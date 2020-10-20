"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EKİM 2020 SALI - YIL: 51

“Okuyucu mektupları” üzerine değerlendirmeler (3)

20 Ekim 2020, Salı
Yazılarımız hakkında bilhassa “yeniasya.com.tr”de yorumlar yaparak bizi müşerref kılan kıymetli okuyucularımıza teşekkürlerimizle...

25 Ağustos 2020 tarihli ve “‘12 sayfa’lık süreçte günlük 14,33 yazı-şiir!..” başlıklı yazımız hakkında: 

—Cenk Çalık: “Umarım en yakın zamanda 16 sayfaya tekrar geçmek nasip olur; zira ihtiyacın şedit olduğu âşikârdır! (...) Bu arada, Yazı İşlerini de—ifade ettiğiniz gibi—ayrıca tebrik etmek gerekiyor. Kısıtlı alana rağmen bazen haberler azaltılarak, bazen ‘ekonomi’ sayfası gibi ilişkili olmayan sayfalarda makale yayınlanarak bu ortalamalara ulaşılmış oluyor. (...)”

*** 

01 Eylül 2020 tarihli ve “‘Yeni Asya’ okuyan ‘haftada bir kitap” okumuş olur!” başlıklı yazımız hakkında: 

—Oğuz Yiğiter: “Güzel ve pozitif bir bakış ve aynı zamanda bir realite... Tebrik ve duâlar!”

—Cenk Çalık: “Doğru söze ne denir! ‘Yeni Asya okuldur.’ ta’birinden sonra ‘kitaptır’ tanımı da gerçekten çok yakıştı... (...)” 

Elcevap: Yine söylüyoruz ki—okuyucularımızdan bir kısmı gibi—Muhterem Cenk Çalık’ın da yazılarımızla alâkalı analizleri köşemizde iktibas edilecek kadar değerli! 

“Yeni Asya’mız”ın son devredeki kıymetli kazanımlarından birisi olan bu genç kardeşimizin “on parmağında on ma’rifet” kabilinden hususiyetleriyse “müstakil bir yazı”yı gerektiriyor—inşallah muvaffak oluruz... 

*** 

16 Eylül 2020 tarihli ve “Siyasî mevzularda kalem oynatmak ne kadar zor?” başlıklı yazımız hakkında: 

—Eyüp Aktaş: “Bi mahzuru yoktur. Çeşni olur...”

—Oğuz Yiğiter: “Orhan Güler kardeş! ‘Ört ki ölem.’ ya da ‘Ortada kuyu var, yandan geç!’ yaklaşımıyla, misyonumuz olan ‘siyasetteki muktesit mesleği’ geniş kitlelere mâl edip siyasal İslâm’ın müptezel ve hoyratça tahribatını nasıl durduracağız? / Çok önemli bir hususa neşter vurmuşsun, tebrik ediyorum!..” 

Elcevap: Sayın Oğuz Yiğiter’in tesbiti, içinde “teşhis ve de çare”yi taşıması hasebiyle—az değiştirirsek—mühim: “(...)Misyonumuz olan ‘siyasetteki muktesit mesleği’ geniş kitlelere mâl edip siyasal İslâm’ın müptezel ve hoyratça tahribatını (...) durduracağız!”

***

05 Ekim 2020 tarihli ve “Yeni Asya” yazarlarından Nur’lu tesbitler-1” başlıklı yazımız hakkında: 

—A. Aydın: “Güzel derleme olmuş. ‘Tekrar’ öğrenme psikolojisindeki temel bir kuraldır. Hakikat eskimez, tekrarda fayda var...”

—Cenk Çalık: “Çoktandır gazete derlemeleri yapmamıştınız—özlemişiz doğrusu! / Bu tarz derlemeleri okuma[nın] iki yönlü faydası var. İlki: Mühim noktaları tekrar etmek unutmayı geciktiriyor ya da engelliyor. / İkincisi: Günlük okumalar içinde nazara verdiğiniz yerler gözden kaçabiliyor; bu derlemeler o gözden kaçan yerleri okutarak istifademize sunmuş oluyor. / Bu hassas ve müdakkik çalışmanız için çok teşekkür ederiz!..”

Elcevap: İki sene ara verdiğimiz “gazetemizden seçmeler”e “küçük bir fark”la geri döndük. Şöyle ki bu sefer—“haftalık” yerine “aylık” bazdaki seçmelerde “aktüel siyaset”ten ziyade Risale-i Nur eksenli “yüksek İslâm siyaseti”ne ve Üstad Bediüzzaman’a dair “parlak” tesbitleri nazara vermeye çalışıyoruz. İnşallah istifadeye medar olur vesselâm!

Okunma Sayısı: 172
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ı unuttunuz

    '3 Kasım'a doğru ABD'de anketlerde son durum?

    İsrail, AB’nin yaptığı binaları da yıkıyor

    DSÖ Genel Direktörü: Gelecek birkaç ay zorlu geçecek

    Yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte neler yaşandı?

    Hâlâ, darbe anayasasının utancıyla yaşıyoruz

    Alanyaspor yükselişini sürdürürken, Galatasaray'da kötü gidiş devam ediyor

    ‘Maske değişimi’ tehlikeli

    Esnaf yüz yüze eğitimden umduğunu bulamadı

    Kıdem tazminatı parça parça uçuyor

    Bakan Koca'dan ağır hasta sayısı uyarısı

    ABD'de son 24 saatte 437 ölüm ve 42 bin yeni vaka!

    Ermenistan'ın saldırılarında 61 sivil vefat etti, 282 sivil yaralandı

    Tatar mazbatasını aldı

    Aliya İzetbegoviç dualarla yad ediliyor

    Uzaktan eğitimde teknoloji bağımlılığına dikkat

    500 milyarlık borca yapılandırma

    Dev bütçesiyle dikkat çeken Devler Ligi başlıyor

    Vaka sayısının 1,5 milyona yaklaştığı Rusya'da son durum?

    Ermenistan, sivilleri vurmaya devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Erken seçim kabile devletlerinde mi olur?
    Cevher İLHAN

    “Oyun içinde oyun”a karşı…
    Genel

    ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ı unuttunuz
    Ahmet BATTAL

    Hey özgürlük
    M. Latif SALİHOĞLU

    Cuntacıların NATO-Yunan gafleti
    Süleyman KÖSMENE

    Peygamberlerin teknolojik mesajları
    Orhan GÜLER

    “Okuyucu mektupları” üzerine değerlendirmeler (3)
    Risale-i Nur'dan

    Merakı, zevki, şevki, fânî şeylerde telef etmemeli
    Nejat EREN

    Sorgulamak veya nefis muhasebesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.