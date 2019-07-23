"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

“Yeni Asya’mız” vefalıdır, kadîrşinastır, affedicidir...

23 Temmuz 2019, Salı
Gazetemizin her okuyucusu gibi, biz de “Yeni Asya” imzalı ilânlara dikkat kesilmekteyiz.

Bunlar elbet “tebrik”, “geçmiş olsun” ve “taziye” mevzulu ilânlar olup, “bir cemaat neşir organı” olarak gazetemiz yayına başladığı ilk günden beri “sevinç, keder ve acı”ları paylaşmayı “müessesevî bir vazife” addetmiştir—zaten teşekkül gayelerinden birisinin de “cemaatî irtibatın te’min edilmesi” olduğu herkesçe bilinir. 

İnşallah bu güzel an’ane dün ve bugün olduğu gibi yarın da devam eder! 

Peki, gazetemiz kimlerin adı geçen türdeki vak’alarını paylaşır? 

Elbet ma’lûmunuzdur: Başta mühim devlet adamlarının, Nur Talebelerinin, yazarlar ve şairler ile çizerlerin, okuyucular ile çalışanların (personel)... 

Bunlardan bir kısmı “Yeni Asya” ile bağ(lantıs)ını bir şekilde koparmış olsalar bile—fakat en azından Üstad Bediüzzaman’ın geniş Risale-i Nur dairesini “talebe-kardeş-dost” diye kategorilendirmesi misüllü “düşman”ca tavırlar içine girmemesi şartıyla!.. 

Hemen aşağıda vereceğimiz “özet” listelerde bu türden isimlerin olduğunu da “yeniden” hatırlamış olacaksınız. 

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER!

Evet, bilhassa 2018 yılı için not ettiğimiz tüm “Yeni Asya” imzalı ilânlardan “dikkatimizi çekenler” şunlar oldu (vak’a tarihi itibarıyla): 

“Taziye”ler: Celal Yalçın (şair), Haydar Morgül (Son Şahitlerden), Nusret Kocabay (Ağrılı âlim), Ahmet Rüzgâr (YK eski üyemiz), Orhan Kiverlioğlu (eski yazarımız), Ekrem Kılıç (yazarımız ve şairimiz), Ahmet Vehbi Ünlü (Son Şahitlerden), Dursun Kutlu (Son Şahitlerden), Ali Çeleğen, Nurettin Tokdemir (eski milletvekili), Abdullah Nişancı (MEB eski müsteşarı), Haydar Gündüzalp, İsmail Karakuyu (Sağlık eski Bakanı),.. 

“Geçmiş olsun”lar: Abdil Yıldırım (yazarımız ve şairimiz), Mustafa Gengeç (yazarımız), Recep Karakoç (“Bizim Aile” yazarı), Mikail Yaprak (yazarımız ve şairimiz), Kâzım Güleçyüz (Genel Yayın Müdürümüz ve yazarımız), Eyüp Aktaş (KKTC temsilcimiz), Raşit Yücel (yazarımız), Haydar Açıkbaş (yazarımız), Cevat Çakır (yazarımız), Sâdık Yalsızuçanlar (eski yazarımız), Ahmet Dursun (yazarımız)...

“Tebrik”ler: İsim zikretmek gerekmeyen birkaç “izdivaç” ve “doğum” ilânı... 

(Ara not: İlk iki listedeki isimler az-çok bilinenler; dolayısıyla herkesi ilgilendirmeyenleri burada zikretmedik. Bu tavrımız onları önemsemediğimiz mânâsına gelmez, fakat yine de bilvesile ilgililerin affına sığınırız!) 

“PAYLAŞMA” AN’ANESİ... 

Gördüğünüz—ve zaten bildiğiniz—gibi “Yeni Asya” hakikaten “talebe-kardeş-dost” üçgenindeki eski-yeni paydaşlarına karşı fevkalâde vefakâr ve kadîrşinas. 

Fakat—lütfen bizi ma’zur görünüz—sizce de “Yeni Asya”mıza yakışan bu değil mi? Öyle ya, “değerbilirlik,” “tolerans,” hattâ “affedicilik” bizim aslî değerlerimiz(den)dir... 

Öte yandan, sâdık her “Yeni Asya” okuyucusu bizzat bilir ki kendisinin veya akrabasının başlarından geçen “taziye,” “geçmiş olsun” ve “tebrik” konulu vak’aları gazetesi muhakkak paylaşarak duyurmuştur. 

Gazetemiz her hususta olduğu gibi okuyucularının “sevinç, keder ve acı”larını paylaşmada da üstüne düşeni fazlasıyla yerini getirmiştir, getiriyor ve getirecektir... Kâzım Güleçyüz Ağabey’in camiamız (“Yeni Asyacılar”) için “dünyanın en güzel ailesi” şeklindeki teşbihi bu ciheti de şümulüne alıyor olsa gerek. Zerreler adedince şükür!.. 

Evet, “Yeni Asya cemaati”nde talebe veya kardeş veya dost olarak bulunmak hem büyük bir şeref hem de büyük bir bahtiyarlıktır. Ne mutlu o onurlu ve mes’ut insanlara vesselâm! 

Not: Anneciğimin vefatı münasebetiyle “taziye”de bulunan, başta “Yeni Asya’mız” olmak üzere tüm yazar ve okuyucularımıza teşekkürler ederim. Cümleten Allah razı olsun! 

Okunma Sayısı: 142
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump’ın planı İsrail’i azdırdı

    Türkiye’de milletimiz aç ve işsizlik had safhada

    Yaptırımlara karşı İncirlik kartı

    Trump: Afganistan'da savaşırdık ama 10 milyon kişiyi öldürmek istemiyorum

    Mahkemelere çağrı: Basın özgürlüğü için inisiyatif kullanın

    Emekliler sefalet içinde

    Temel beceri eğitimi yetersiz

    Liselerin boş kontenjanları ve taban puanları yayınlandı

    Akşener'den ittifak yorumu: Seçimlerde Türkiye'yi düşündük ve masayı dağıtmadık

    Cirit: Katma değeri yüksek ürünler üretmemiz lazım

    Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

    Filistin, İsrail ile yapılan anlaşmaları iptal etmeye hazırlanıyor

    Hava Harp Okulu davasında 41 sanığa müebbet istemi

    Papa'dan Esad'a mektup

    Düzce'de bir cesede daha ulaşıldı

    Almanya'da bir camiye bomba ihbarı

    Hamas, İran lideri Hamaney ile görüştü

    Rusya'dan İdlib yalanlaması

    İstanbul Valiliğinden yasadışı göçmen açıklaması

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Mahpusların yüzde 80’ine beraat ve tahliye
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meclis araştırmaları da engellenince...
    Faruk ÇAKIR

    Cemaat hutbe dinliyor mu?
    Ahmet BATTAL

    Hukukçu adaylarına örnek HSK!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Bilim yaratılışı doğruluyor
    Muzaffer KARAHİSAR

    “Yetiştirilmiş Hayatlar”
    Risale-i Nur'dan

    Niyet, âdeti ibadete çevirir
    M. Latif SALİHOĞLU

    Enver Paşa’nın samimi gayretleri (2)
    Genel

    Trump’ın planı İsrail’i azdırdı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.