Autoshow 2021 Mobility 14-26 Eylül'de yapılacak

İlk dijital Autoshow organizasyonu olma özelliğine sahip Autoshow 2021 Mobility fuarı 14-26 Eylül ta- rihlerinde otomotiv tutkunlarıyla buluşuyor.

13 Eylül’de basın mensupları, 14 Eylül’de ise bütün otomotiv tutkunları ile buluşacak ilk dijital fuar, 26 Eylül tarihine kadar devam edecek. Hem katılan markalar hem uzun zamandır hazırlık yapan sektör temsilcileri hem de uzun zamandır otomotiv dünyasını bir arada görmek isteyen otomotiv tutkunları açısından keyifli ve heyecanlı bir deneyim olacak. Son teknoloji otomobiller, hafif ticarî araçlar ve motosikletler meraklılarıyla dijitalde buluşuyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından “Mobilite” teması ile gerçekleştirilecek olan organizasyonda, ziyaretçiler otomobillerin ve hafif ticarî araçların yanı sıra ilk kez motosiklet ve scooterlerı da inceleyebilecek.

KAYIT OLABİLİR VE ÜCRETSİZ ZİYARET EDEBİLİRSİNİZ

Autoshow 2021 Mobility faaliyeti için bütün otomotiv tutkunları www.odd.org.tr adresinden giriş yaparak bugünden kayıt olabilir ve bu sıra dışı deneyim için geri sayıma katılabilirler. Uluslar arası OICA fuar takvimine de dahil olan fuar, bütün ziyaretçiler tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Mobilite temasıyla ilklere sahne olacak Autoshow’da yaklaşık 30 otomotiv markasının birçok modeli ve çeşitli sürprizler, otomotiv tutkunlarının beğenisine sunulacak.