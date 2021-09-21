“İbâdetler de ‘güzel ahlâk’ı netice vermelidir”

GENÇ YORUM

* Ömrü uzun zannediyoruz. Değil! Uzun—işler—yapabilirsin. Yunus gibi... / Ömrü uzun zannediyoruz. Değil! Yapıp ettiğin bir şey yoksa istersen bin yıl yaşa, nefesi verdiğin anda ne var geride? Uzunluk-kısalık sana bağlı... (Ali Hakkoymaz)

* (...)Topraktan yaratılan Âdem’in (as) ilk insan hücresi olarak birinci kademe ve onun tesviye edilmesi ikinci kademe yaradılışı bildirirken, tesviye sonunda ruh üfleme üçüncü kademe olmaktadır. Yüce Rabbimiz bu üç kademeli bilgiyi meleklere Sa’d Sûresi 71-72 ve Hicr Sûresi 28-29. âyetleriyle şöyle bildirmiştir: / “Rabbin meleklere: ‘Çamurdan bir beşer halk etmekteyim, onu tesviye edip ruhumdan üflediğim zaman secdeye kapanın!’” (Sa’d Sûresi: 72-72.) (Bahri Tayran)

* Allah’ın varlığı dışında bütün varlıklar kusurlarıyla vardır; çünkü varlığıyla birlikte sâhip olduklarının hepsi indirgenmiş ve verilmiştir... (Caner Kut)

* Malı kıymetli olanın dili de kıymetli olur! (Ekrem Başcı)

* (...)Hislerimize istikamet veren, aklımız ve vicdanımızdır. Yani akıl sağlığı yerinde olmayan ve vicdanı bozulmuş bir insanın hislerini istikamette kullanması mümkün değil[dir]. (...) Ve bir insan kriz ânında dahi karşısındakiyle iletişim kurabiliyorsa bu büyük bir başarıdır... (Fethiye Akay)

* (...)En kötü tecrübeler, en kötü yol arkadaşları, en beklenmedik ayrılıklar bile bizi ileri[ye] taşıyor, bizde iz bırakıyor; tecrübelerimiz rehberimiz oluyor! (Feyzanur Elif Mutlu)

* Said Nursî hem Kur’ân’ı kâinata, hem de kâinatı Kur’ân’a şâhit tutar. (M. İsmail Tezer)

* Hiçbir insan yazımı kitap yoktur ki te’lifi üzerinden zaman geçmesiyle kısmen ya da tamamen ifade ettiği hakikatler hükmünü yitirmesin. Ezelî Hitap ise bu tür beşerî zafiyetlerden müberradır. Kur’ân’ın Peygamberimiz’e (asm) inzalinin üzerinden geçen zaman hiçbir âyeti hiçbir kıssayı eskitmez, geçersiz kılmaz; bilâkis zamanın ilerlemesi gizlenmiş mânâları ortaya çıkarır, yeni mânâ tabakalarını ifşâ eder, âyetlerin daha vazıh işaretler hâline gelmesini sağlar. Nitekim “Zaman ihtiyarlandıkça Kur’ân gençleşiyor, rumuzu tavazzuh ediyor.” cümlesi veciz bir şekilde bu hakikate işaret eder. (Nuriye Sultan Kostak)

* Kur’ân’ı dinlemek aynı zamanda Kur’ân’ın da emridir. Cenab-ı Hak “Kur’ân okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki merhamet olunasınız.” (A’râf Sûresi: 204.) buyurur. Şu hâlde, okunan Kur’ân’ı dinlemek farzdır... (Süleyman Kösmene)

* Efendimiz (asm) “Allah’a giden yolda bana kim ensar/yardımcı olacak?” diye soruyor. Hiç kimseden ses gelmiyor. [On üç yaşındaki] Hz. Ali “Ben!” deyip elini kaldırıyor. Ve hayatı boyunca görüyoruz ki havaya kalkan o elin sâhibi, hayatı boyunca hak yolda bir daha elini hiç indirmiyor... (Şüheda Kale-Kurun)

* Üstad “iktisat” kavramını hayatında yalnızca ekonomik kavramlarla bağdaştırmamıştır; “Tarihçe-i Hayat”ın başında bahsedildiği üzere, Üstad duygularıyla, zihni ve fikirleriyle de bir iktisat hâlindeydi! (Zeynep Sena Ceylan)

BİZİM AİLE

* Mümkün mü eski zamanlardaki mutluluğu yakalayabilmek? Pek mümkün görünmüyor bana! Çünkü mutlu olmak zorlaştı, gülmek samanlıkta aranır oldu... (Fehmi Marankos)

* (...)Güzel ahlâk ibâdetsiz olmayacağı gibi ibâdetler de güzel ahlâkı netice vermelidir. (Yasemin Yaşar)

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Not: Yukarıdaki tesbitler dergilerin Nisan 2021 tarihli sayılarından derlenmiştir.