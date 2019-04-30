Kitabı, insan ve hayatı okumak

Allah’ın Hz. Peygamber’e (asm) ilk emri oku! İslâmiyette oku emrinin önemi tartışılmaz.

Okumanın da farklı tarzları vardır. Fiziki okuma; yazı ve kitap okumadır. Manevi manası; hayat ve insanların okunmasıdır. Buna; enfüsi ve afakî daireleri okumak da denebilir. Fiziki ve fiili okuma için belli bir eğitim ve tahsilden geçmek gerekiyor. Hayatı ve olayları okumak için ise; fiili okumalardan elde edilen bilgileri; tecrübe, feraset, basiret, tefekkür ve düşünce faktörlerinin birleştirilip mezcedilmesi gerekiyor. Her konuda olduğu gbi bu konuda da en büyük rehber ve ilham kaynağımız Hazreti Peygamberdir. (asm) O’nun şahıs, olay ve hayat konusundaki yorumlarında; yıldızları olan sahabelerin bile bazan kavrayamama ve duraklamalar yaşadıklarına şahit oluyoruz. Vahyîlik ve ilâhiliğî kavrama o kadar kolay olmuyor. Asr-ı Saadette; bedevi bir kavimde, imandan bihaber, marifetsiz insanlardan meydana gelen çok aşırı kaba davranışların ruh halini anlayıp ona uygun çözüm üretmek ancak, Kur’ân’î olan, akıl, mantık, sakinlik, isabet, nezaket, maharetli tutumla Hz. Muhammed (asm) gibi bir elçi ile hal olurdu! Öylede oldu! Sabır, teenni, ferasetle oldu!

Bütün peygamberler (as) ve onların varisleri olan Allah dostu aktap, asfiya, evliyalar da; feraset, basiret ve tefekkürle hayatı, insanları ve olayları bu tarzdaki doğru yorumlarla okudular. Onların bu mânevi okuyuşları; İlâhi emir ve fıtrî kanunlara riayet ederek, gerçekleştirdiklerini asla gözardı etmemek gerek. Bu tür okumalar; sade ve samimi bir hayat yaşamayla birlikte, derin bir düşünce sistematiğini de gerektirir. Tefekkürle, hayat, insan ve olaylar dimağda olgunlaşıp fikir haline dönüşür. Bu fikir sözlü ve yazılı hale getirilip insanlığın faydası için tarihe mal edilir.

Allah’ın ulûhiyet sıfatının tecellisi olan kâinatta muazzam ve nizâm var. Bu nizam ve intizamın gereği O’nun emri olmaksızın bir yaprağın bile kımıldamasının mümkün olamayacağı gerçeği var. Bütün olay, zaman, şahıslara bu itikadla bakan; ruh ve kalpleriyle bu imanla yaşayan, vahiyle teşhis ve çözüm üreten bütün peygamberler (as), ümmetlerine bu tarz ifade şeklini miras bırakmışlardır. Bu miras dikkate alınmadığı zaman, insanlar çok menfi yollara yönlenebilir. İslam tarihi ve peygamber kıssaları bu ibretli tecrübe, menkıbe ve olaylarla bilinir. Bunlar da kitaplar vasıtasıyla tarih şimendiferiyle bize kadar ulaşmıştır. Bu manevi okuma ve mesajlar insanlığa rehberlik yapan haritalarıdır. İbretle, hayretle okuyup bilgi sahibi oluyoruz.

Zaman en büyük müfessirdir. Hükümlerine dikkat etmek, ders çıkarmak ve tatbikine yapmak gerekiyor. Bunlardan ders alarak hayatın tadını çıkaranlara ne mutlu! Arzîlik ve semavilik düşünce ve anlayış farkı olan bu tür okumaların hayati önemi vardır. Sonuç olarak şunu diyebiliriz ki; kimden, nasıl, ne zaman, nereden, niçin, hangi şekilde kazanımlarımız varsa; hepsi derin bir ilim, tecrübe, feraset, basiret ve maharetin neticesidir. Bütün bunları anlama, hazmetme değer ve kat sayısı; irade, sebat, kimlik ve şahsiyetimiz olur. Ailemiz, dostlarımız, milletimiz ve insanlık için yapacağımız sorumlu “okuyuşların” değerlerinin bunlara bağlı olduğunu unutmayalım. Toplu problemlerin çözümü buna bağlıdır. Kısacası, hayatı, insanları ve olayları okumak; iyi bir bilgi, tecrübe, basiret, marifet, sabır, istikamet, ihlâs, samimiyet ve feraset ister. Bütün bunlar; sağlam bir düşünce sistematiğiyle desteklenmelidir. Bu aynı zamanda insanî istikrar, denge ölçüsü ve mihenginin aynası, güvenilir ve istikametli olmanın garantisidir.

Bütün bu saydığımız özelliklere sahip, içinde barındıran bu asırda bir Müctehid alim şahsiyet, Said Nursî ve ona vehbî olarak ihsan edilen cihanşümul (evrensel) bir Risale-i Nur külliyatı var. Said Nursî Hazretlerinin; insanları, hayatı ve olayları okuma ve yorumlamasına bir odaklanmak lazım. Bütün dertlere Kur’an’î teşhis koyup çözüm üretmesi çok orijinaldir. Risalei Nurlardaki fikir ve tespitler, yalnız sevenleri için değil, bütün insanlık için çok ciddi bir kaynak ve zenginliktir. Kendimizden başlayarak; hayatı, insanları, olayları isabetle okuyup dengeli ve istikamet bir hayat yaşamamız ümit ve temennisiyle.