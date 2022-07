Nur deryası ümit kapısıdır

Risale-i Nurlardaki, ilâhi hakikat, tespit, teşhis, çözümler; hayat ve insanlık için bir “Nur Deryası ve ümit kapısıdır.”

Kur’an’dan alınan, ilham ile zamana, gönül, akıl, hissiyat ve mantıklara, istikametli esaslarla doğru bir yol, usul ve tarzla insanlığa sunuluyor. Şimdi genel manada hayatta geçerli görünen iki yol ve yaşantı, fikir ve akım var. Birisi uhrevî, ahirete bakan inanç ve ilâhî yol. Diğeri dünyevi, materyalist felsefe ve siyaset yol ve bölgesi olarak değerlendirilebilir.

HAKİKAT BÖLGESİNDE;

1- Hattı vasat esası vardır. Bu yaşanmalı, yaşatılmalı ve uygulanmalı.

2- İstikame, irşad, uhuvvet ve ittihad var.

3- Adaleti mahzayı esas almak var.

4- Lillah için gayret etmek var.

5- İslamiyetin esaslarını, yüceliğini, doğruluk, hakkaniyet, şefkat ve merhametini yaşamak var.

6- Her alanda hakkı kabullenen ve tatbikatını yapan meşveret ve içtihadlar var.

7- Bir masumun hakkı bütün halk için, umumun selameti için feda edilmez hakikati var.

8- Cenab-ı Hakkı’n nazarı merhametinde hak haktır büyüğüne küçüğüne bakılmaz hakikati var.

9- Küçük büyük için iptal edilmez düsturu var.

10- Her daim, her zaman ve her zeminde ahkamı diniyeyi esas almak var.

11- Hakaiki islamiyeyi yaşayıp, yaşatmak var.

12- Ahireti ve Azimeti esas almak var.

SİYASET BÖLGESİNDE İSE;

1- Menfaat üzerine dönen ve canavarlaşan; hırs, haset, garaz, itham tarzı var.

2- Şahsi mefaat uğruna, hilafet ve hakikati değil, saltanatı esas alıp devam ettirmek esası var!

3- Adalet-i mahzayı inanç olarak kabul etmemek var!

4- İfrat ve tefritlerle dengesiz ve asılsız bir hayat yaşamak tarzı var.

5- İftirak, parçalanma, ötekileştirme, rekabet, gizli zındıka oyunlar var.

6- Küllün selameti için cüz’ü feda etme esası var.

7- Devlet, vatan, millet hamasetleriyle ferdin hak ve hukunu hiçe sayabilme var!

8- Ehven-i şer’i bile yerinde kullanmama var!

9- Merhametsizlik, münakaşa, cerbeze, hile, tarafgirlik ve adam kayırmak var!

Bütün bunlara karşı sağlam duruş, geçerli tavır, kısa ve öz bazı prensiplere bir bakalım:

Hakikati örselememek ve gölge olmamak hayati önem arz ediyor.

Saf, temiz, dik, sade, temiz ve sağlam duruş faziletine ihtiyaç var.

Asıl ve özü muhafaza etmek, ilâhi inancı hiçbir dünyevî meseleye alet etmemek duruşu gerekiyor.

Haddini bilmek çizgileri aşmamak kararlığını yaşayıp, yaşatmak gayretine ihtiyaç var.

Medeni cesareti, demokratik refleksi yerinde ve mertçe kullanmaya hayati ihtiyaç var.

Hak ve hakikati dünyevi ve süfli şeylere alet etmemek için tam sebata çok büyük ihtiyaç var.

Davaya ve hükümlerine lâyıkıyla hakim olmak liyakatına şiddetle ihtiyaç var.

Tahkiki imanla yaşamaya, fıtratın kanunlarını saptırmamak ve çarpıtmamağa dikkate ihtiyaç var.

Agresif ve hissi olmamak, akıl, nakil, mantık, muhakeme esaslarına uygun hareket etmeye ihtiyaç var.

Hakperest ve sabırlı olmakla gönüllerin fethedileceği, asayişin sağlanacağı gerçeğini idrake ihtiyaç var.

Her hal ve şartta müspet ve meşru dairede kalmak ve yürümeye ihtiyaç var.

Şefkat, şecaat, merhamet ve faziletli duruşu sürdürmeye ihtiyaç var.

Allah’ın rızası dahilinde Hak’ka teslim, halka yardımcı ve faydalı olmak dilek ve temennisiyle.