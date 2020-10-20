“Okuyucu mektupları” üzerine değerlendirmeler (3)

Yazılarımız hakkında bilhassa “yeniasya.com.tr”de yorumlar yaparak bizi müşerref kılan kıymetli okuyucularımıza teşekkürlerimizle...

25 Ağustos 2020 tarihli ve “‘12 sayfa’lık süreçte günlük 14,33 yazı-şiir!..” başlıklı yazımız hakkında:

—Cenk Çalık: “Umarım en yakın zamanda 16 sayfaya tekrar geçmek nasip olur; zira ihtiyacın şedit olduğu âşikârdır! (...) Bu arada, Yazı İşlerini de—ifade ettiğiniz gibi—ayrıca tebrik etmek gerekiyor. Kısıtlı alana rağmen bazen haberler azaltılarak, bazen ‘ekonomi’ sayfası gibi ilişkili olmayan sayfalarda makale yayınlanarak bu ortalamalara ulaşılmış oluyor. (...)”

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01 Eylül 2020 tarihli ve “‘Yeni Asya’ okuyan ‘haftada bir kitap” okumuş olur!” başlıklı yazımız hakkında:

—Oğuz Yiğiter: “Güzel ve pozitif bir bakış ve aynı zamanda bir realite... Tebrik ve duâlar!”

—Cenk Çalık: “Doğru söze ne denir! ‘Yeni Asya okuldur.’ ta’birinden sonra ‘kitaptır’ tanımı da gerçekten çok yakıştı... (...)”

Elcevap: Yine söylüyoruz ki—okuyucularımızdan bir kısmı gibi—Muhterem Cenk Çalık’ın da yazılarımızla alâkalı analizleri köşemizde iktibas edilecek kadar değerli!

“Yeni Asya’mız”ın son devredeki kıymetli kazanımlarından birisi olan bu genç kardeşimizin “on parmağında on ma’rifet” kabilinden hususiyetleriyse “müstakil bir yazı”yı gerektiriyor—inşallah muvaffak oluruz...

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16 Eylül 2020 tarihli ve “Siyasî mevzularda kalem oynatmak ne kadar zor?” başlıklı yazımız hakkında:

—Eyüp Aktaş: “Bi mahzuru yoktur. Çeşni olur...”

—Oğuz Yiğiter: “Orhan Güler kardeş! ‘Ört ki ölem.’ ya da ‘Ortada kuyu var, yandan geç!’ yaklaşımıyla, misyonumuz olan ‘siyasetteki muktesit mesleği’ geniş kitlelere mâl edip siyasal İslâm’ın müptezel ve hoyratça tahribatını nasıl durduracağız? / Çok önemli bir hususa neşter vurmuşsun, tebrik ediyorum!..”

Elcevap: Sayın Oğuz Yiğiter’in tesbiti, içinde “teşhis ve de çare”yi taşıması hasebiyle—az değiştirirsek—mühim: “(...)Misyonumuz olan ‘siyasetteki muktesit mesleği’ geniş kitlelere mâl edip siyasal İslâm’ın müptezel ve hoyratça tahribatını (...) durduracağız!”

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05 Ekim 2020 tarihli ve “Yeni Asya” yazarlarından Nur’lu tesbitler-1” başlıklı yazımız hakkında:

—A. Aydın: “Güzel derleme olmuş. ‘Tekrar’ öğrenme psikolojisindeki temel bir kuraldır. Hakikat eskimez, tekrarda fayda var...”

—Cenk Çalık: “Çoktandır gazete derlemeleri yapmamıştınız—özlemişiz doğrusu! / Bu tarz derlemeleri okuma[nın] iki yönlü faydası var. İlki: Mühim noktaları tekrar etmek unutmayı geciktiriyor ya da engelliyor. / İkincisi: Günlük okumalar içinde nazara verdiğiniz yerler gözden kaçabiliyor; bu derlemeler o gözden kaçan yerleri okutarak istifademize sunmuş oluyor. / Bu hassas ve müdakkik çalışmanız için çok teşekkür ederiz!..”

Elcevap: İki sene ara verdiğimiz “gazetemizden seçmeler”e “küçük bir fark”la geri döndük. Şöyle ki bu sefer—“haftalık” yerine “aylık” bazdaki seçmelerde “aktüel siyaset”ten ziyade Risale-i Nur eksenli “yüksek İslâm siyaseti”ne ve Üstad Bediüzzaman’a dair “parlak” tesbitleri nazara vermeye çalışıyoruz. İnşallah istifadeye medar olur vesselâm!