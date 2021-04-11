Kahraman dâvâ adamı muhterem abim

Çok özel bir insan, bu hususta herkesin hayatında mutlaka muhteşem hatıralar biriktirdiği değerli bir dâvâ adamı. Belkide bu konuda en son söz söyleyeceklerdeniz. Lâkin gönül bizim pencereye düşen izdüşümüde dillendirmek ister vefa adına.

Mehmet Kutlular Abimizi tarife hacet var mı diyesim geliyor. Yaşanmış destansı bir hayat. Hani denir ya “fedainin feda edemiyeceği hiçbir şey yoktur.” Bence Kutlular ailesi tamda bu tablonun içini dolduran eşsiz ve asil bir aile.

Ne bedeller vermedinki evinden, evlâdından, hayatından, sıhhatinden... Şahidiz muhterem abim şahidiz. Dimdik duruşuna dâvâyı istismar ettirmeden. İstikamet çizgisine, Üstaddan tevarüs eden. Nurun hakikatlerine hüve hüvesine bağlılığına. Bazen ne çok incitildin, ama sen incinmeyi tercih ettin. Neler öğrenmedik ki sizden 20 yaşından beri hayatımızın bir çok kesitinden hep yollarımız kesişti. Başıörtülüye resmî dairede hayır dendiğinde İstanbul’da işe ve dershaneye vesile olandın. Evliliğe adım atılacağında değerli eşime evet deme sürecinde yanımızda olandın. Evimizde her misafir oluşunda sorduğumuz suallere kitabın içinden cevap verirken en çok nazarı dikkatimi çeken ifadeleriniz. “Herkes akıbetinden korksun...” ve Bizim şeyhimiz, abimiz, meşveretimizdir var bunu çok iyi tesis etmeliyiz ilaahir. Şahs-ı manevî vurgunuzu unutmak asla mümkün değil.

Ailecek ne güzel programlarda bulunma şansına erdik “Umre seyahati, Barla programları, Şam gezileri, Avrupa seyahati ve en önemli heryıl tertip edilen Gölcük programları bunlar bizlere sizlerden kalan muhteşem hatırlar. Bir hediyede giderken aldım sizden. Hep bir zemin olsa da kabre uzanıp biraz tefekkür edebilsem diye... Gerçi Üstadım hiç hayale faraza lüzum yok. Ömür ağacının başındaki ağaca baksan hakikati görürsün der.

Lâkin hakkalyakin test etmekte hep gönlümdeydi. Sizi ahirete teşyi için geldiğimiz Eyüp Sultan tepelerindeki ebedî istirahatgâhınız da bu nasip oldu. Kabriniz o kadar ünsiyetli ve huzur doluyduki çıkasım gelmedi. O huzurun sırrı şahs-ı manevinin manevî mahsulatından mı, emrolunduğun gibi dosdoğru ol hakikatiyle mühürlenmiş hizmetinizin tecellisinden mi, yoksa vefat haberiniz ile beraber Nur abi ve şefkat kahramanı ablaların okudukları hediyeleri ve duâlarımı bilemedim. Ama tamda huzurun tecelli mahalli olan bir yere mükâfatın, ücretin tecelli ettiği yere, Cennetin tamda ortasına gittiğine eminim abim. Ruhuna binler rahmet geride kalan Nur’un nuranî ailesine sabır tahammül duâsıyla inşallah bir gayret, bir gayret daha diyerek Nurlu yarınları siz kabrinizden temaşa ederken Nur’un nuranî talebeleri de bu ümmet-i Muhammediyeyi (asm) taşıyan gemiyi sahili selâmete götürecektir herşeye rağmen.