"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 EKİM 2022 SALI - YIL: 53

Risale-i Nurların insanlığa kazandırdığı hakikat

Nejat EREN
25 Ekim 2022, Salı
Bu toprakların, İslâm coğrafyası ve ümmetin ahir zamanda sahip olduğu, mu’cizevî bir Kur’an rehberi var.

İman, Cihad, Saltanat, Siyaset alanında insanlığa yol haritası, pusula ve rehber. Zor anlarda çözüm! Dar zamanlarda nefes! Mazlumların hakimi! Cahillere ışık! Ulemaya mürşid!

İşte sadece Müslümanlara değil tüm insanlığa hakikat güneşleri olan hakikatlerden bazıları.  

*“Kâinatın hâdisâtını merak ile dinleyerek, karışarak, ruhlarını sersem ve akıllarını geveze edenlere.” yol gösterici. 

*“Akıl ve kalbin ittihat ve imtizâcı ve ruh ve sâir letâifin teâvünü ayağıyla hâreket edelere” bir ulvi ufuk!   

*“Alem-i İslamı tenvir edecek ve kudsî bir dehanın nurları olan bir vazife-i îmâniye, bîçare, zayıf, mağlûp, hadsiz düşmanları ve onu ihanetle, hakaretle çürütmeye çalışan muannid hasımları bulunan bir şahsa yüklenemeyeceği.” Hakperestliğini tespit etmiştir. 

*“Allah’ı düşünmeyen, esbâba perestiş eder, halklara hodfuruşlukla riyâkârâne vaziyet alır.” Tevhid Hakikatini ortaya koymuştur. 

*“Anadolu’ya ayn-ı rahmet” olduğunu” açıkça göstermiştir. 

*“Avukat tutmak isteyen onu elde etmesinin” yeter olduğunu ortaya koymuştur. 

*“Ayak altındaki mazlum adam, zâlimin yüzüne tükürse, kalbini ve ruhunu kurtarır, cesedi bir şehid-i mazlum olur. Evet, tükürün zâlimlerin hayâsız yüzlerine!” mertliğini yaşamış, yaşatmıştır.  

*“Başa gelebilecek sıkıntılar sebebiyle, hizmetten pişmanlık duymamak, vazgeçilmemek.” Sabır ve metanetini yaşayanları hayata kazandırmıştır. 

*“Başka mesleklere düşmanlık değil kendi mesleğine muhabbet etmek.” Hakperestliğini hayata geçirmiştir. 

*“Halis ve hakîki müttakî bir şakirt dahi kırk bin kardeşinin dilleriyle ibadet eder, necata müstehak olur, inşaallah.” Müjdesini yerleştirmiştir. 

*“Bâzı zaman, bir anahtarın bir hazineden ziyâde ehemmiyetli olduğunu, bir anahtarın çok hazineleri açabileceği” hakikati boyutunu kazandırmıştır. 

*“Aldatılmış bâzı hocalar, şeyhler ve zâhirde müttakîlerin çıkartılacağı” dessas oyunlarına dikkat çekmiştir. 

*“Ben kendimi beğenmiyorum, beni beğenenleri de beğenmiyorum.” Hakperestlik itirafını ortaya koymuştur. 

*“Bid’a ile amel eden, kalben taraftar olmamak şartıyla dost olabilir.” tespitini ortaya koymuştur. 

*“Şu asırda, ehl-i dalâlet, ene’ye binmiş, dalâlet vâdilerinde koşuyor. Ehl-i hak bilmecburiye, eneyi terk etmekle hakka hizmet edebilir.” Tehlikesine çözüm getirmiştir.  

*“Bin değil, binler ihtimâlden bir tek ihtimâl-i tehlike korkusuyla bir hazîne-i ebediyeyi elden kaçırmama” İkazıyla sıratı müstakimi hatırlatmıştır.  

*“Bin seneden beri dehşetli rahnelenen kalb-i umûmi ve efkâr-ı âmmeyi ve umûmun, avâm-ı mü’minînin istinadgâhları olan İslâmî esaslar ve cereyanlar ve şeâirler kırılmasıyla, bozulmaya yüz tutan vicdân-ı umûmiyi Kur’ân’ın i’câzıyla, îmânın ilâçlan ile tedâvi” etmiştir. 

*“Bin taraftan hücum eden günahlara karşı bin dil ile mukabele eder.” Hakikatini ortaya koymuştur.  

*"Vahdet ve tevhîdin, vifak ve ittifakın, muhabbet ve uhuvvetin iktiza ettiği ve kâinatı ve küreleri birbirine bağlayacak manevî zincirleri” nazara vermiştir.  

*“Bir dirhem şahsî hak yüzünden hizmet-i Kur’âniyeye ve îmâniyeye yüz batman zarar gelmesi ihtimâlinin kavî.” Olduğu hakikatiyle lüzumsuz ihtimallere önem vermemiştir.  

KAYNAKLAR: 

(Hizmet Rehberi, Kastamonu Lâhikası, Şuâlar)

Okunma Sayısı: 168
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sudan'daki kabile çatışmalarında 250 kişi öldü, 572 kişi yaralandı

    'Rusya nükleer silah kullanırsa ağır sonuçları olur'

    NATO'dan "kirli bomba" açıklaması

    Bütçede aslan payı yine faize

    Otoriterleşmede başı çekiyoruz

    En çok stresi Türkiye’nin Z Kuşağı yaşıyor

    Yüzlerce Suriyeli sınırdışı edildi

    Müteahhitler de miting yapacak

    İcra dosyaları 24 milyonu geçti

    'Mecburen çocuğunun boğazından kısıyor'

    Beşiktaş, Hatay deplasmanından eli boş döndü

    'Hastaneler ilaç alım satımının yapıldığı yer değil'

    Son bir yılda açlık sınırı 4 bin 515 lira arttı

    Doymadınız bu milletin parasını heba etmeye

    Temkinli bir iyimserlik içindeyiz

    Şanlıurfa'da okullar bölgesinde silahlı kavga: 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı - Olaya ilişkin yayın yasağı kararı

    Rishi Sunak İngiltere'nin yeni Başbakanı oldu

    İstifa için bir şey diyemedi

    GWEC raporu: 2026'ya kadar 570 bin teknisyene ihtiyaç var

    Sefaköy'deki 6 bina tedbir amaçlı tahliye edildi: "Eğitim durumumuzun ne olacağını bilmiyoruz"

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “İktidar cephesi”nde kopuş süreci
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kralı ısıran Cennetlik maymun
    Ahmet BATTAL

    Cumhuriyet değil sayın Ünal
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ankara Kitap Fuarı
    Risale-i Nur'dan

    Şu dâr-ı dünyadaki musibetler, beliyyeler...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Bütçede aslan payı yine faize
    Rukiye Anar

    Ahirzaman Müslümanlarının zaafı
    Genel

    NATO'dan "kirli bomba" açıklaması
    Genel

    'Rusya nükleer silah kullanırsa ağır sonuçları olur'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.