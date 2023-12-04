2026’da 5’te 1’i elektrikli olacak

Toyota, 2023 Kenshiki Forum’da en yeni elektrikli konseptlerini, teknolojilerini ve yeniliklerini paylaştı. Toyota, 2024 yılında üretim versiyonu tanıtılacak Urban SUV konseptinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Aynı zamanda 2025 yılında yollara çıkacak Sport Crossover ile birlikte Toyota FT-3e ve Toyota FT-Se konseptlerinin Avrupa prömiyerini yaptı. En güncel elektrifikasyon hedeflerini açıklayan Toyota’nın, Avrupa’da mevcut durumda hibritler dahil elektrik motorlu araçların satış oranı yüzde 71 oldu ve 2024’te bu rakamın yüzde 75’e çıkması bekleniyor. Toyota, 2026 yılına kadar binek otomobillerden hafif ticari araçlara kadar yaklaşık 15 farklı sıfır emisyonlu araç sunacak. Bunlardan 6 adedi, elektrikli araç platformu üzerine yapılacak. Bu dönemde Toyota’nın Avrupa’da yıllık satış oranının %20’sinin tam elektrikli olması, yıllık 250 binden fazla tam elektrikli satışının gerçekleşmesi bekleniyor.

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