“Şiddetle ayrıştırıldığımız için bir araya gelemiyoruz”

GENÇ YORUM

* Eski “eski olduğu için” atılmazmış, “işe yaramıyorsa” atılacakmış. (...) “Eski” ile “eskimiş”i karıştırmamak gerekiyormuş!

(Ali Hakkoymaz)

* Tek kullanımlık ürünler “üretiminden ambalajlanmasına, pazarlama ve dağıtımına, tüketim sonrası atıkların toplanmasına ve geri dönüşümüne” kadar geniş bir yelpazede dev bir israf çemberine sebeptir.

(Ayşenur Aydoğdu Akten)

* Muhabbet güzeli, korku kabalığı büyütür. / “Âyinesi iştir kişinin...” formülü, “güzel”in davranış kodlarını verir. İlâhî karar da bu şekildedir: “(...)Yaptığınız işi güzel yapın! Allah, işini güzel yapanları sever...” (Bakara Sûresi: 195.)



(Caner Kut)

* Mikroplâstikler, boyutlarından dolayı baş etmesi en zor kirlilik çeşidi—içme sularımızda ve tükettiğimiz deniz ürünlerinde gözümüzle göremesek de tehlikeli miktarlarda bulunuyorlar.

(Edibenur Üner)

* İnsan ancak iç muhasebeler, enfüsî tefekkürler yaparak insan olup, hayvan gibi ve cansız bir insan olmaktan kurtulabilir. Bunu da “okumayı öğrenerek” yapabilir, okumayı öğrendikten sonra “okuyarak” yapabilir—kendini, kitapları, kâinatı okuyarak...

(Fethiye Akay)

* İçinde bulunduğumuz sistem bizi “acıya, sıkıntıya, zorluğa” alıştırdı sanırım. Ülkece, milletçe aynı şeylere sevinemez olduk. (...) Yaklaşık beş yıl önce şiddetle parçalandığımız, ayrıştırıldığımız için bugün bir araya gelemiyoruz!

(Handenur Yaşar)

* Gelenekleri doğru bir yaklaşımla ele almalı, ihtiva ettiği tecrübelerden yararlanmalı, ancak bize ve çevremize zarar verecek olanlardan uzak durmalıyız. Bizi geçmişe bağlayan önemli gelenek bağlarını koparmamalıyız; ancak akla mantığa, vidana sığmayan veya günümüzde çağ dışı kalmış âdetlere son vermeliyiz.

(Muhammed Gündoğan)

* (...)Nikâh bir niyet ve duâdır, evlilik bir inşa sürecidir. Başlangıçta her şey tam, kusursuz, eksiksiz olmak zorunda değil! Temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra, evlilik içerisinde gerçek ihtiyaçlar anlaşıldıkça bazı eksiklerin giderilmesi daha sağlıklı bir yöntem olabilir...

(Nuriye Sultan Kostak)

* Büyümek ve bilinçlenmek doğru orantılı değil günümüzde! Büyümek bedenî olarak devam etse de bilinçli olmak yaşla orantısız devam ediyor genelde. Özellikle son yıllarda değişik akımlarla birlikte bilinçli insanları da “bilinçsizleştirme” tehlikesi sarmış durumda...

(Şule Konca)

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BİZİM AİLE

* (...)“Sağlıklı bir iletişim kurmanız, ona her gün nitelikli zaman ayırmanız, iyi bir rol model olmanız ve öğrenebileceği alanlar sağlamanız...” çocuğunuzun sosyal becerilerini geliştireceği gibi, yetişkinlik dönemlerine bırakacağınız iyi bir miras olacaktır.

(Banu Arslan)

* Kendini kötü hissettiğinde insan vücudu içe kapanır; bunun için hemen hareketlendirmek gerekiyor!

(Berfin Betül Karakoyun & Büşranur Bayraklılar)

* “Farklı parçaların bir arada bulunduğu” bir tasarım olan “eklektik stil,” daha kişisel ve özel bir tasarım ortaya koymayı sağlar. Burada tamamen kendi zevklerinizi ortaya koyup yaşama alanınızı çok daha farklı kılabilirsiniz!

(Nuran Salman)

* Ashab-ı Kiram hiç işleri olmadığı hâlde, sırf “selâmlaşmak ve Allah’ın rahmetine mazhar olmak” için çarşıya çıkarlar ve selâmlaşırlardı.

(Süleyman Kösmene)

* (...)Materyalist eğitim sistemi, ilim ve teknolojiye hâkim, ama manevî problemlerine çözüm üretemeyen nesiller ortaya çıkarmıştır!

(Yasemin Güleçyüz)

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Not: Yukarıdaki tesbitler, dergilerin Ocak 2020 tarihli sayılarından derlenmiştir.