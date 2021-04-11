"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 NİSAN 2021 PAZAR - YIL: 52

Kahraman dâvâ adamı muhterem abim

Nurbanu Şen
11 Nisan 2021, Pazar
Çok özel bir insan, bu hususta herkesin hayatında mutlaka muhteşem hatıralar biriktirdiği değerli bir dâvâ adamı. Belkide bu konuda en son söz söyleyeceklerdeniz. Lâkin gönül bizim pencereye düşen izdüşümüde dillendirmek ister vefa adına.

Mehmet Kutlular Abimizi tarife hacet var mı diyesim geliyor. Yaşanmış destansı bir hayat. Hani denir ya “fedainin feda edemiyeceği hiçbir şey yoktur.” Bence Kutlular ailesi tamda bu tablonun içini dolduran eşsiz ve asil bir aile.

Ne bedeller vermedinki evinden, evlâdından, hayatından, sıhhatinden... Şahidiz muhterem abim şahidiz. Dimdik duruşuna dâvâyı istismar ettirmeden. İstikamet çizgisine, Üstaddan tevarüs eden. Nurun hakikatlerine hüve hüvesine bağlılığına. Bazen ne çok incitildin, ama sen incinmeyi tercih ettin. Neler öğrenmedik ki sizden 20 yaşından beri hayatımızın bir çok kesitinden hep yollarımız kesişti. Başıörtülüye resmî dairede hayır dendiğinde İstanbul’da işe ve dershaneye vesile olandın. Evliliğe adım atılacağında değerli eşime evet deme sürecinde yanımızda olandın. Evimizde her misafir oluşunda sorduğumuz suallere kitabın içinden cevap verirken en çok nazarı dikkatimi çeken ifadeleriniz. “Herkes akıbetinden korksun...” ve Bizim şeyhimiz, abimiz, meşveretimizdir var bunu çok iyi tesis etmeliyiz ilaahir. Şahs-ı manevî vurgunuzu unutmak asla mümkün değil.

Ailecek ne güzel programlarda bulunma şansına erdik “Umre seyahati, Barla programları, Şam gezileri, Avrupa seyahati ve en önemli heryıl tertip edilen Gölcük programları bunlar bizlere sizlerden kalan muhteşem hatırlar. Bir hediyede giderken aldım sizden. Hep bir zemin olsa da kabre uzanıp biraz tefekkür edebilsem diye... Gerçi Üstadım hiç hayale faraza lüzum yok. Ömür ağacının başındaki ağaca baksan hakikati görürsün der.

Lâkin hakkalyakin test etmekte hep gönlümdeydi. Sizi ahirete teşyi için geldiğimiz Eyüp Sultan tepelerindeki ebedî istirahatgâhınız da bu nasip oldu. Kabriniz o kadar ünsiyetli ve huzur doluyduki çıkasım gelmedi. O huzurun sırrı şahs-ı manevinin manevî mahsulatından mı, emrolunduğun gibi dosdoğru ol hakikatiyle mühürlenmiş hizmetinizin tecellisinden mi, yoksa vefat haberiniz ile beraber Nur abi ve şefkat kahramanı ablaların okudukları hediyeleri ve duâlarımı bilemedim. Ama tamda huzurun tecelli mahalli olan bir yere mükâfatın, ücretin tecelli ettiği yere, Cennetin tamda ortasına gittiğine eminim abim. Ruhuna binler rahmet geride kalan Nur’un nuranî ailesine sabır tahammül duâsıyla inşallah bir gayret, bir gayret daha diyerek Nurlu yarınları siz kabrinizden temaşa ederken Nur’un nuranî talebeleri de bu ümmet-i Muhammediyeyi (asm) taşıyan gemiyi sahili selâmete götürecektir herşeye rağmen.

Okunma Sayısı: 97
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Otoriter rejimlerin ilk hedefi basın'

    2020’de Marmara’da 5369 hak ihlâli

    'Şimdi 10 liralık alıyorlar'

    Yasak çocukların sakıncalı anneleri

    'İstanbul Avrupa’nın en kalabalık şehri olacak'

    Son 24 saatte 52 bin 676 yeni vaka tespit edildi

    Hem bakkal, hem kütüphane

    Aşı krizi derinleşiyor

    Filistin'de teravih namazı camilerde kılınabilecek

    'Kamuda esnek ve dönüşümlü çalışmaya geçilmeli'

    ABD’deki Türk camileri ramazana hazır

    Myanmar’da 19 protestocuya idam cezası

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı ile bir araya geldi

    Myanmar'da silahlı gruplar karakola saldırdı: 14 polis öldü

    Çin, yıl sonuna kadar 3 milyar doz aşı üretecek

    Hindistan'da günlük vaka sayısında rekor kırıldı

    Alibaba'ya rekor ceza kesildi

    İsrail güçleri Filistinli bir çocuğu plastik mermiyle gözünden vurdu

    Myanmar ordusu protestoculara ateş açtı: 20 ölü

    ABD: Ukrayna'daki krizle ilgili müttefiklerle görüşme halindeyiz

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kutlular Ağabeyden ibretli bir hatıra
    Mehmet KARA

    AB ile “üç lider iki koltuk” krizi
    Nurbanu Şen

    Kahraman dâvâ adamı muhterem abim
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Sözünü tuttun yiğit adam
    Ahmet BATTAL

    ABD yaptırımları meselesi
    Faruk ÇAKIR

    Pandemi sonrası dünya
    Genel

    'Otoriter rejimlerin ilk hedefi basın'
    Misbah ERATİLLA

    Himmet Berki ve Bediüzzaman
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Fatih Yokuş

    Mehmet Kutlular için

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.