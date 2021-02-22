"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Sembolleşen Yeni Asya ve 52. yıl

22 Şubat 2021, Pazartesi
21 ŞUBAT 1970 YENİ ASYA sadece Nur Cemaati için değil bu vatan, millet ve insanlık için önemli bir tarih ve deyim yerinde ise bir milâttır diye düşünüyorum.

Çünkü bu tarih, YENİ ASYA asrın manevî tabibi Hz. Bediüzzaman’ın; “Ben Zübeyir’imi kâinata değişmem!” dediği Nur’un istikametli ve kahraman hadimi merhum Zübeyir Gündüzalp’in fikir önderliğinde şahs-ı maneviyi temsil eden mümtaz Nur veraset sahibi “Ağabeylerin meşveretiyle” 21 Şubat 1970’de yayın hayatına başladığı tarihtir.

YENİ ASYA, bu vatan ve Asya’nın bahtında açılan “dinî tecdid” hareketi ve “sahabe dâvâsının” sesi, müdafaacısı olarak neşriyatına başlamıştır ve ilk gündeki aslına uygun olarak neşriyatına devam etmektedir. Bu yepyeni bir inşirah, meşveret, hak, adalet, hukuk, maneviyat, ufuk mücadele ve mücahedesinin boyun eğdirilemeyen bir bayraktarlıktır! Elli iki (52) yıldan beri aynı çizgi ve istikamette yayınlarına devam etmesi bir inayeti Rabbanî ve büyük bir mazhariyettir. Yazarından, idarecisinden, gerçek sahipleri olan okuyucularına kadar, insaf ve vicdan sahiplerinin hakkı teslim etmesi gereken bir vefa borcu ve hakperestliktir. Bu düşünce ve çizgide olan herkesi bütün ruhu canımızla tebrik ediyor ve nice güzel yılları birlikte karşılamak ve kucaklamak için de duâlarımıza devam ediyoruz.

Başyazarı Bediüzzaman olan, onun dâvâsına vefa borcunu ödemeye devam eden.

Fertten başlayıp aileye, millete, ümmete, insanlığa inanç ve itikad başta olmak üzere her türlü insanî değerleri “tebliğ ve dâveti” amaç ve hedefine odaklanan.

Fikir ve görüşlere saygı göstermedeki hassasiyeti medeni bir görev bilen.

Hakkın hatırını âli tutma, hukuka saygı, adalet ve hürriyeti savunmayı gerekli gören inanca bağlılık, tarihi okuma, kültürü yaşama ve yaşatmadaki müdakiklik bir incelik, sır ve püf noktasıdır.

İslâm şeair, fazilet ve ahlâkın “neşriyat lisanıyla ilânı” yolculuğu ve savunma dâvâsını temsil etme büyük bir iddia zor ve çetin bir yoldur.

İstikamette kalma, kadrolarını kendi mutfağında yetiştirme ve istihdam etme bir hedef, değer, ölçü ve amaçtır.

Kalite, istikrar, menfaat peşinde koşmamak, bu “helâket, felâket asrında” “avucunda kor ateş tutmaktır!” şuurunda olan.

Kendi mutfağında ülke ve insanlığa binleri geçen eser, neşriyat, fikir ve kalem erbabıyla yetiştiren. Kırıksız istikrar çizgisini sürdürerek hizmetlerine devam eden.

Kul ve ümmet olma sorumluluğunda önemli olan; “kendi vazifesini yapıp Allah’ın vazifesine karışmama” dikkat ve faziletine bağlı kalan.

Memleket sathını bir mektep yapma plan ve proje, hedef ve maksadını aralıksız sürdüren.

Müctehid Bediüzzaman’ın, asrın maddî ve manevî hastalıklarına koyduğu; teşhis, tedavi ve isabetli ilâçlarını İslâm dünyası ve insanlık âlemine ulaştırma gayesinin savunucusu olmaya devam eden.

Nefis muhasebesi ve öz eleştiri sorumluluk ve ağırlığının daima önde tutmayı hedefleyen.

Nezaket, basiret, feraset, teavün, kırmama, kırılmama asalet ölçüsünü şiar eden.

Okumaya olan bağlılık, tefekküre verilen önem, kitabî olan değerlere bir sadâkat ferasetini sürdüren.

Risale-i Nurlar’ın medyadaki dili olma hedef ve gayretini lâyıkıyla devam ettiren.

Sadâkat ve vefadaki diğerkâmlık vefa ve asaletin göstergesinin simgesi konumunda olan.

Şaşırmayan, şaşırtmayan, savurtmayan, savrulmayan maharetlerini saklı tutan.

Tesanüd, ittifak, doğruluk ve ahlâklı olmak ve bütün bunları meşveretle tatbik edip sürekli hale getirme derin tecrübe ve hakikatine bağlı olan.

Ufuk genişliği, uzak görüşlülük, ferasetli davranma, doğru yorum, isabetli öz sezgi, hakta sebat ve iç ve dış çetin dalgalara karşı metanet ve sabrın nasıl yaşanıp yaşatıldığını YENİ ASYA’da görmek mümkündür.

Uhuvvet ve birlikteliği muhafaza etmek çok ayrı bir feraset ve kuvvettir.

Bu “farklılığı” insaf ve vicdan sahipleri ve bu kudsî dâvâda bunca yıldır sebat ve sadâkatle devam eden “aksakallılar” bilirler! Yeni nesiller araştırarak öğrenebilirler.

İşte bütün bunların adı; “Türk Medyasının yüz akı” tavizsiz istikrar çizgisi YENİ ASYA’DIR! Nurlu, fakat zor ve çetin yolda her şeye rağmen hizmetlerini her sahada devam ettiren bir YENİ ASYA’nın yanındayız ve takipçisiyiz elhamdülillah!

Nice istikametli ve “tavizsiz çizgi” anlayış ve inancıyla, kardeşçe, kaynaşarak, duâ ve tesanüdle hizmetlerimize devam ümit ve temennisiyle.

Okunma Sayısı: 190
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    Adalet ve demokrasiyi her zaman herkes için savunduk

    Daima yapıcı olduk

    Yeni Asya, üzerine düşen görevi insanlık adına yapıyor

    'Biden, Trump'ın siyasetini güdüyor, Obama'nın değil'

    'Hassas olduğumuz iki temel konu var'

    Fenerbahçe, sahasındaki 5. mağlubiyetini Göztepe'den aldı

    Adana'da büyük tepki çeken büyük saygısızlık!

    İsrail'in sular altında bıraktığı tarım alanlarında oluşan zarar belli oldu

    Nijerya'da askerleri taşıyan uçak düştü: 6 asker öldü

    Erdoğan - Ruhani görüşmesinde neler konuşuldu?

    Yüz yüze yapılacak sınavlar ile ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama

    Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı

    ABD'de son 24 saatte 102 bin vaka ve 2139 ölüm gözlemlendi

    'Dünyada Yeni Asya' temalı canlı yayınımız büyük bir coşkuyla gerçekleşti

    İslam Alimi M. Emin Saraç Hoca dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    2021 yılına ertelenen 2020- ALES/2 sona erdi

    Myanmar ordusunun bilgi paylaşım sayfası Facebook tarafından kaldırıldı

    Doğu'da 307 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

    Almanya ırkçılığa karşı yürüdü

    ABD'nin Teksas eyaletinde "büyük felaket" ilan edildi

    En Çok Okunanlar

    Hüseyin GÜLTEKİN

    Belâların son bulması için
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Feminizm, kültürel Marksizm eteğini Franfurt okulunda giydi
    Genel

    Daima yapıcı olduk
    Mehmet KARA

    Bu sese kulak verin
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yeni Asya’nın güçlü bağışıklık sistemi
    Süleyman KÖSMENE

    Soru ve cevaplarla hizmet esaslarımız - 1
    Yeni Asya'dan Size

    52. yıla girerken
    Ali FERŞADOĞLU

    Yeni Asya’nın yol haritasını Bediüzzaman çizmiş
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Dünden bugüne Yeni Asya

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.