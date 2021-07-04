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10 yıl sonra yarısı elektrikli olacak

04 Temmuz 2021, Pazar 23:43
E-Garaj kurucu ortağı Ahmet Faruk Usta, “Gelecek 10 yılda elektrikli araçların Türkiye toplam pazarında yüzde 40-50 bandına yaklaşmasını bekliyoruz” dedi.

Elektrikli otomobiller için satış, satış sonrası hizmetleri ve şarj istasyonları kurulumu konusunda 2019 yılından bu yana 360 derece hizmet vererek Türkiye’deki ilk ve tek marka olan E-Garaj, bir startup olarak girdiği otomotiv dünyasında dikat çeken konumuna ulaştı.

Elektrikli otomobillere olan ilgileri ve sektörün ihtiyaçları nedeniyle bir araya gelen farklı mesleklere sahip Avukat Ahmet Faruk Usta, Uzay Mühendisi Kutay Yamacı ve İşletme mezunu Emir Tunçyürek tarafından kurulan E-Garaj, aynı zamanda eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yazılıma kadar sektöre know-how desteği de veriyor. 

Elektrikli araçlara ilgi artıyor

E-Garaj tanıtım toplantısında konuşma yapan E-Garaj kurucu ortağı Ahmet Faruk Usta, şu an itibariyle Türkiye’de elektrikli otomobil satışlarının toplam satış içerisinde yüzde 1 pay aldığını dile getirerek “Avrupa’da son 5 yıl içerisinde elektrikli araç satışlarının toplam satışlarda önemli bir pay almaya başladığını görüyoruz. Örneğin Norveç’te bu oran yüzde 70’e ulaşmış durumda. Türkiye’de elektrikli otomobil pazarı geçtiğimiz yıl, bir önceki yıla göre yüzde 600 büyüdü. 2021 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 1.200 elektrikli otomobil satıldı. Ülkemizde yaklaşık 5 bin elektrikli otomobil var. Gelecek 10 yılda elektrikli araçların Türkiye toplam pazarında yüzde 40-50 bandına yaklaşmasını bekliyoruz” dedi.

Elektrikli otomobiller bir yaşama tarzıdır

E-Garaj kurucu ortağı Emir Tunçyürek ise elektrikli otomobillerin bir yaşama tarzı olduğunu belirtirken, kurucu ortaklardan Kutay Yamacı ise, “Elektrikli filo araç tercih nedenleri arasında ekonomik olması ilk sırada yer alıyor. Elektrikli araçların yakıt tüketimi fosil araçlara göre çok daha düşük. Aynı zamanda bakım masrafları da yarı yarıya daha az. Vergilerde de fosil yakıtlı araçlara göre elektrikliler lehine 4’te 1’lik bir oran bulunuyor” diye konuştu. 

İstanbul - Recep Bozdağ

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