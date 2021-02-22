Sembolleşen Yeni Asya ve 52. yıl

21 ŞUBAT 1970 YENİ ASYA sadece Nur Cemaati için değil bu vatan, millet ve insanlık için önemli bir tarih ve deyim yerinde ise bir milâttır diye düşünüyorum.

Çünkü bu tarih, YENİ ASYA asrın manevî tabibi Hz. Bediüzzaman’ın; “Ben Zübeyir’imi kâinata değişmem!” dediği Nur’un istikametli ve kahraman hadimi merhum Zübeyir Gündüzalp’in fikir önderliğinde şahs-ı maneviyi temsil eden mümtaz Nur veraset sahibi “Ağabeylerin meşveretiyle” 21 Şubat 1970’de yayın hayatına başladığı tarihtir.

YENİ ASYA, bu vatan ve Asya’nın bahtında açılan “dinî tecdid” hareketi ve “sahabe dâvâsının” sesi, müdafaacısı olarak neşriyatına başlamıştır ve ilk gündeki aslına uygun olarak neşriyatına devam etmektedir. Bu yepyeni bir inşirah, meşveret, hak, adalet, hukuk, maneviyat, ufuk mücadele ve mücahedesinin boyun eğdirilemeyen bir bayraktarlıktır! Elli iki (52) yıldan beri aynı çizgi ve istikamette yayınlarına devam etmesi bir inayeti Rabbanî ve büyük bir mazhariyettir. Yazarından, idarecisinden, gerçek sahipleri olan okuyucularına kadar, insaf ve vicdan sahiplerinin hakkı teslim etmesi gereken bir vefa borcu ve hakperestliktir. Bu düşünce ve çizgide olan herkesi bütün ruhu canımızla tebrik ediyor ve nice güzel yılları birlikte karşılamak ve kucaklamak için de duâlarımıza devam ediyoruz.

Başyazarı Bediüzzaman olan, onun dâvâsına vefa borcunu ödemeye devam eden.

Fertten başlayıp aileye, millete, ümmete, insanlığa inanç ve itikad başta olmak üzere her türlü insanî değerleri “tebliğ ve dâveti” amaç ve hedefine odaklanan.

Fikir ve görüşlere saygı göstermedeki hassasiyeti medeni bir görev bilen.

Hakkın hatırını âli tutma, hukuka saygı, adalet ve hürriyeti savunmayı gerekli gören inanca bağlılık, tarihi okuma, kültürü yaşama ve yaşatmadaki müdakiklik bir incelik, sır ve püf noktasıdır.

İslâm şeair, fazilet ve ahlâkın “neşriyat lisanıyla ilânı” yolculuğu ve savunma dâvâsını temsil etme büyük bir iddia zor ve çetin bir yoldur.

İstikamette kalma, kadrolarını kendi mutfağında yetiştirme ve istihdam etme bir hedef, değer, ölçü ve amaçtır.

Kalite, istikrar, menfaat peşinde koşmamak, bu “helâket, felâket asrında” “avucunda kor ateş tutmaktır!” şuurunda olan.

Kendi mutfağında ülke ve insanlığa binleri geçen eser, neşriyat, fikir ve kalem erbabıyla yetiştiren. Kırıksız istikrar çizgisini sürdürerek hizmetlerine devam eden.

Kul ve ümmet olma sorumluluğunda önemli olan; “kendi vazifesini yapıp Allah’ın vazifesine karışmama” dikkat ve faziletine bağlı kalan.

Memleket sathını bir mektep yapma plan ve proje, hedef ve maksadını aralıksız sürdüren.

Müctehid Bediüzzaman’ın, asrın maddî ve manevî hastalıklarına koyduğu; teşhis, tedavi ve isabetli ilâçlarını İslâm dünyası ve insanlık âlemine ulaştırma gayesinin savunucusu olmaya devam eden.

Nefis muhasebesi ve öz eleştiri sorumluluk ve ağırlığının daima önde tutmayı hedefleyen.

Nezaket, basiret, feraset, teavün, kırmama, kırılmama asalet ölçüsünü şiar eden.

Okumaya olan bağlılık, tefekküre verilen önem, kitabî olan değerlere bir sadâkat ferasetini sürdüren.

Risale-i Nurlar’ın medyadaki dili olma hedef ve gayretini lâyıkıyla devam ettiren.

Sadâkat ve vefadaki diğerkâmlık vefa ve asaletin göstergesinin simgesi konumunda olan.

Şaşırmayan, şaşırtmayan, savurtmayan, savrulmayan maharetlerini saklı tutan.

Tesanüd, ittifak, doğruluk ve ahlâklı olmak ve bütün bunları meşveretle tatbik edip sürekli hale getirme derin tecrübe ve hakikatine bağlı olan.

Ufuk genişliği, uzak görüşlülük, ferasetli davranma, doğru yorum, isabetli öz sezgi, hakta sebat ve iç ve dış çetin dalgalara karşı metanet ve sabrın nasıl yaşanıp yaşatıldığını YENİ ASYA’da görmek mümkündür.

Uhuvvet ve birlikteliği muhafaza etmek çok ayrı bir feraset ve kuvvettir.

Bu “farklılığı” insaf ve vicdan sahipleri ve bu kudsî dâvâda bunca yıldır sebat ve sadâkatle devam eden “aksakallılar” bilirler! Yeni nesiller araştırarak öğrenebilirler.

İşte bütün bunların adı; “Türk Medyasının yüz akı” tavizsiz istikrar çizgisi YENİ ASYA’DIR! Nurlu, fakat zor ve çetin yolda her şeye rağmen hizmetlerini her sahada devam ettiren bir YENİ ASYA’nın yanındayız ve takipçisiyiz elhamdülillah!

Nice istikametli ve “tavizsiz çizgi” anlayış ve inancıyla, kardeşçe, kaynaşarak, duâ ve tesanüdle hizmetlerimize devam ümit ve temennisiyle.