İman Hizmetini her türlü zorluğa rağmen devam ettirmiş bu dâvâyı dünya kamuoyuna kabul ve tasdik ettirmiştir. Hz. Üstad, yurt dışı iman hizmetlerinde de bize ve bütün Müslümanlara bir rehberdir. Tesbitlerimize göre sağlığında Risale-i Nurlar’ı dünyanın elli dört ülkesine ulaştırmıştır.

Hz. Üstadın vefatından sonra da Nur Talebeleri “Yurt Dışı Hizmetlerine” devam etmişlerdir. Yeni Asya Nur Cemaati de 2000’li yıllardan başlayan yirmi yıla yakın devam eden yurtdışı hizmetlerini 2012 yılında sisteme bağlı YUHİB (Yurtdışı Hizmetler Birliği) adı altında devam ettirmektedir.

Yeni Asya Cemaati, meşveret, plan, aktif, aksiyoner, sosyal faaliyet, ufuk ve proje ve tatbikatlarıyla, hem enfüsî hem de afakî dairede hizmetlerine aşk ve şevkle devam ediyor. Bu yazımızda YUHİB heyetimizin yaptığı bazı güzel, iftihar edeceğimiz güzel hizmetleri kısa ve özlü olarak dostlarla paylaşmanın faydalı olacağını düşündük. YUHİB Olarak:

Bir Umumî bir de İcra Heyeti olarak iki heyetimiz var. Bunlar iki ayda bir toplanırlar.

İRTİBAT, DANIŞMANLIK, REHBERLİK HİZMETLERİMİZ

· Şu anda Yurtdışında dershane ve hizmetimiz olan her ülke ve bölgeyle devamlı irtibat halindeyiz.

· Yurt dışına giden ve bize ulaşan, herkese danışmanlık, yardım ve rehberlik yapıyoruz.

BASILMIŞ MEVCUT YAYINLARIMIZ

- İttihadı İslâm (Islamic Unity –İngilizce)

- İttihadı İslâm (Arapça)

- Bediüzzaman Said Nursî and Risale-i Nur (İngilizce Broşür)

- Uhuvvet Risalesi (Arapça)

Yukarıdaki basılmış bu eserleri isteyen müessesemizden temin edip isteyenlere ulaştırabilir.

YAYINA HAZIRLANAN VE SIRA BEKLEYEN ESERLER

- Hastalar Risalesi (Arapça- hazır)

- Uhuvvet Risalesi (İngilizce Hazırlanıyor)

- Münâzarât (İngilizce Hazır. Son aşamada)

- Uhuvvet Risalesi (Fransızca Hazır)

- İnsan ve Kâinat broşür. (Hazır İngilizce)

- İspanyolca broşür (Hazırlanıyor)

- Bediüzzaman Said Nursî ve Risale-i Nur tanıtım broşürü (Rusça, basıma hazır)

- Vecizeler (Almanca, İngilizce, Rusça Hazır)

- Japonca, Tabiat Risalesi (çalışma devam ediyor)

- Risale-i Nur’da Demokrasi Çalışması (hazırlanıyor) RN ve Köprü Dergisi referanslı.

- RN’dan Şia konusu ve Alevilik Risalesi üzerinde YUHİB olarak yeni bir çalışma başlatıldı.

SOSYAL MEDYA CANLI VE KAYITLI YAYINLARIMIZ

- Yeni Asya’nın İngilizce Portalı yayınlanıyor. Özellikle dil bilenlerin bunu takip etmesi faydalıdır.

- Ankara büromuzdan YUHİB Temsilcisi bir kardeşimizin hazırladığı haftalık İngilizce ders var.

- Avustralya okuyucularımız “YOUTUBE” kanalından Perşembe günü özel İngilizce dersleri Türkiye’den de takip ediliyor. Bu programların “Beğen” butonunu tıklanıp abone olunması önemli. YENİ ASYA ARABİC adında yeni bir YOUTUBE grubu kurulması ve Avustralya Nur Vakfı tarafından organize edilmesi de gündemde.

KIBRIS KÜLLİYESİ KONUSU

Kıbrıs’ta, Lefkoşa’nın en merkezî yerinde altı katlı külliyemiz hizmete açılmıştı. Bu güzel külliyenin her kademesinde fedakârlıkta bulunan Avustralya Nur Vakfı, Temsilcisi YK üyemiz Fatih Yargı ve Kıbrıs temsilcimiz Eyüp Aktaş’ın bu değerli katkıları için özel bir teşekkür borcumuz var onu zikredelim. Ocak’ta yaptığımız YUHİB toplantısında bazı eksiklerini tamamlamıştık. Şu anda üst kat pencere ve sıva çalışmaları devam ediyor. İhtiyaç var. Himmet sahiplerinin dikkatine!

YURT DIŞI KURBAN HİZMETLERİ

Bu yıl sekizincisini icra ettiğimiz Yurtdışı Kurban Organizasyonu YUHİB’in bu cemaate çok önemli bir katkısı ve hizmetidir. Bu organizenin proje, organize ve bütün fedakârlığı Avustralya Nur Vakfı’nın fedakâr temsilcileri ile YK Üyemiz ve Bölge Sekreterimiz Fatih Yargı’nındır. Kendilerine özel teşekkür ve duâ ediyoruz. Yurtdışı Kurban kesimleri bu yıl Sudan, Etiyopya, Somali’de, üç ülkede yapıldı. Eski yıllara göre, her alanda çok daha iyi neticeler alındı. Allah kabul etsin.

Daha bahsedecek çok konu ve çok geniş ve önemli plan ve projelerimiz var. Bunları ileri tarihe bırakalım. Yepyeni ve güzel hizmetlerde ihlâs ve samimiyetle birlikte olmak dilek ve temennisiyle.