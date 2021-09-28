GENÇ YORUM

* (...)Özel sektörde şansını denemek isteyenler “en az beş senelik tecrübe” duvarıyla karşılaşıyorlar. Herkes tecrübe arıyorsa bu tecrübe nerede ve nasıl elde edilecek ki!.. (Adnan Nacir)

* Gerçi “haberleşmek” için mektuba ihtiyaç yok belki, ama “daha güzel şeyler söyleyebilmek için var. (Emine Sultan Çakır)

* Nurcular “Demokratlar” çevresinde toplanırken, Millî Nizam Partisi’yle başlayan “siyasal İslâm” akımı ülkedeki Müslümanları kendi çevresinde toplamaya çalışıyordu... (Feyzanur Elif Mutlu)

* Esâsında insanların ne olduklarından ziyâde ne olmak istediklerini yansıttıkları sanal bir dünyadır sosyal medya. (Hasan Yükselten)

* (...)Dünyevî ve uhrevî saadetin yolu maddî-mânevî şirketlere ortak olmakla elde edilir. Akıllı insan, sınırlı sermâyesini zâyi etmeyip doğru yerlere yatırarak onu arttırabilen insandır. (M. Said Bayraklılar)

* Çocuğuna rehberlik eden ebeveyn(...)in nazarlarının aslında çocuklarının hayata bakış açılarında önemli bir rol oynadığı görülmektedir. (Nesibe Ersoylu-Usluer)

* (...)Hepimiz biliyoruz ki az uyumak, kendimize çok vakit ayırmak, hayatta daha mutlu ve başarılı olmamız için büyük bir adım. (Şûle Konca)

* (...)Hayatına öz güvensiz başlayan [bir] çocuğun ne gibi olumsuzluklar yaşayabileceğini hayal edersek... Korkunç!.. (Şûlenur Yaşar)

***

BİZİM AİLE

* “Üstünlüğümüz,” yaratılan her şeye verdiğimiz değerle ortaya çıkacak... (Handenur Yaşar)

***

Not: Yukarıdaki tesbitler dergilerin Mayıs 2021 tarihli sayılarından derlenmiştir.