Erzincan’da samimi kardeşliği pekiştirdik (3)

Erzincan Yetişkinler Okuma Programının bu son bölümünde çok güzel ve hasret duyduğumuz bir önemli ziyaretin neticesinde gelen bir mesaj ve temenni ile bitirelim inşallah.

Bu Programın en önemli neticelerinden birisi de gazetemizin baş sayfasında daha önce yayınlanan ve muhterem bir dava adamı ve ağabeyimiz Refet Kavukçuya ait şu önemli cümle ve manalı mesajdı: “Yeni bir vahdet tablosunu çizmemiz lâzım!”

Çok değerli bir hattat, ressam ve dâvâ adamı olan Refet Kavukçu Ağabeyi bir heyetle evinde ziyaret ettik. Yaşına ve iki gün önce yaptırdığı Kovid-19 aşısına rağmen bizi kabul etme nezaketini memnuniyetle karşıladık. Tatlı bir sohbet ettik. İsmail Özdemir Ağabey kendisinin de tablolar yaptığını ve kendisinin tablolarından faydalandığını söyledi. Ona da tavsiyelerde bulundu. Hazırlamış olduğu “BEDİÜZZAMAN ANSİKLOPEDİSİ’NDEN” küçük boy bir nüshasını da grubumuz adına bize hediye etti. Kendisinden duâ talebinde bulunup teşekkür edip evinden ayrıldık.

Daha sonra da yapmış olduğu tablolarla süslenmiş tarihî bir mekân olan “Müzesini” ziyaret ettik. Bir daire katında Üstad ve dâvâ adına yaptığı onlarca küçüklü, büyüklü tablolardan ve değişik kitaplarla dolu. Kitaplar hakkındaki katalogların yanında, kendi hayatını anlatan ve bir yazar tarafından hazırlanmış, “KALEMLERİN EFENDİSİ REFET KAVUKÇU” isimli eserinde sergilendiği tarihi bir arşiv, kütüphane, repertuvar salonu…vb gibi çok yönlü Nur Dâvâsı için tarihî bir merkez. Refet Kavukçu Ağabeyin uzun bir zamanda büyük emek vererek hazırlamış olduğu ansiklopedilerden almak isteyenler aldılar ve güzel bir sohbetten sonra oradan ayrıldık.

Ziyaretimizden bir gün sonra muhterem Refet Kavukçu Ağabey temsilcimiz Erol Akar’ı aramıştı. Erol Kardeşimiz de mikrofonu açtı ve biz de Refet Ağabeyin şu mesajını birlikte dinledik ve çok duygulandık.

Refet Kavukçu Ağabey aynen şunları söylüyordu: “Yeni Asyacı Nur kardeşlerimiz olarak beni ziyaretiniz için çok teşekkür ederim. “Yeni Bir vahdet tablosu çizmemiz lâzım.” “İstanbul’daki, Kirazlı mescitteki dershanede; Kutlular Ağabey, Mehmet Birinci’ler, Fırıncı’lar, Sungur Ağabey’ler... Türkiye’nin ne kadar Nur Talebesi var hepsi orada buluşur, orada bulunur, orada görüşürdü. Benden resim arzu edildi...

Zübeyir Ağabey, “Polisler bizi 15 günde bir ziyarete gelirler, elimizde ne var ne yok; kitap, tablo, resim, her şeyi toplar, alır, götürürler. Elimizde senin gönderdiğin levhalar, vecizeler, hiçbir şey kalmadı. Onun için bize şöyle bir resim yap ki şu duvara, alamasınlar” dedi. Duvarı tuval yaptık, yağlıboya olarak bugün mevcut olan, görmediyseniz gidip İstanbul’da görün...

“O istek üzerine bir tablo yaptık. Fırtınalı bir denizde Risale-i Nur, Kur’ân-ı Azimüşşan’ı çevrelemiş, koruyor. Denizin fırtınasından koruyor. Bu resmi oraya çizdim. “Mevcudiyetimizin hâmisi olan İslâmiyet’ten elini gevşetme, dört el ile sarıl; yoksa mahvolursun” ifadesini de bulutların üzerine yazdık...”

“Biz bunu yaparken lâzım olan fırça, boya her türlü malzemeyi Kutlular Ağabey ile beraber gittik, çarşıdan temin ettik, getirdik. Onunla getirdiğimiz o malzemeyle bu resim yapıldı. Fakat bunu benden başka kimse bilmiyor. Onu yaparken benim yardımcım kimdi? Ben İstanbul’u bilmiyordum! Nereden bilecektim boya nerede, fırça nerede?

“Merhum Kutlular Ağabeyle beraber gittik, temin ettik, getirdik. Bunun gibi birçok hususlarda, birçok hizmetlerde beraberdik. Onu ben çok seviyorum. Bu sevgime esas temel teşkil eden, ‘küfür cephesinin onu hedef alması... Küfrî cephenin okları ile o hedef vuruluyordu. Çok çok talihsiz bir şekilde yavrusunu ondan koparıp aldılar. Türlü hilelerle, türlü oyunlarla o zavallı çocuğu, kızını yok ettiler. O ağabeyimiz bunun ıztırabı üzerine hayatı sarsıldı. Sadece o değil, küfür cephesinin merkezi toptan bir kişinin üzerine yığılıyordu.

Hitabeti kuvvetliydi, vukufiyeti kuvvetliydi, samimiyeti, ihlâsı hem de lehçesinin güzelliği... Onun hayranıydım, lehçesinin de hayranıydım. Hitabetini, vukufiyetini, müessiriyetini çok yakinen duyan, işiten ve istifade eden bir kardeşinizim...”

“Ben onun yanında duran, arkasında duran, onu destekleyen, onu ayakta tutan sizleri de bütün ruh-u canımla tebrik ediyorum. Fakat çok çok arzu ettiğimiz birlik, beraberlik, bütünlük, vahdet tam manasıyla tahakkuk etmedi, edemiyor, bunun da üzüntüsü içerisindeyiz... Bunu hakikaten diyorum, sizi seviyorum...”

“Birliğimiz için, cemaatimizin tevhidi için beraber olmamız arzusu gönlümden çıkmıyor. En yüksek derecede yaşıyorum...

Onlar önümüzde öncülerimizdi, önderlerimizdi, bize hakikatleri anlatan şahsiyetlerdi... Hepsi gittiler. Kalanların en yaşlısı da âciz kardeşiniz olmak hasebiyle yeni bir birlik, vahdet tablosunu çizmemiz lâzım diye düşünüyorum ve ona duâ ediyorum. İnşaallah, gönülde bir olduğumuz gibi görüntüde de bir olmamız arzusu içerisindeyim.”

Evet bu ifadeler, gerçek bir dâvânın çilesini çeken, üstlenen Yeni Asya cemaati ve onun sembol isimlerinden olan merhum Mehmet Kutlular Ağabey içindi. Bizim halis niyetimizin bir semeresi olarak bu programın en güzel semerelerinden birisi bu ziyaret ve ziyaretin neticesi olarak ruhun derinliklerinden gelen bir itiraf, tesbit ve vefakârlığın en güzel örneklerinden olan bu mesaj olduğunu düşünüyorum.

Mahalden gelen güzel bir değerlendirme de şöyleydi:

“Erzincan’daki yetişkinler okuma programı, sizler ve gelen abi kardeşler için Allah (cc) razı olsun, bizlere Cennet hayatının numuneleri olan dört gün yaşattınız gazetede ve köşe yazılarınızda haber yaptınız, şahs-ı manevî adına Yeni Asya Erzincan Temsilciliği olarak teşekkür ediyoruz, bu ve bu gibi toplantıların devamlı yapılmasını arzu ediyoruz, cemaatimizin birlik beraberliği, şevke muhabbete vesile olması dolayısıyla diyor; Refet Abinin söylediği gibi “Erzincan’a NUR YAĞDIRDINIZ” ALLAH (CC) RAZI OLSUN.” Hasılı, yazacak daha çok şey var.

Darısı yeni bölgelere, illere, yeni simalarla farklı programlarda birlikte olmak dilek ve temennilerimizi paylaşıyoruz. Bu Nurlu cemaatin ihtiyacı olan bu gibi programların bütün yurt sathında farklı sima ve derslerle devamının ufuk açıcı hizmetlere vesile olacağını diliyor, bekliyor, arzu ediyor ve temenni ediyoruz.