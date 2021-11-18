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18 KASIM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Fetvalar ve toplumsal tepkiler üzerine

Osman KOYUNCU
18 Kasım 2021, Perşembe
Dinî konuları muhakeme etmek, olaylar arasında bağlantı kurmak, konuları mantık ve belâgat terazisi ile tartmak gerekir.

Muhakemesiz Kur’ân ve hadisleri anlamak, yorumlamak mümkün değildir. Bir şeyin iç ve dış yapısına birlikte hakikat denir. Maddenin hakikati, fizikî ve kimyevî (iç ve diş) özelliklerinin toplamıdır. Dinde ise bir şeyin hüviyetine ve mahiyetine hakikat denir. İslâm’da hakikat, amel ve itikat özelliklerinin toplamıdır. Medeniyet dini olan İslâm, mantık, belâgat ve fenni delillerle tam anlaşılabilir. İslâm, başkalarını kâfir veya yanlış yolda göstererek, hisli, süslü ve heyecanlı kelimelerle konuşarak, sesini yükselterek menkıbe ve delilsiz nakillerle anlatılmaz. Din, bütün yönleri ile meseleleri izah eden Risale-i Nur gibi kitaplarla anlaşılır.

Peygamberimiz (asm): “İslâm garip geldi, garip gidecektir” der. 

Kur’ân’da anlatılan peygamberler kıssalarının her biri aslında Hz. Muhammed’in (asm) bir yönünü anlatıyor. Ahir zamanda bütün peygamberlerin döneminde yaşanan hayır veya şerler daha fazlasıyla yaşanacaktır. Hz. Muhammed (asm) ile Mekke’de başlayan İslâm, yine dünyanın sonunda ilk Mekke dönemi gibi yaşanacaktır. Devirler, bir daire gibi döner aynı noktaya gelir. İlk Mekke döneminde, Müslümanlara karşı yapılan zulümlere sabırla karşılık verildi, kılıç kullanılmadı, aynı sofraya inananla inanmayan birlikte oturuyorlardı. Allah, zıtları çarpıştırarak kemale erdirir. İslâm’ın ilk dönemindeki savaşlar, genelde kültür ve medeniyet birikimlerini birbirlerine transfer etmek için yapılıyordu. Şimdi savaş zamanı değildir. İlim ve teknikle bütün dünya bir şehir hükmüne geldi, olgunlaşma başladı, bu zamanın cihadı, nefis ve ilimle olacaktır. Dünya küreselleşiyor, devletler birliği büyük milletler birliklerine dönüşüyor.

Hıristiyanlar dininin taklitçileri vardır. Hz. İsa (as) kurallarına İsevilik, kilisenin uydurmaklarına Hıristiyanlık deniyor. Bediüzzaman da, beni skolastik bataklığına saplanmış medrese hocası sanıyorlar diyor. Avrupa’da olan iyi veya kötü olaylar dolaylı veya doğrudan İslâm âlemini etkilemiştir. İlim adamları, orta çağda yeni düşünceler üretemeyince, kilisenin skolastik eğitiminin etkisinde, kadınların şeytan saydığı dönemde, bol miktarda fıkıh kitapları yazdılar. Asıl olan uygulama ile gelen sünnetlerdir. Fıkıhçılar şekilciliği gerçek İslâm olarak anladığından, insanlar İslâm’dan kaçıyor, kaçış gerçek İslâm’dan değil de ‘ortaçağ fıkhı’ndan kaçıştır. Büyük mücedditler fıkıh kitapları yazmadılar. İmam-ı Azam’ın Fıkhı Ekber’i yaklaşık 40 sayfadır. Bediüzzaman fıkıh konusunda birkaç mektup yazdı. Maalesef bütün İslâm âleminde din deyince ‘fıkıh kuralları’ anlaşılıyor. Risale-i Nur’u tam anlayamayanlar da fıkıh kurallarını dinde asıl olarak kabul ediyor. Hocalar, gençliği İslâm’la şereflendirmek için orta çağ fıkıh kuralları yerine Risale-i Nur’u anlatmalılar. Fıkıh kuralları sonradan giydirilmiş bir elbise gibi görünüyor. 

İncil’de Ahir zamanda Ahmet gelecek diyor. Ahmet, maneviyatı velâyeti temsil eder. Müslümanlar ahir zamanda kendi hayatlarında velâyet manasında Ahmed olarak yaşamalılar. 

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