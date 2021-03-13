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13 MART 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Yıldızlar birer birer kayarken

Nurbanu Şen
13 Mart 2021, Cumartesi
Nasıl bir âlem yaşarız, nasıl bir hayattır.

Bir yandan dostlar girer hayatımıza tanırız severiz ve bizler için çok büyük değer taşır. Ve gün gelir o dostu asıl dosta doğru yolcularız. Hüzünle ve ayrılık acısıyla ve ölümün bize hediye ettiği tefekkürle hayatımıza geri dönmeye çalışırız.

Bu insanların bazıları kutup yıldızı gibidir. Karanlığa rağmen parlar ve yol olur, ufuk olur ve yaren olur etrafındakilere.

İşte bu yıldızlardan biri daha kaydı dünya semasından. Muhterem ve muazzez Nazmiye Keseli Abla.

Tireli kardeşlerin genel özelliğidir misafir etsin, ağırlasın, yedirsin, içirsin. Ama biri var ki Tireli kardeşler içinde, kimi için anne, kimi için arkadaş, sırdaş, abla, dert ortağı, gamnak gönlü okşayan, derdi olana çözüm bulmaya çalışan değerli bir insan; Nazmiye Keseli Abla.

Yolumun kesişmesinden ve tanımakdan ve teşrik-i mesa-i yapmakdan onur duyduğum değerli ablam. Nezaketi, zerafeti ile bir Osmanlı hanımefendisiyken o kadar hastalık ve sıkıntılarına rağmen hizmette gayyur bir kahraman. İzmir ve hasseten dersane hizmetleri için manen ve madden destek hususunda elinden geleni yapan bir değer.

Siz, arıyamadığınızda büyüklük yapmadan ‘Seni ve sesini özledim’ zarafeti ile gönül alan şefkat kahramanı. İzmir’de yapılan bütün programlara, Barla programlarına her daim iştirak için bütün şartları zorlayan bir hizmet hanımı.

Nurlar’ı tanımazken bile evinde onlarca saff-ı evvel abiye hizmet eden bir bahtiyar.

Ne güzel bir insansın ablam. Yaşarken de düzenli, hızlı, cevvaldin, giderken de!

Çok güzel gittin hem de Mi’raca uruç edercesine. Gökyüzünde kuşlar eşlik etti sanki, düğün gibi yolculadık seni. Biliyor musun berzah âleminde senin gibi bir abla, bir dost olduğu için artık ölüm daha bir çekici gelmeye başladı.

Tahmin ediyorum ki evinde misafir ettiğin Nur’un Talebeleri karşılamıştır seni mutlaka.

Umarım sen de bizi dünyada olduğu gibi o âleme geldiğimizde yine bizi misafir edersin. Muhtemelen şimdi meleklere beyit atıyorsundur. Senin beyit atman için zaten kaleme kâğıda ihtiyaç duymazdın. Unutmayalım diye ne çok emanetler bıraktın bizlere nasıl unutulur ki senin gibi ulu çınarlar? Ben seni Allah için sevdim ablam, Rabbim de seni sevsin inşallah.

Keseli ailesine taziyelerimi sunarken sana da rahmetler diliyorum. Ve teselliyi şu cümlelerde arıyorum: 

“Biri şarkta, biri garbda, biri mazide, biri müstakbelde, biri dünyada, biri âhirette  olsa da beraber sayılabilirler ve sohbet edebilirler.”,

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