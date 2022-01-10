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11 OCAK 2022 SALI - YIL: 52

2022 belirsizliklerle başladı

10 Ocak 2022, Pazartesi 21:33
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin, 2021 yılını zorlu, inişli çıkışlı ve her ayına başka olayın damga vurduğu bir yıl olarak niteleyerek “Adeta siyah ile beyaz, gece ile gündüz kadar birbirine zıt altışar aylık 2 dönem yaşadık. İkinci 6 ay bulunurluk sıkıntısı fiyat istikrarsızlığı ile geçen bir yıl olarak tamamlandı. 2021’in Ocak-Şubat aylarına baktığımızda 1 milyonu geçen bir pazar öngörüyorduk. Ancak ikinci 6 ayda bulunurluk, hammadde, lojistik, kurlar ve faiz oranları devreye girince toplam pazar 737 bin 350 adetlerde gerçekleşti. Bulunurluk sıkıntısına bağlı spekülatif fiyat hareketlerinin de olduğu 2021 yılı, sektörümüzü yordu ve sermaye yapımıza zarar verdi diyebilirim” dedi.

“Çip krizinin ne zaman aşılacağı ile ilgili bir belirsizlik var”

Mersin, 2022 yılına birçok belirsizlikle girdiklerini ve üretimden kaynaklanan bulunurluk sorununun en temel sorun olarak karşılarına çıktığını da belirterek “Çip krizinin ne zaman aşılacağı ile ilgili bir belirsizlik var. Şu anda konuşmak için çok erken. Fakat Mart ayından sonra bulunurluk sorununun önemli oranda çözülebileceğini öngörüyorum.  Bunun yanında kurlarda da bir belirsizlik hüküm sürüyor. Ayrıca faizlerin de bir yere oturması lâzım. Bu 3 belirsizlik 2022 yılını şekillendirecektir” diye konuştu.   

İstanbul - Yasin Aydın

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