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5 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

10 yıllık ortalamanın altında kaldı

04 Mayıs 2021, Salı 17:00
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Nisan ayında otomotiv satışları baz etkisiyle yıllık yüzde 132 artarak 61 binin üzerinde gerçekleşti.

Nisan ayı satışları, 10 yıllık ortalamanın ise yüzde 5 altında kaldı. ODD, Nisan ayı otomotiv satışlarına ilişkin raporunu yayımladı. Buna göre, Nisan ayı otomobil ve hafif ticarî araç pazarı, 2020 yılı Nisan ayına göre baz etkisiyle yüzde 132,4 artarak 61 bin 488 adet oldu. 2021 yılı Nisan ayında otomobil satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 121,6 arttı ve 48 bin 375 adet olarak kaydedildi. Hafif ticari araç pazarı ise yüzde 183,1 artarak 13 bin 113 oldu. 2021 yılı Ocak-Nisan döneminde ise Türkiye otomobil ve hafif ticarî araç toplam pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72,4 artarak 260 bin 148 adet olarak gerçekleşti.

İstanbul - anka

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