"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EYLÜL 2021 SALI - YIL: 52

“İbâdetler de ‘güzel ahlâk’ı netice vermelidir”

21 Eylül 2021, Salı

GENÇ YORUM 

* Ömrü uzun zannediyoruz. Değil! Uzun—işler—yapabilirsin. Yunus gibi... / Ömrü uzun zannediyoruz. Değil! Yapıp ettiğin bir şey yoksa istersen bin yıl yaşa, nefesi verdiğin anda ne var geride? Uzunluk-kısalık sana bağlı... (Ali Hakkoymaz)

* (...)Topraktan yaratılan Âdem’in (as) ilk insan hücresi olarak birinci kademe ve onun tesviye edilmesi ikinci kademe yaradılışı bildirirken, tesviye sonunda ruh üfleme üçüncü kademe olmaktadır. Yüce Rabbimiz bu üç kademeli bilgiyi meleklere Sa’d Sûresi 71-72 ve Hicr Sûresi 28-29. âyetleriyle şöyle bildirmiştir: / “Rabbin meleklere: ‘Çamurdan bir beşer halk etmekteyim, onu tesviye edip ruhumdan üflediğim zaman secdeye kapanın!’” (Sa’d Sûresi: 72-72.) (Bahri Tayran)

* Allah’ın varlığı dışında bütün varlıklar kusurlarıyla vardır; çünkü varlığıyla birlikte sâhip olduklarının hepsi indirgenmiş ve verilmiştir... (Caner Kut)

* Malı kıymetli olanın dili de kıymetli olur! (Ekrem Başcı)

* (...)Hislerimize istikamet veren, aklımız ve vicdanımızdır. Yani akıl sağlığı yerinde olmayan ve vicdanı bozulmuş bir insanın hislerini istikamette kullanması mümkün değil[dir]. (...) Ve bir insan kriz ânında dahi karşısındakiyle iletişim kurabiliyorsa bu büyük bir başarıdır... (Fethiye Akay)

* (...)En kötü tecrübeler, en kötü yol arkadaşları, en beklenmedik ayrılıklar bile bizi ileri[ye] taşıyor, bizde iz bırakıyor; tecrübelerimiz rehberimiz oluyor! (Feyzanur Elif Mutlu)

* Said Nursî hem Kur’ân’ı kâinata, hem de kâinatı Kur’ân’a şâhit tutar. (M. İsmail Tezer)

* Hiçbir insan yazımı kitap yoktur ki te’lifi üzerinden zaman geçmesiyle kısmen ya da tamamen ifade ettiği hakikatler hükmünü yitirmesin. Ezelî Hitap ise bu tür beşerî zafiyetlerden müberradır. Kur’ân’ın Peygamberimiz’e (asm) inzalinin üzerinden geçen zaman hiçbir âyeti hiçbir kıssayı eskitmez, geçersiz kılmaz; bilâkis zamanın ilerlemesi gizlenmiş mânâları ortaya çıkarır, yeni mânâ tabakalarını ifşâ eder, âyetlerin daha vazıh işaretler hâline gelmesini sağlar. Nitekim “Zaman ihtiyarlandıkça Kur’ân gençleşiyor, rumuzu tavazzuh ediyor.” cümlesi veciz bir şekilde bu hakikate işaret eder. (Nuriye Sultan Kostak)

* Kur’ân’ı dinlemek aynı zamanda Kur’ân’ın da emridir. Cenab-ı Hak “Kur’ân okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki merhamet olunasınız.” (A’râf Sûresi: 204.) buyurur. Şu hâlde, okunan Kur’ân’ı dinlemek farzdır... (Süleyman Kösmene)

* Efendimiz (asm) “Allah’a giden yolda bana kim ensar/yardımcı olacak?” diye soruyor. Hiç kimseden ses gelmiyor. [On üç yaşındaki] Hz. Ali “Ben!” deyip elini kaldırıyor. Ve hayatı boyunca görüyoruz ki havaya kalkan o elin sâhibi, hayatı boyunca hak yolda bir daha elini hiç indirmiyor... (Şüheda Kale-Kurun)

* Üstad “iktisat” kavramını hayatında yalnızca ekonomik kavramlarla bağdaştırmamıştır; “Tarihçe-i Hayat”ın başında bahsedildiği üzere, Üstad duygularıyla, zihni ve fikirleriyle de bir iktisat hâlindeydi! (Zeynep Sena Ceylan)

BİZİM AİLE 

* Mümkün mü eski zamanlardaki mutluluğu yakalayabilmek? Pek mümkün görünmüyor bana! Çünkü mutlu olmak zorlaştı, gülmek samanlıkta aranır oldu... (Fehmi Marankos)

* (...)Güzel ahlâk ibâdetsiz olmayacağı gibi ibâdetler de güzel ahlâkı netice vermelidir. (Yasemin Yaşar)

***

Not: Yukarıdaki tesbitler dergilerin Nisan 2021 tarihli sayılarından derlenmiştir. 

Okunma Sayısı: 156
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İletişim Başkanlığı savunma verecek

    İsrail güçleri Cenin’den korkuyor

    Çocuk vak’alarında artış var

    Çiftçiyle alay ediyorlar

    Son 24 saatte 231 kişi vefat etti

    Pet şişelere de musluk suyuna da dikkat

    'İklim krizi, modern köleliği getirecek'

    AB'den 'Avrupa ordusu' açıklaması

    Taliban Sözcüsü: ABD geçmişteki eylemlerinden sorumlu tutulmalı

    Gazze'de üç koronavirüs testinden biri pozitif çıkıyor

    Bakan Özer: Yüz yüze eğitim milli güvenlik meselesidir

    BM Genel Sekreteri'nden ABD ve Çin'e çağrı

    7 il için sel uyarısı yapıldı

    Berlin'de yüz binlerce konutun kamulaştırılması için referandum düzenlenecek

    Rusya'da bir üniversitede silahlı saldırı gerçekleştirildi

    Japonya'dan 3. doz aşı kararı

    Pembe tablolara millet artık inanmıyor

    '6 bin depremzedeye boş senet imzalatıldı'

    Ampute Futbol Milli Takımı yeniden Avrupa Şampiyonu

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi sağlığına kavuştu, kaç kişi öldü?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Terör için hukuk ne diyor?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Astroloji ve gayb
    Genel

    Nurdan Katreler
    Süleyman KÖSMENE

    Belâ ve uğursuzluk inancı
    Faruk ÇAKIR

    Hukuk tablosu üzücü
    Ahmet BATTAL

    “Şapı şeker yapma ödülü” yazımıza ek
    Muzaffer KARAHİSAR

    Yaşlının sonbaharı
    Mehmet Asıf Işık

    Gelecek aslında, geçendir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.