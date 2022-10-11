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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 EKİM 2022 SALI - YIL: 53

Yeni Asya, hak, adalet ve meşveret

Nejat EREN
11 Ekim 2022, Salı
“Asya’nın bahtının miftahı meşveret ve şuradır” şiarı ve logosuyla 53 yıldır Risale-i Nurun naşiri efkârı olan bir gazete var. Yeni Asya!

Banisi, Zübeyir Gündüzalp, meşvereti sistemleştiren. Üstadında ve davasında fani olan muhakkik, müdekkik bir hizmet kahramanı, kararlı, cesur bir dava adamı!

Onun rehberliğinde, varislerin meşveretiyle neşir hayatına, başlayan, Yeni Asya.

Yayın politikasını da prensiplerle yazılı tespit edip, ortaya koymuş. İmtiyaz sahibi olarak da, kendi rahlesinde eğitip, yetiştirdiği Mehmet Kutlular’ı vazifelendirmiş.

İlk günden bugüne aynı usul, ciddiyet, çizgi ve meşveretle neşriyatına devam etmektedir.

Davanın özünde; esas, usul, ciddiyet, prensip, tecrübe, vakar, dik duruş ve meşveret önemlidir.

Maddi, siyasi, dünyevi güçler Yeni Asya’da geçerli akçeler değildir, olamaz!

Yeni Asya, tirajı ile değil, ama imacıyla bir dünya markasıdır.

Yeni Asya camiası; tecrübe, istikamet, teşhisteki isabet, müspetin yanında olmasıyla şerefli bir geçmişi vardır.

Elli üç seneden beri her türlü oyun, baskı, haksız itham ve iftiralara rağmen, sabır ve istikametle, dini ve manevî değerleri asla istismar etmeden neşriyatına devam etmektedir.

Hakkın, adaletin, hukukun fıtratına uygun şekilde kullanılması mücadelesi devam ediyor ve edecek. Menfi tarafgirlikten uzak, istikametli çizgi neşriyatı asla uygun olarak devam ediyor.

Delilsiz, sloganla, algı operasyonlarıyla insafsızca hücum edenlere hiç aldıramadan aşk ve şevkle hizmetler devam ediyor. Peşin hüküm ve kasıtlı saldırılara zaman ayıracak vaktimiz yok.

İslâmî ve insanî çizgide durma iradesi yürürlükte. 

Yeni Asya misyonu Risale-i Nurlara bağlı mı? Bağlı!

Üstada bağlı mı? Bağlı! Kendinden şüphesi var mı? Yok!

Maddi menfaat peşinde mi? Hayır! Yolda, inen ayrılan var mı? Var!

Geride kalanlara düşen ne? Sabır ve selametle yola ve hizmete devam etmek!

Yeis, ümitsizlik, karamsarlık hayatın, sancısı, insanın ve insanlığın baş belasıdır. İslâmiyet’in istikbali içine alan sağlıklı ufkuyla doğru olan yolda hizmet ve neşriyatlara devam!

Ne konuşacağını değil neyi konuşmayacağını da bilenlere hizmete devam!

Yanlış yapanlara rağmen, makul, gerekçeli, meşveretle ziyaret ve hizmetlere devam! Seviyesiz yorumlara aldırmadan neşriyat ve faaliyetlere devam!

Ümit; yeni hayatların başlangıcıdır, hayata tutunmaktır, heyecandır, sevdadır ışık ve nurdur. Ümit karanlıkları gideren yağmur gibi bir rahmettir, istikbalin yeşeren ağacı açan gülüdür, canlılıktır emeldir, hayaldir.

Kim ne derse desin Yeni Asya cemaati içerisinde, her kademede hizmetler, istişarî reylerle izhar edilir. İndî, şahsî veya başka meslek, meşreb ve cereyanlardan gelen sözlere, fikirlere göre değil, delil ve kaynağından, Risale-i Nurun meslek, meşreb ve tarzından ilham alınarak ve rızay-ı Îlahi ile hareket edilir.

Hadisat, hiçbir zaman bizleri üzmemeli. Bunları Allah’ın rengârenk tabloları kabul ederek, zahiren hoşumuza gitmeyen şeylerin de zamanla değişeceğine inanmalıyız.

Cenabı Hak rızasından ayırmasın, yanlış yollara saptırmasın, iftiracıların ithamlarından da bizleri muhafaza etsin. (Amin)

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