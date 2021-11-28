2022'de geliyor

Japon üreticilerinden Suzuki, yenilenen SUV modeli S-CROSS’un dünya prömiyerini online bir tanıtım ile gerçekleştirdi.

Güçlü ve iddialı yeni yüzüyle, S-CROSS, hafif hibrit motor sistemi, yakıt verimliliği, yüksek performansı, Allgrip 4x4 çekiş sistemi, en güncel güvenlik donanımları ile yeniden doğdu. Dünya prömiyerinde konuşan Başkan Toshihiro, Suzuki’nin Macaristan’daki Magyar fabrikasında üretilecek olan S-CROSS’un yenilenen modeliyle gurur duyduğunu vurgulayarak, “Avrupa’da, tüm binek otomobil ailemiz hibrit olarak satılıyor. Önümüzdeki yıldan itibaren güçlü hibrit serimizin de desteğiyle çıtamızı yükselteceğiz” şeklinde konuştu. Suzuki S-CROSS 1.4 litre Boosterjet 48V Mild Hybrid motoruyla hem gücü hem de verimliliği en üst düzeyde sunmayı başarıyor. (ayrıntılar www.otohavadis.com’da)

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