“12 sayfa”lık süreçte günlük 14,33 yazı-şiir!..

Unutmuşuz, ama bir değerlendirme yapmak için fazla da gecikmiş değiliz! Neyi mi unutmuşuz? Gazetemizin aşağı-yukarı bir sene evvel 12 sayfaya inişini...

Evet, hatırlayalım lütfen: 16 sayfalık gazetemiz, 2019’un 29 Temmuz’unda 12 sayfaya düşmek mecburiyetinde kalmıştı. Sebep—tabiî ki—“ekonomik zorluklar”dı.

[Zira Ağustos 2018’deki “döviz kuru patlaması”nı müteakip—siyasallaşan “dövlet” aygıtı ve iktidar partisinin beceriksizliği yüzünden—zâten kırılgan olan iktisadî vaziyet basın-yayın câmiası dâhil bütün ticarî sektörleri ciddî mânâda “küçülme”ye zorlamıştı.]

MÜTHİŞ OKUYUCU DESTEĞİ...

Vaziyetin ilân edildiği aynı tarihli “Yeni Asya’dan Size” köşesine yapılan “okuyucu yorumları”ysa “vefakâr ve sâdık okuyucularımız”ın sağduyusunu gösteriyordu; ki ertesi hafta aynı gün aynı köşede ilgili yorumlar iktibasen verilerek onların şahsında “Yeni Asya şahs-ı mânevîsi”ne bir nevi teşekkür edildi.

Göz yaşartan “okuyucu yorumları”nı kısaca hatırla(t)mak gerekirse...

* “Muhtaç duruma düşme pahasına çok sayfa yerine müstağniyâne, dolayısıyla müstakilâne ve müstakimâne dört sayfa da kâfidir.”

(A. Aydın)

* “Nice çok kalabalık sayfalı gazetelerin tarihin çöplüğüne atıldığını biliyoruz! Önemli olan, hakta sebattır, istikrardır, istikàmettir; zulmün karşısında eğilmemektir, hak bilinen yolda emin adımlarla yürümektir, her hâlükârda hakkı ve doğruları neşretmek ve savunmaktır, ta’vizsiz çizgiyi ta’kip etmektir, Hakk’ın hatırını her hatırın üstünde tutmaktır... Gazete bu vazifeleri îfâ ettikten sonra sayfası az olmuş çok olmuş fark etmez...”

(Abdullah)

* “Lâhana yaprağı kadar da olsa aynı şevk, aynı heyecan ile, Risale-i Nur dâvâsının medyadaki tek temsilcisi ‘Yeni Asya’yı bütün ruhu canımızla almaya ve [ona] destek olmaya devam edeceğiz inşaallah.”

(Çetin Acar)

* “Biz öyle bir ‘aile’yiz ki kuru ekmeğe tuz-biber eksek de ‘Yeni Asya’ bayrağını gönderden indirmeyeceğiz inşaallah. Aziz Üstadımızın ‘Ben ekmeksiz yaşarım, ama hürriyetsiz asla!’ dedikleri gibi biz de her hâl ve şartta inşaallah ‘Yeni Asya’ ile devam edeceğiz.”

(Hüseyin İlhan)

* “Hayatımıza çok şey katan bu gazete yayına devam etsin yeterli, sayfası önemli değil.”

(İ. Seyda)

* “Gazetemizin adını yaşatın, kapak [olarak] da çıksa olur(...).”

(İbrahim Yazgan)

* “‘Yeni Asya’ okuduğumda kendimi huzurlu hissediyorum.”

(Müjdat Bayar)

* “‘Yeni Asya’ dört sayfa da olsa mutlaka çıkmalı ve varlığını devam ettirmelidir. (...) ‘Yeni Asya’ âdeta bir denge unsurudur, çıkmadığı gün bu denge bozulacak ve birşeyler eksik kalacaktır.”

(Osman Yıldırım)

* “Kaç sayfa çıktığının önemi yok ki! Aslolan, meramın ifade edilmesidir.”



(Toygar)

VE YAZIİŞLERİ’NİN GAYRETİ!

Gerçi gazetemiz 12 sayfaya indi, ama müessiriyetinden bir şey kaybetmedi. “Siyasî gazete” oluşu itibarıyla bilhassa siyasî, yanı sıra içtimaî, iktisadî, kültürel... iç-dış gündemleri “günlük bir lâhika” derecesinde Risale-i Nur perspektifinden değerlendirmeyi sürdürdü.

Bu arada, Yazıişlerimiz gün gün başarılı gazetecilik örnekleri yanında profesyonel-gönüllü “yazar, şair, çizer vs.” kadrosunun da fikrî mahsûllerine olabildiğince yer vermeye çalıştı. Rakamlarla ifade edecek olursak, 29 Temmuz 2019-28 Temmuz 2020 günlerini kapsayan 366 günlük vetirede—ki 2020’nin Şubat’ı 29 çekti—toplam 5 bin 246 yazı ve şiir neşretti. (Günlük ortalama 14,33 yazı-şiir... Karikatürler ile röportaj ve bulmacalar cabası!)

Okuyucularımızdan yine Hüseyin İlhan’ın dediği gibi, “Rabbim hizmet-i îmaniye ve Kur’âniyeden ayırmasın, sırat-ı müstakimde daim etsin!” (Âmin...)