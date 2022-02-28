Yeni Asya hem okul, hem ekol

Yeni Asya “Gayemiz vatan sathını bir mekteb yapmaktır” şevk ve gayretiyle 1970’den beri ulvî hizmeti omuzlamış bu günlere gelmiştir. Yeni Asya hem okuldur hem ekoldür. Yazarları çizerleri okurlarıyla hizmetlerini kıyamete kadar devam ettireceklerdir inşallah.

Yeni Asya Gazetesi, Bediüzzaman Hazretleri’nin “Risale-i Nur bu mübarek vatanın manevî bir halaskârı olmak cihetiyle şimdi iki dehşetli manevî belâyı def’etmek için matbuat ile tezahüre başlamak, ders vermek zamanı geldi veya gelecek gibidir zannederim” ve “Bu zamanda Nurlar’la hizmet-i imaniye, her tarafta ilânatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini celb etmekle olur” hakikatini esas almıştır. Yeni Asya Gazetesi, Risale-i Nurlar’ı geniş kitlelere duyurmak, yaymak ve ilân etmeyi en önemli gayesi bilmiştir.

Zübeyir Gündüzalp “lahana yaprağı kadarda olsa bir gazete” olması gayreti içinde Yeni Asya Gazetesi’nin çıkmasına vesile olmuştur.

Yeni Asya Gazetesi manevî gücünü Risale-i Nurlar’dan almış, meşveretle hareket etmiş, dâvâsına sahip çıkmış, İslâmiyet’e Kur’ân’a, imana gelen hücumlar karşısında hakikati savunmuştur. Yeni Asya Neşriyatı’n hanımlar ve aileler için ”Bizim Aile”, genç kesime “Genç Yorum”, çocuklar için “Can Kardeş” ve “Köprü” dergileriyle hizmet alanlarında faaliyetlerini devam ettiriyor.

Hülâsa bu kadar ehemmiyet arz eden bir gazeteye sahib çıkmak her akl-ı selimin vazifesi olduğunu düşünüyorum. Yeni Asya Gazetesi’nin 53. yaş gününü tebrik ediyor duâ ve temennilerimizi sunuyoruz. Çalışmalarının ve başarılarının devamını diliyoruz.

İyi ki varsın Yeni Asyam.