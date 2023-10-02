Avenger’a tasarım ödülü

Jeep Avenger, auto motor und sport dergisi tarafından düzenlenen Autonis Tasarım Yarışması’nda, okurların oylarıyla “Küçük SUV ve Off Road Aracı” kategorisinde “En Yenilikçi Tasarım Ödülü’nü kazandı.

Oyların yüzde 53’ünü alarak iddiasını ortaya koyan ve rakiplerinin açık ara önüne geçen Avenger, ödüllerine bir yenisini daha eklemiş oldu.

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