Yeni Asya’da yazmak

Bildiğiniz gibi, basın camiasında “bir önceki yılın muhasebesi” çerçevesinde çeşitli sahalar için değerlendirmeler yapılagelmekte. Biz de şimdi kendi çapımızda—ve tamamen kendi adesemizden—bunu yapmaya çalışacağız!

Yanlış anla(şıl)ma olmaması bakımından baştan belirtelim ki gazetemize emeği geçen veya katkıda bulunan bütün fikir emekçileri bilâistisna birbirinden kıymetli olup, burada maksadımız sadece “bu fakirin dikkatini çeken isimleri paylaşmak”tır. (İsmi geçenlerin çoğuyla tanışmıyoruz bile! Tanıştığımız birkaçıyla da nezaketen “tebrik ve takdir” faslından öteye geçmedi mükalemelerimiz.)

Evet, tesbit edebildiğimiz kadarıyla—bize katılır veya katılmazsınız—son üç yılda çıkış yapan yazarlarımız—çıkış yaptıkları yıllara göre—şu isimlerden meydana geliyor:

* 2017: Bilâl Said Parlakoğlu, Kübra Örnek, Mustafa Eren Bozoklu.

* 2018: Adnan Nacir, “Çedile Hanım,” Said Yüksekdağ.

* 2019: Abdurrahman Aydın, Cenk Çalık, Hüseyin Şahinoğlu...

Sizlerin de belki bildiğiniz ve/ya tahmin ettiğiniz üzere adı geçenlerin ekserisi “gençler”den meydana gelmekte. “Yazarlık” yolunda şimdiden epey mesafe aldığına inandığımız bu isimlerin bilhassa medya grubumuz bakımından “istikbal” vaat ettiklerini düşünmekte bir beis yok.

Şimdi gelelim kısa değerlendirmelerimize (alfabetik sırayla)...

Abdurrahman Aydın: Şimdilik sadece “Yeni Asya”da yazan Aydın, “Risale-i Nur araştırmaları”yla ma’ruf. Yani Nurlar’a vâkıf... Üstelik mevzulara getirdiği açılımlar sayesindeki “yenilikçi” yönüyle, sair yazarlarımızı bile mestetmiş görünüyor!

Adnan Nacir: “Bilgi işlemci” mizah ustası yazarımız, “Pazarola” sayfasının neşre başlamasıyla daha çok katkıda bulunur oldu, kendi köşesinin yanı sıra imzasız “köşecik”leriyle de sayfanın vazgeçilmezi hâline geldi.

Bilâl Said Parlakoğlu: “Genç Yorum” dergimizde de yazan Parlakoğlu, dar anlamıyla bir “ekonomist.” Fakat yazılarından anlaşılan o ki kendisini bu sahaya hapsetmiyor, belli alanlar hariç hemen her mevzuda kalem oynatabilecek bir maharet gösteriyor.

Cenk Çalık: Kıdemli kalemlerimizden Ali Ferşadoğlu’nun “Yeni Asya camiası”na kazandırdığı “gıda mühendisi” yazarımız, “en yeni”miz! Çoklukla “Lâhika” ve “Elif” sayfalarında bir kısım hayvanatı Risale-i Nur gözüyle fevkalâde güzel mi güzel yorumluyor.

Çedile Hanım: ”İlkin “Genç Yorum”da boy gösteren, bilâhare “Pazarola” vesilesiyle gazetemizin daimî yazarı olan kendisiyle barışık “eğitimci mizah yazarımız,” kısa bir fasıladan sonra “ilk göz ağrısı” dergimizde de yazmayı sürdürüyor.

Hüseyin Şahinoğlu: Bir diğer “yeni”miz... 2019 Ramazan’ında “îman nuru” mevzulu yazılarıyla çıkış yaptı. Bu ilgi alanı onun klişesi (köşe adı) oldu! “Îmanın mahiyeti”ne dair “Lâhika”lık yazılarıyla âdeta nurlan(dır)ıyor...

Kübra Örnek: “On parmağında on ma’rifet” kàbilinden bir kalem olan hanım yazarımız, gazetemizin “Gençlik” ve “Ahiret” sayfalarının yanı sıra “Can Kardeş” dergimiz için de yazı ve röportajlarıyla değerli katkılarda bulunuyor.

Mustafa Eren Bozoklu: “Genç Yorum” ve “Köprü” ile gazetemiz “Yeni Asya”da yazan Bozoklu, “az ve öz” yazarak—ta’bir caizse—“ağır takılıyor.” Akademik (ilmî) üslûba sahip, fakat kendini okutturan bir kalem. “Seminer deşifre”leri de cabası!

Said Yüksekdağ: Yazılarıyla “içi-dışı Risale-i Nur” olduğunu ihsas ettiren “ziraat mühendisi” Yüksekdağ, gazetemizin yanı sıra seyrek de olsa “Genç Yorum”da ve “Bizim Aile”de de görünüyor. 2019 Ramazan sayfasındaki çalışması mühimdi...

Son verirken, yazılarıyla bu fakire şimdiden “sıra dışı” hissini veren genç “değer”lerimizi bilvesile tebrik ediyor, bu muvaffakiyetlerinin daimî olmasını diliyoruz!