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16 HAZİRAN 2020 SALI - YIL: 51

Bu yıl da “Yeni Asya”nın Ramazan sayfası çok güzeldi! - 4

16 Haziran 2020, Salı
Gazetemizin bu seneki “Duâ ayı Ramazan 1441” başlıklı sayfası da dolu dolu geçti. Elbette sayfayı “çok güzel” kılan, çoğu serînin “Risale-i Nur” mantığıyla hazırlanmasıydı.

İşte, her birisi bir başka kıymetli o Ramazan serîleri: Caner Ergün’den “Kur’ân’ı alkışlayan meşhurlar,” Cenk Çalık’tan “Ramazan sofrası,” Hanefi Örnek’ten “Ramazan takvimi,” Havva Küçük-Konur’dan “Ramazan sohbetleri,” Hüseyin Çetinsoy’dan “Tıbb-ı Nebevîden günümüze sağlık,” Hüseyin Şahinoğlu’ndan “İnsaniyetten İslâmiyet’e,” İbrahim Ersoylu’dan “Risale-i Nur’dan soru ve cevaplar,” İhsan Yıldırım’dan “Ramazan takvimi,” Merve İriyarı’dan “Âkif’in Ramazan hatıraları,” Mustafa Göknur’dan “Elif’in günlüğü,” Mustafa Gönüllü’den “Ramazan ve insan,” Mustafa Öztürkçü’den “Hatıralarla Bediüzzaman,” Nimet Ortakaş’tan “Enfüsî tefekkür” ve Said Yüksekdağ’dan “Peygamber Efendimizden (asm) duâlar...” Toplam 13 adet serî yazı...

ÖNE ÇIKANLAR!

Sayfada en çok dikkat(imizi) çeken serîlerse şunlar oldu:

* “Elif’in günlüğü:” İlkokul ikinci sınıf talebesi Elif’in günlüğüne not ettiği Ramazan ayı intibaları. İlk Ramazan’ını çocuklara has “tekne orucu”yla geçiren küçük Elif, bilhassa dedesinden, ayrıca babasından hem pratik hem teorik anlamda epey şeyler tâlim ediyor.

* “Hatıralarla Bediüzzaman:” “Risale-i Nur” müellifi Bediüzzaman’ın destansı hayatından kesitlerin birer paragraf hâlinde tanıyanların dilinden anlatımı. (Muhteşem bir hayata dair “enstantane”ler bir Ramazan’la biter mi? Bitmez elbette ve bitmemeli!)

* “Kur’ân’ı alkışlayan meşhurlar: “Hem Garp hem de Şark’tan âlim ve/ya ediplerin Kur’ân-ı Kerîm ve/ya Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm) hakkındaki hakperest yorumları. 

* “Ramazan sofrası: “Şahsen bize göre, “Ramazan sayfasının birinci yıldızı!” (İkinci yıldız biraz aşağıda.) “Sofra” bütünüyle “Ramazan Risalesi”nin [Risale-i Nur Külliyatından Mektubat (Yirmi Dokuzuncu Mektup, İkinci Risale olan İkinci Kısım)] bir nevi şerhi.

* “Ramazan sohbetleri: “Yazarın birkaç Ramazan’dır sürdürdüğü—fakat geçen sene ara verdiği—Ramazan’ın mânevî hususiyetlerine dair denemelerinin (2017’de “Ramazan deyince,” 2018’de de “Ramazan sevinci”)devamı. Nihayetinde inşallah kitaplaşır...

* “Risale-i Nur’dan soru ve cevaplar: “Çağın getirdiği binlerce soruya cevaplar veren, yüzlerce tılsımı da çözen harika tefsir “Risale-i Nur”dan—maharetle—derlenen soru ve cevaplar. Birkaç Ramazan süreceğini tahmin ettiğimiz bu serînin de bittiğinde kitaplaşacağından şüphemiz yok! 

* “Tıbb-ı Nebevîden günümüze sağlık: “Sayfanın—bizce—ikinci “yıldız”ı! “Nebevî tıbbın temeli ve mânevî boyutu,” “Sünnet’te yeme ve içmenin ölçüsü,” “sağlıklı ve dengeli beslenme”vb. hususların anlatımı. 

KÜÇÜK NOTLAR...

* “Ramazan takvimi”ni münâvebeli şekilde Hanefi Örnek ve İhsan Yıldırım paylaştı.

*Sayfada—Ramazan ayıyla alâkasından olsa gerek—“sayfa dışıyazarlar”ın [Abdil Yıldırım, Emine Alkış, Cihan Cambaz (iki yazı), Ali Rıza Aydın, M. Said Bayraklılar, Cahit Özpınar, Muammer Polat] makalelerinede yer verildi. Ayrıca Mehmet Kovancı’nın Ramazan ayı ve Ramazan Bayramına dair iki şiiri de peyderpey sayfada yer buldu.

*Tespit edebildiğimiz kadarıyla üç serîde birer yazı “mükerreren” neşredildi: 1. “Ramazan sohbetleri”nde “Ramazan niyettir” başlıklı yazı 03 Mayıs ve 06 Mayıs 2020 tarihlerinde peş peşe; 2. “Hatıralarla Bediüzzaman”da eski milletvekili Hüseyin Aksu’nun ifadeleri 30 Nisan ve 13 Mayıs 2020 tarihlerinde; 3. Peygamber Efendimizden (asm) duâlar”da bir duâ 30 Nisan ve 13 Mayıs 2020 tarihlerinde fasılalarla tekrar edildi...

Son verirken tüm fedakâr kalem erbabını tebrik ediyoruz vesselâm!

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