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3 EKİM 2023 SALI - YIL: 54

Hz. Peygamberin(asm) tarif ve özellikleri

Nejat EREN
03 Ekim 2023, Salı
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (asm) manevi şahsiyeti ve hükümranlığı devam ediyor. Gönüller Sultanı’nın (asm) gerçek şahsiyeti ve makamını, güzel, harika şekilde açıklayan Risale-i Nur Külliyatından çok özel tespitlerden bazılarını bilmana paylaşmak istiyoruz:

* Âlemdeki bütün zekilerin nazarlarını büyük bir dâvâya yönlendirip dikkat çekmiştir.

* Âleme teşrif ettiğinde bütün kâinat, kendine has lisanla onu alkışlamıştır.

* Basiret gözüyle kör olmayanlara sıdkını ve nübüvvetini göstermiştir. 

*  Bütün fazilet sahiplerini arkasına alıp, arz üstünden, arş-ı âzama doğru el kaldırıp duâ ederek, insanlığın şerefi olmuştur. 

*  Bütün nimet hazinelerini açmak salâhiyetine sahip olmuştur.

* Resullerin en sonu ve en mükemmeli ve bütün mahlûkatın efdali olmuştur.

*  Büyük âleme büyük bir kitap nazarıyla bakılırsa, nur-u Muhammedî (a.s.m.) o kitabın kâtibinin kaleminin mürekkebidir.

* Dakik hisleri heyecanlandırmış, yüksek hisleri de ikaz etmiştir. 

* En zor ve dehşetli zamanlarda, metanet ve basiretiyle hakkaniyetini muhafaza etmiştir.

*  Filozofların; en müfsit, en münafık, en vicdansızlarına dahi, “Muhammed-i Arabî (a.s.m.) çok güzel ahlâklıydı.” dedirtmiştir.

* Gayb hazinesinden getirdiği yüksek nimet ve hakikatlere dellâllık etmiştir.

* Geçmiş ve geleceği kapsayan ruhuyla, o zamanların her halini görerek bize söylemiş ve göstermiştir.

* Geçmiş peygamberlerin hallerini ve sırlarını şerh ve izah etmiştir.

*  Her bir hareketinde sıdkını ve ciddiyetini göstermiştir.

*  Hiçbir hali gizli kalmamış, inatçılara karşı da bir hileyi imâ etmemiştir.

* Hidayetindeki mânevi hayat, cansız ve hayvanata dahi sirayet ederek onları konuşturmuştur.

*  Hikmetin, “Nereden geliyorsunuz? Kimin emriyle, ne edeceksiniz? Nereye gideceksiniz? Mebdeiniz nereden?” sorularına, nev-i beşerin hatip, mürşid ve reisi olan Hz. Muhammed (asm) cevap vermiştir.

* Hilkat tarafından zat-ı Muhammed bir bürhan-ı bâhirdir.

* İnsanlardaki cevherleri açığa çıkarmıştır. 

* İnsanlığı bedeviyetten, medeniyete çok kısa sürede, nübüvvetiyle taşımıştır. 

* Kâinat Hâlıkını tarif eden, pek büyük bir konuşan bir delildir. 

*  Kâinat sahibinin rububiyetine, uluhiyetine, tam bir ubudiyet ile mukabele etmiştir.

* O, insanlık için manevi bir güneş ve mükemmel bir üstad olmuştur.

*  O, vahşi ahlâkı yıkarak, yerine, yüksek ahlâkı ikame etmiştir. 

* Sıdk ve doğruluk en yüksek mertebede Hz. Muhammed’de (asm) tecelli etmiştir.

* Son peygamber olması, güneş gibi parlak nübüvveti, iksir-i âzam gibi tesirli olan Kur’ânın i’câzıyla yaptığı irşad ve eğitimin cazibesi, kâinattaki cazibeden daha büyüktür.

*  Allah’a, peygamberliğe, haşre, hak ve hakikate tam bir kat’i delildir. 

*   Zeminden daha büyük bir hakikati omuzuna almış ve bütün insanlığın saadetine kefil olan bir şeriat getirmiştir.

*  O öyle bir nimettir ki, nev-i beşer ilelebed o Zâtı (a.s.m.) medh ü senâ etmeye borçludur.

Rabbimiz şefaatine nail eylesin. Amin.

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