GENÇ YORUM

l (...) İnsanın kişiliği ve kimliği, dilinin ucundadır. (Bahri Tayran)

l (...) Esir maddesi, maddenin sükût hâlini ifade eder; aynı zamanda kelimeleri de buradan çıkar. / Fizikçiler tereddütte kalsalar da Bediüzzaman “esir” üzerinde durur, “Madde-i esiriye, mevcudata nazaran akıcı bir su gibi mevcudatın aralarına nüfuz etmiş bir maddedir. ‘Allah’ın Arş’ı su üzerinde iken’ (Hud Sûresi: 7) âyeti, şu madde-i esiriyeye işarettir ki Cenab-ı Hakk’ın Arş’ı su hükmünde olan şu esir maddesi üzerinde imiş. Esir maddesi yaratıldıktan sonra Sani’in ilk icatlarının tecellisine merkez olmuştur; yani esiri halk ettikten sonra cevahir-i ferde kalb etmiştir. Sonra bir kısmını kesif kılmıştır ve bu kesif kısımdan meskûn olmak üzere yedi küre yaratmıştır. Arz, bunlardandır...” (İşaratü’l-İ’caz) diye açıklar. (Caner Kut)

l (...)Maslahat için yalan söylemenin hükmünü zaman kaldırmıştır. (Hümeyra Titer)

l Eskiden saltanatı ayakta tutmakta kullanılan argümanların hemen hepsi ve daha usturuplu olanları, şimdilerde manipülâtif şekilde modern devleti ayakta tutmak için kullanılmaktadır. (Mustafa Eren Bozoklu)

l (...)“Hüsn-ü zannın tamamlayıcısı” niteliğinde olan, “adem-i itimat” adı verilen bir kontrol mekanizması da olmalıdır. Adem-i itimat, “insanların zaaflarına karşı tedbirli olmak” demektir. (Mustafa Gönüllü)

l Aslında kar yağması havayı ısıtmaz, tam tersi ısınan hava kar yağmasına sebep olur! (Şeyda Sultan Zengin)

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BİZİM AİLE

l İyi bir ruh sağlığı için vücudun ihtiyaç duyduğu oksijen ve temiz hava, betonların arasında veya elektrik yüklü alış-veriş merkezlerinin içinde değil, tabiatın tam içindedir. Vücut için en gerekli olan D vitaminini kapalı alanlarda değil, doğal alanlarda te’min edebiliriz. (Banu Arslan)

l Sevmeye ve inanmaya kàbiliyetli yaratılan çocuklarımız, yakın çevrelerindeki insanlar onlara neyi anlatır neyi öğretir ise onu “hakikat” olarak telâkki edecekler[dir]. Bu sebeple, onların henüz tertemiz olan zihinlerini ve gönüllerini en güzel şekilde inşa etmeli. (Berfin Betül Karakoyun & Büşranur Bayraklılar)

l Kur’ân, felsefe gibi nadirattan olan şeyleri değil, hep yanımızda yakınımızda olup bitenleri nazarımıza sunar. (Fatmanur Öztaş Şahin)

l Doğru karar vermede yeşil renge bakmanın önemini vurgulayan birçok bilimsel makale vardır. Yeşilden uzaklaştırılarak doğru karar verme mekanizmamız da tahrip edilmiyor mu acaba? Sırf bunun için bile, sırf bu kadar yanlış karar alınan bir toplum olmamız bile, yeşile muhtaç olduğumuzu göstermez mi?.. Bence gösterir. Bediüzzaman Hazretlerine en güzel kitaplar ormana bakarak, ağacın tepesinde yazdırılmamış mı?.. (Handenur Yaşar)

l (...)İstanbul’un İngilizler tarafından işgali yıllarında Osmanlı’nın “kadın ve aile” konusunda can havliyle kànunlar çıkarmaya çalıştığını biliyor muydunuz? Birinci Dünya Savaşında birçok cephede savaşan Osmanlı, 1919’da topraklarının çoğu işgal altındayken bile “kadın ve aile” konusundaki problemlere çözüm arayışındaydı. İttihad ve Terakki Fırkası bir taraftan, Şeyhülislâmlık [diğer] taraftan “kadın ve aile” konusunda farklı çalışmalar içerisindeydi. (Yasemin Güleçyüz)

l Genel olarak en çok güvenip tatmin olabileceğimiz kanıtlar bilimsel araştırmalardır. (Zehra Örnek Beşiroğlu)

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Not: Yukarıdaki tespitler, dergilerin Aralık 2019 tarihli sayılarından derlenmiştir.

