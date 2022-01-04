2021’in 'ikinci el'de en çok tercih edilenleri

ARABAM.COM, GERİDE BIRAKTIĞIMIZ 2021 YILININ İLGİ ÇEKİCİ İKİNCİ EL İLÂN VERİLERİNİ PAYLAŞTI.

Otomotiv sektörü, büyük tedarik zinciri sorunlarından teslimat talebindeki ani artışa kadar 2021’de büyük zorluklarla karşı karşıya kaldı. Sene başından bu yana neredeyse her ay düzenli bir şekilde fiyat artışlarının yaşandığı görüldü. Bu durumun yansımaları ikinci elde araç tercihlerini de etkiledi. Türkiye’nin önde gelen 2.el otomobil ilan platformu arabam.com, geride bıraktığımız 2021 yılının ilgi çekici ikinci el ilan verilerini paylaştı. 2021 yılı boyunca en çok ilan verilen 5 kategori, 10 marka, 10 otomobil modeli ve yılı, 10 arazi/SUV/Pick-up modeli, yakıt türleri, vites türleri, motor hacimleri, km. değerleri gibi temel verilere göre kategorize edilmiş verilerde, 2021’de arabam.com’daki ilanların % 71’ini otomobillerin oluşturduğu gözüktü. Otomobilleri hafif ticari araçlar, arazi araçları, ticarî araçlar ve motosikletler izledi. Traktör ve tarım iş makinaları gibi ilanlar ise % 2’lik dilimde yer aldı. Verilen ilanlarda zirve Renault markasının olurken, bu markayı sırasıyla Fiat, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda izledi. İstanbul - Yasin Aydın

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