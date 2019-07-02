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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Küre-i arzın Risale-i Nur’dan bazı tarifleri (1)

02 Temmuz 2019, Salı
Asrın Mu’cizevi Kur’ân tefsiri Risale-i Nur Külliyatı, sadece Müslümanlar için değil, tüm insanlık için tam bir rehber, gerçek bir çözüm aracı, iyi bir yol gösterici hükmündedir.

Muhtevasında; canlı ve cansız varlıkların tarifleri harika şekilde vardır. Olay, hadise, fikir, düşünce sistematiği, fen, ilim ve her türlü kavram ve düşüncelerin fıtrata uygun en mükemmel tariflerini görmek mümkün. Tarifler konusunda bir süreden beri Külliyat araştırmalarım devam ediyor. Bu çalışma esnasında; Şualar’daki Ayetü’l Kübra bölümünde geçen; “çalışkan rüzgârın ve bu cevval hizmetkâr.” (Şualar. Sh: 100, Yeni: 177/132 ) ifadesi, ben de “şafak attırdı!” desem yeridir. Çünkü;

Dünyanın her yerinde, herkesin bir kalıplaşmış örnek olarak bildiği rüzgârın tarifi şudur: “Soğuk hava ile sıcak havanın yer değiştirmesi hareketi!” Ezberi bozan ve fıtratın kanunlarına dikkati çeken ve insanlığın istifadesine sunan Kur’ân yolu bu olsa gerektir. İnsanlarının basit bir tabiat olayı olarak gördüğü rüzgâra biçilen görev tanımı ve tarif fıtratı konuşturuyordu! “çalışkan rüzgârın ve bu cevval hizmetkâr!” işte bu tarif ve tesbit beni bütün külliyattaki tariflere götürdü. Hâlâ bu konudaki çalışmalarım aralıksız devam ediyor.

Başka beni hayrete düşüren bir tarif te Sözler’den, onsekiznci söz, ikinci noktada geçen; “Meselâ: “Kudret-i Fâtıranın büyük mu’cizelerinden olan dikenli otları ve ağaçları muzır, mânâsız telakki eder. Halbuki onlar, otların ve ağaçların mücehhez kahramanlarıdırlar.” (Sözler. 210, 18. Söz, 2 Nokta) Bağ, bahçe, tarla ve ormandaki çoğu insanın önemsemediği gibi muzır ve zararlı gördüğü “dikenli otları “Kahraman” nişanesiyle anmak! Kâinatta Allah’ın isimlerinin cilve, sıfat ve tecellisine dikkat çekip, odaklanmak çok hayrete mucip!

Örnekleri çok var. Bu yazı dizimizde şimdilik, “dünya, küre-i arz” için yapılan ikiyüzü geçen tariflerden bazılarını paylaşmak istedim. Bu sahada bulduklarımızı inşallah kayda geçirmeyi ümit ediyorum.

İşte; “küçüklüğüyle beraber semâvata karşı gelebilir.”(Sözler 164) olan; “küre-i arz veya dünyanın Risale-i Nur Külliyatında geçen tariflerinden bir kısmı;

1. Ahiretin fidanlık bir bahçesi

2. Alem şehri

3. Alemi Bekada gösterilecek olan levhaları yetiştirmeye mahsus muvakkat bir tezgah. (26 Lem’a 8. Rica)

4. Ambar. (Her nevi taamlarına ambar (9.şua)

5. Ayna. (Sânii Zül Celal’in cilveyi esmasını tazelendiren gösteren ayinesi.)

6. Baş. (Küre-i arz bir baş (25.söz sh337,yeni 1.şule,2.nokta)

7. Besatîn-i dâimenin tohumcuklarına sür’atle sünbüllenen dar, muvakkat mezraası, terbiyegâhı. (Sözler, 163)

8. Beşer ve hayvana hoş bir beşik, güzel bir gemi (Sözler 10. Söz, 9.Hakikat, Sh:80,YENİ:)

9. Bin bir çeşit cihazatı, malları ve konserve paketleri taşıyan, depo ve dükkân-ı Rabbânî, (Sözler, 13.Söz)

10. Bir bahr-ı müsebbih olan semâvâtın kelimât-ı tesbihiyyesi; (Sözler, 14.Söz,Sh: 152, Yeni)

11. Bir divanhaneyi rahman. (Dünya Uhuvvet Risalesi 2. Mebhas)

12. Bir lâmba etrafında pervaz eden Pervane. (Sözler, 19.Söz, Sh: 217)

13. Bir mu’cizatlı kitap ve Kur’ân hükmünde (Şualar, Şua.10.kelimede, sh.)

14. Bir muntazam şehir,

15. Bir mükemmel apartman.

16. Bir saat-i ekber. (Asay-ı Musa, 1. Kısım, 7. Mesele, Sh:34)

17. Bir sefine-i Sübhaniye. (Sözler, 13.Söz, 2.Makam, Meyve Risalesinden Altıncı Mes’ele Sh: 142.Yeni)

18. Bir senede yirmi dört bin senelik bir dairede muntazaman seyahatçi. (Sözler, 13.Söz, 2.Makam)

19. Bir tayr-ı müsebbih ve hâmid. (14.Sözün Zeyli, Sh.Yeni: )

20. Bir tek zihayat olan zeminin sahibi.(33.söz 24. Pencerede sh yeni 1103)

21. Bostan. (25.söz 2.Şua,2.Lem’a sh 356)

22. Bu âlem şehrinde dünya sarayının damı. (Sözler, 13.Söz, 2.Makam)

23. Bu çarşıdaki eczahane.

24. Büyük bir ağacın küçük bir meyvesi. (15. Söz, Üçüncü Basamak)

25. Cennet’in mezraası. (15.söz haşiye,)

26. Cevâdâne îcadın çarşısı. (15. Söz, Üçüncü Basamak)

27. Çeşme. (Küre-i arz,) (15.söz haşiye, sh)

28. Çiçekdanlık. (Rahmeti ilahiyenin bir çiçekdanlığı)

29. Dâr-ül hikmet. (Sözler, 20.Söz, Sh: 237. Makam)

30. Depo ve dükkân-ı Rabbanî, (Sözler, 13.Söz, 2.Makam, Meyve Risalesinden Altıncı Mes’ele Sh: 142.)

31. Dörtyüz bin milleti içinde bulunduran. (Sözler, 13.Söz, 2.Makam,)

32. Fenn-i tıp mikyasıyla küre-i arz eczahane-i kübrâsı. (Sözler, 13.Söz, 2.Makam)

33. Hayat, akıl, şuur ve ervâh ile ihyâ olup şenlendirilen. (Muhakemat Sh:179, )

34. Hayvanlar, nebatlar ve ağaçlardır elfâz-ı tahmîdiyyesi olan zemin. (Sözler, 14.Söz,Sh: 152,)

35. Kâinat kitab-ı kebirinin birtek sahifesi. (Sözler, 13.Söz)

36. Kâinat şehr-i muhteşemindeki dünya sarayı. (Sözler, 13.Söz, 2.Makam)

37. Mahşer-i acaib bir şecere-i kudret. (10. Söz, Mukaddime, 6.Hakikat, 7.Esas, Haşiye Sh:75,)

38. Milyonlar elektrik lâmbaları ile hareket ederek her yeri gezen. (Sözler, 13.Söz, 2.Makam)

39. Misafirhâne-i Zemin (Muhakemat Sh:179,)

40. Semâvata nisbeten, büyük bir ağacın küçük bir meyvesi hükmünde olan ve bütün semâvata denk tutulan, O bir kefede, bütün semâvât bir kefeye konulan. (Sözler, 15.Söz, Sh: 164,)

41. Sergerdan bir küre-i zemin. (Lem’alar 1. Lem’a )

42. Seyyarattan olan gemi.

43. Takva üzerine tesis edilmiş bir mescid. (İşarat’ül İ’caz. Sh. 252)

44. Zîhayatın envâıyla dolmuş, mütemâdiyen zîhayat envâlarını tecdid ve teksir etmek hikmetiyle, her vakit dolar boşanır (Muhakemat Sh:179, )

Gelecek hafta kaldığımız yerden devam edelim inşaallah.

Okunma Sayısı: 92
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