"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 NİSAN 2021 PAZAR - YIL: 52

Ne oldu insanıma ve insanlığıma?

Nurbanu Şen
04 Nisan 2021, Pazar
Nice gizemlerin saklı olduğu alacakaranlık kuşağı. Sabah ezanının kâinatı kapladığı o lahuti an. Ve ürkek ve çekinerek çöp karıştıran, helâl rızka ulaşmak çabasında bir insan.

Sabahın o saati balkon seyrini o ürkek insanı inciltmemek, elden bir şeyin gelmeme çaresizliğinin getirdiği hicap ile perde ardına kaçan bizler.

Dostlar ne oldu da dünyanın bizi kıskandığı iddia edildiği şu dönemlerde, alacakaranlık kuşağında rızık arayanlar aydınlık kuşağında umarsızca rızık arar oldu?

Ne oldu da aynı çöp konteynırına onlarca kişi rızık aramak için uğramak zorunda kaldı?

Ne oldu Dicle kenarında kuzuyu kurt kaparsa sorar adl-î İlâhî hakikati?

Oysa bütün insanlığın o nurlu arayışı “İnsan, bütün hayvanlardan mümtaz ve müstesna olarak, acib ve lâtîf bir mizac ile yaratılmıştır. O mizac yüzünden, insanda çeşit çeşit meyiller, arzular meydana gelmiştir. 

Meselâ: İnsan en müntehab şeyleri ister, en güzel şeylere meyleder, zînetli şeyleri arzu eder, insaniyete lâyık bir maişet ve bir şerefle yaşamak ister.”

Bediüzzaman Hazretleri insanlığın mahiyetini ne güzel tarif etmiş. Ne oldu insanıma ve insanlığıma? Hergün sosyal medya sihirbazlığı ile algı operasyonları ile kıskanılan ülke tablosu. Oysa ben neyi görüyorum trafikte, kara gözlü yavrunun sızısını her ışıkda görürken, pazarın alacakaranlığında birşey evime götürebilirmiyim diyen anneyi görürken ve çaresizliği dip yapmış insanıma şahit olurken?

Kıskanılan bir devlet olarak varız algısı, benim ve benim gibilerin aklıyla dalga geçmek değilde nedir ki! Bir yıllık zaman diliminde telkin, korku ve medya ile maske ve mesafeyi nasıl da millete malettiniz. Çalışın devletliler çalışın lütfen. 

Kavga yerine proje üretin. Kur’ân’ı kabul etmekde İsveç, Norveç, Finlandiya’dan geri kalmayın diyor. Bu ülkeler Kur’ân’ın hangi boyutunu kabul ettiler. Sosyal devlet olma.

Meselâ: Bana lüzumsuz olan diğerinin en elzem ihtiyacı olabilir bilinci en azından geliştirilmeli değil mi? Madem çöpten rızık arayan insan sayısı hergün artıyorsa, her geçen gün işsizim, açım diyerek intihar vak’aları oluyorsa...

Merak ediyorum nasıl bir politika izliyoruz? Hiç olmazsa evsel atık dediğimiz, ama bir diğerinin ihtiyaç dediği ürünler, nasıl ayrıştırılıp nasıl çöpe konulur, ikinci el dükkânlar al götür projesi ile nasıl hayata geçer, sadâka taşları gibi. 

Bunların çalışmaları yapılıyor da biz mi şahit değiliz. Medya elinizde, ne olur insanlar için birşeyler yapın.

Yapın artık, yoksa alacakaranlık mahcubiyetinden çıkan, kör gözüne dercesine gün ışığında ki bu utanç görüntüleri bizi insanlığımızdan utandıracak.

Okunma Sayısı: 132
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hukuk düzeninden çıkışın ilânı

    'Ön yargı ve nefret en büyük tehlike'

    'Meclis Başkanlığı kabadayılık yeri değil'

    Fransız Senatörden o tasarıya tepki

    'AYM kimsenin keyfine göre karar vermez'

    'İsrailliler ile Filistinliler eşit derecede hürriyete sahip olmalı'

    İllere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayıları açıklandı

    İstanbul ve Esenboğa, Zafer Havalimanı’na çalıştı

    “Ertuğrul Gazi”ye bayrak çekildi

    Milyarderlerin serveti salgın sırasında 4 trilyon dolar arttı

    Hollanda, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu

    Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevine götürüldü

    2020’de yaklaşık 3,8 milyon elektrik faturası ödenemedi

    Almanya, Nabimya'dan özür dileyecek

    Türkiye'de 44 bin 756 yeni koronavirüs vakasına rastlandı

    İBB'den '4 haftalık acil kapanma' tavsiyesi

    'En kötüsü henüz gelmedi'

    Suudi Arabistan'dan 'İsrail ile normalleşme' açıklaması

    Hollanda'da inşası devam eden camiye çirkin saldırı

    Myanmar'da polis karakoluna saldırı: 7 ölü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hukuk düzeninden çıkışın ilânı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hz. Ömer’in (ra) adaleti ve yargı bağımsızlığı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Misbah ERATİLLA

    Çocuk neden ödev yapmak istemez?
    Adnan NACİR

    AKlaattin’in sinirli ampülündeki Çin
    Cenk ÇALIK

    “Hınzır eti yiyen bir cihette hınzırlaşır”
    Faruk ÇAKIR

    Müslümanlardan ne istiyorsunuz?
    Ahmet BATTAL

    Mantıksız kadın cinayetleri-2
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Rejimin milliyetçi kodları
    Mehmet KARA

    Avrupa’da birinciliğe nasıl yükseldik!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.