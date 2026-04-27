"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 NİSAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Kalplere atılan sırlı düğüm: İman eğitimi ve neslin bekası-1

Ömer Faruk Yıldız
27 Nisan 2026, Pazartesi
Zaman nehri hızla akıp giderken, ardımızda bırakacağımız en kıymetli eser ne taştan saraylar ne de fâni servetler...

Asıl ve en kalıcı miras, kalbi hakikatle çarpan, ruhu ebediyete ayarlı bir nesil yetiştirmektir. Ne yazık ki maneviyatın unutturulduğu, zehirli heveslerin sahte birer ışık gibi pazarlandığı bu dehşetli asırda, gençliğimiz amansız bir kuşatma altında. İnsanlığı adeta dipsiz bir girdap gibi içine çeken modern çağın kör edici karanlığında, evlâtlarımızı uçurumun kenarından çekip alacak yegâne can halatı, o masum kalplere atılacak ilk sarsılmaz düğümdür: İman eğitimi.

Kucağınıza aldığınızda tebessümüyle dünyanızı aydınlatan, henüz yaşına dahi basmamış bir evladın o berrak simasına bakarken, bir annenin ve dahi babanın omuzlarına binen en ağır ve mukaddes yük, o masum ruhu iman nuruyla mayalamaktır. Çocukluk çağı, zihnin ve kalbin üzerine hakikatin nakşedileceği en saf sayfadır. Kesin hatlarla altı çizildiği üzere; bir çocuk küçüklüğünde o sarsılmaz inanç dersini alamazsa, ilerleyen yaşlarda İslam'ın ve imanın rükünlerini ruhuna giydirmek ateşten bir gömlek giymek kadar çetinleşir. Hakikat ona yabanî düşer; nuru kabul etmesi, adeta bir gayrimüslimin İslâm'ı kabul etmesi derecesinde zorlaşır. Eğitimi sadece fânî dünyanın kuru fenlerine hapsetmek ve "Büyüyünce kendi bulur" diyerek İlâhî tohumları ekmekte geç kalmak, o günahsız kalplere yapılabilecek en affedilmez ihanettir. Zira temeli duayla ve imanla atılmayan o çocuk, yarın anne babasına hürmetkâr bir evlât olmak yerine onları sırtında bir kambur gibi görebilir; dahası, mahşer gününün dehşetinde "Neden benim sonsuzluğumu kurtarmadınız?" diyerek bizzat kendi anne babasının yakasına yapışan bir davacıya dönüşebilir.

Bu dehşetli uçurumun kenarında, Asr-ı Saadet’in eşsiz pedagojisi elimizden tutar. Kâinatın Efendisi (asm), karşısına diz kırıp oturan o gencecik fidanlara evvelâ kuralları, yasakları veya şeklî ibadetleri değil, kâinatın sahibini, yani imanı anlatmıştır. Çünkü Allah’ın kudretini, kâinatın sırrını ve kendi yaratılış gayesini idrak etmiş bir kalp; üzerine bina edilecek her türlü ilmi, ahlâkı ve ibadeti paha biçilmez bir elmas gibi göğsünde taşır. Unutulmamalıdır ki dinin omurgası, inancın ta kendisidir. İtikatta açılacak kılcal bir çatlak, ileride hayat binasının ahlaksızlık ve kargaşa enkazı altında kalmasına sebebiyet verir.

Kısacası; bugün yavrularının o tertemiz fıtratına imanın sarsılmaz kalesini inşa etmeyenler, yarın onları gençliğin acımasız ateş çemberine silâhsız, pusulasız ve bütün tehlikelere karşı savunmasız birer kurban gibi kendi elleriyle terk etmiş olacaklardır.

—Devam edecek—

Okunma Sayısı: 68
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    📷

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Genel

    Genel

    Genel

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.