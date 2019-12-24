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24 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

Serî kitaplar da birleştirilebilir, nitekim birleşiyor da!..

24 Aralık 2019, Salı
Kitap piyasası da “arz-talep” dengesine göre işler. Kimi zaman “sunum” (arz) anlamında yeni bir tasarım vs. “talep” meydana getirir, bazen de talebe göre “arz” oluşur...

Şahsen bizim de—hem okuyucu, hem de aynı meslekten birisi olarak—bilhassa Yeni Asya Neşriyat (YAN) için “yeni”(!) sayılabilecek bir fikrimiz var. Şöyle ki: 

Yayınevi idaresi şayet uygun görürse, “serî kitapların birleş(tiril)ebileceği”ni düşünmekteyiz. 

Bu metod “pazarlama” bakımından yeni bir “taktik”(!) olabilir; ki belki böylece, okuyucunun arzu ve/ya talep ettiği bir ihtiyaç da karşılanmış olur! 

İşte, o büyük serîler: * “Ahirzaman Tarihi” ve * “Hadîslerden Seçmeler...” 

Ayrıca “100 Soruda,” “Farkındalık” ve “Kâinatın Efendisinden” kitapları da pekâlâ bir araya getirilebilecek çalışmalar. 

BÜYÜK SERİLER

Bize göre ilk etapta birleştirilebilecek iki büyük serînin detay bilgileri şöyle: 

“Ahirzaman Tarihi:” Gazeteci-yazar M. Lâtif Salihoğlu’nun kaleme aldığı beş kitaplık bir serî kitap. Ekim 2014-Aralık 2017 tarihleri arasındaki üç yıllık devrede neşredilen serîde 19. ve 20. asırlar itibarıyla Osmanlı’nın ve onun bâkiyesi Türkiye’nin çalkantılı tarihleri belli başlı hadiseler ekseninde anlatılıyor. Bu serîden büyük boy, en az 700 sayfalık tek bir cilt eser çıkabilir! 

“Hadîslerden Seçmeler:” Hadîs külliyatı “Camiü’s-Sağîr”den Yeni Asya Neşriyat Araştırma Merkezince derlenen bu büyük serî, 10 kitaplık. İşbu serî de büyük boy, en az 700 sayfalık tek bir cilde sığ(dırıl)abilir. “Ahiret hayatı,” “aile,” “davranışlarımız,” “duâ,” “ilim,” “kulluk,” “ölüm ve Kıyamet,” “Peygamberimiz (asm),” “sağlık,” “ticaret” konulu kitaplar “Camiü’s-Sağîr’den Seçme Hadîsler” ismiyle yeniden neşredilebilir. 

KÜÇÜK SERİLER

Şimdi de gelelim diğer “küçük” serîlere... 

“100 Soruda:” Eğitimci-yazar Süleyman Kösmene’nin yazdığı üç kitap “100 Soruda Zekât,” “100 Soruda Ramazan Orucu” ve “100 Soruda Kurban İbadeti” (2011) isimlerini haiz. Bunlar “100 Soruda Oruç, Zekât, Kurban” başlığı altında top(ar)lanabilir. 

“Farkındalık:” Bir başka eğitimci-yazar Alâeddin Erdoğan’ın “Başarılı Olmada Farkındalık” ve “Kendini Gerçekleştirmede Farkındalık” isimli kitapları (2011-12) tek bir başlık altında—meselâ “Başarıda Farkındalık!”—birleşebilecek eserler. 

“Kâinatın Efendisinden:” Yine Yeni Asya Neşriyat Araştırma Merkezince “Camiü’s-Sağîr”den derlenen bu küçük serî (2010), üç kitaptan müteşekkil: “Hayatımıza Öğütler,” “Hayatımıza Ölçüler” ve “Hayatımıza Prensipler...” Bu serî de “Kâinatın Efendisinden Hayat Prensipleri” ismi altında birleş(tiril)ebilir. 

NE DERSİNİZ?.. 

YAN okuyucuları, 2012’de neşredilen, Mehmet Oğuz Reha Umurca imzalı ve iki ciltlik “Âlemlere Rahmet Peygamberimizin (asm) Hayatı” kitabını hatırlayacaklardır. 

İşte, o serî kitap, 2,5 sene evvel (Nisan 2017) büyük boy tek cilde sığdırılarak yeniden yayımlanmıştı. 

Biz şahsen hep arzu ve talep ettiğimiz bu yeni projenin gerçekleşmesine pek sevindik! 

(Yayınevi—stokları tükenene kadar—eski versiyonu satışta tutmuştu. Yeni versiyon—şimdilik—“kalıcı” gibi.)

Şimdi aynı isteği biz, yukarıda adlarını andığımız büyük (çok kitaplı) ve küçük (az kitaplı) serîler için de dillendirmekteyiz! 

Zannımız o ki YAN okuyucularının da aynı yönde bir ihtiyacı ve arzusu olabilir! 

Ne dersiniz, sizler de bu fakire katılır mısınız?..

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