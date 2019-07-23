“Yeni Asya’mız” vefalıdır, kadîrşinastır, affedicidir...

Gazetemizin her okuyucusu gibi, biz de “Yeni Asya” imzalı ilânlara dikkat kesilmekteyiz.

Bunlar elbet “tebrik”, “geçmiş olsun” ve “taziye” mevzulu ilânlar olup, “bir cemaat neşir organı” olarak gazetemiz yayına başladığı ilk günden beri “sevinç, keder ve acı”ları paylaşmayı “müessesevî bir vazife” addetmiştir—zaten teşekkül gayelerinden birisinin de “cemaatî irtibatın te’min edilmesi” olduğu herkesçe bilinir.

İnşallah bu güzel an’ane dün ve bugün olduğu gibi yarın da devam eder!

Peki, gazetemiz kimlerin adı geçen türdeki vak’alarını paylaşır?

Elbet ma’lûmunuzdur: Başta mühim devlet adamlarının, Nur Talebelerinin, yazarlar ve şairler ile çizerlerin, okuyucular ile çalışanların (personel)...

Bunlardan bir kısmı “Yeni Asya” ile bağ(lantıs)ını bir şekilde koparmış olsalar bile—fakat en azından Üstad Bediüzzaman’ın geniş Risale-i Nur dairesini “talebe-kardeş-dost” diye kategorilendirmesi misüllü “düşman”ca tavırlar içine girmemesi şartıyla!..

Hemen aşağıda vereceğimiz “özet” listelerde bu türden isimlerin olduğunu da “yeniden” hatırlamış olacaksınız.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER!

Evet, bilhassa 2018 yılı için not ettiğimiz tüm “Yeni Asya” imzalı ilânlardan “dikkatimizi çekenler” şunlar oldu (vak’a tarihi itibarıyla):

“Taziye”ler: Celal Yalçın (şair), Haydar Morgül (Son Şahitlerden), Nusret Kocabay (Ağrılı âlim), Ahmet Rüzgâr (YK eski üyemiz), Orhan Kiverlioğlu (eski yazarımız), Ekrem Kılıç (yazarımız ve şairimiz), Ahmet Vehbi Ünlü (Son Şahitlerden), Dursun Kutlu (Son Şahitlerden), Ali Çeleğen, Nurettin Tokdemir (eski milletvekili), Abdullah Nişancı (MEB eski müsteşarı), Haydar Gündüzalp, İsmail Karakuyu (Sağlık eski Bakanı),..

“Geçmiş olsun”lar: Abdil Yıldırım (yazarımız ve şairimiz), Mustafa Gengeç (yazarımız), Recep Karakoç (“Bizim Aile” yazarı), Mikail Yaprak (yazarımız ve şairimiz), Kâzım Güleçyüz (Genel Yayın Müdürümüz ve yazarımız), Eyüp Aktaş (KKTC temsilcimiz), Raşit Yücel (yazarımız), Haydar Açıkbaş (yazarımız), Cevat Çakır (yazarımız), Sâdık Yalsızuçanlar (eski yazarımız), Ahmet Dursun (yazarımız)...

“Tebrik”ler: İsim zikretmek gerekmeyen birkaç “izdivaç” ve “doğum” ilânı...

(Ara not: İlk iki listedeki isimler az-çok bilinenler; dolayısıyla herkesi ilgilendirmeyenleri burada zikretmedik. Bu tavrımız onları önemsemediğimiz mânâsına gelmez, fakat yine de bilvesile ilgililerin affına sığınırız!)

“PAYLAŞMA” AN’ANESİ...

Gördüğünüz—ve zaten bildiğiniz—gibi “Yeni Asya” hakikaten “talebe-kardeş-dost” üçgenindeki eski-yeni paydaşlarına karşı fevkalâde vefakâr ve kadîrşinas.

Fakat—lütfen bizi ma’zur görünüz—sizce de “Yeni Asya”mıza yakışan bu değil mi? Öyle ya, “değerbilirlik,” “tolerans,” hattâ “affedicilik” bizim aslî değerlerimiz(den)dir...

Öte yandan, sâdık her “Yeni Asya” okuyucusu bizzat bilir ki kendisinin veya akrabasının başlarından geçen “taziye,” “geçmiş olsun” ve “tebrik” konulu vak’aları gazetesi muhakkak paylaşarak duyurmuştur.

Gazetemiz her hususta olduğu gibi okuyucularının “sevinç, keder ve acı”larını paylaşmada da üstüne düşeni fazlasıyla yerini getirmiştir, getiriyor ve getirecektir... Kâzım Güleçyüz Ağabey’in camiamız (“Yeni Asyacılar”) için “dünyanın en güzel ailesi” şeklindeki teşbihi bu ciheti de şümulüne alıyor olsa gerek. Zerreler adedince şükür!..

Evet, “Yeni Asya cemaati”nde talebe veya kardeş veya dost olarak bulunmak hem büyük bir şeref hem de büyük bir bahtiyarlıktır. Ne mutlu o onurlu ve mes’ut insanlara vesselâm!

Not: Anneciğimin vefatı münasebetiyle “taziye”de bulunan, başta “Yeni Asya’mız” olmak üzere tüm yazar ve okuyucularımıza teşekkürler ederim. Cümleten Allah razı olsun!