Avrupa’da 15. yılı

Dünya satışları toplam 6,5 milyon adede ulaşan Dacia, Avrupa’da 15. yılını kutluyor.

Renault Grubu çatısı altında 2004 yılında tek model ile pazara sunulan Dacia, bugün 6 modelden oluşan ürün gamına sahip bir marka haline geldi.

Renault Grubu’nun 1999 yılında satın alması sonrası Dacia, 2004 yılında ilk modeli Logan Sedanı müşterilerinin beğenisine sundu. Basın lansmanı 2004 yılında Türkiye- Kapadokya’da gerçekleştirilen Logan toplamda 1,8 milyon adet satış gerçekleştirdi. Dacia, ürün yelpazesini 2008 yılında Sandero ve Sandero Stepway modelleri ile zenginleştirdi. Marka, 2010 yılında ise devrim niteliğinde bir SUV model olan Duster’ı erişilebilir bir fiyatla pazara sunarak ezber bozmaya devam etti. Marka, 2007’de Logan MCV (station wagon) ve 2012’de Lodgy (MPV) ve Dokker (Multix ve Van) lansmanı ile eksiksiz bir ürün gamına sahip oldu.

DUSTER VE ELEKTRİKLİ SPRING

Dacia, Türkiye’de pazara sunulduğu 2004 yılından bugüne dek (2020 Nisan sonu) toplam 387 bin 866 adet satış gerçekleştirdi. Dacia, Türkiye marka sıralamasında 7 bin 175 satış adedi ve 4,8 pazar payı ile bugün 8. sırada yer alıyor. Türkiye’de Duster, lanse edildiği Nisan 2010’dan bugüne müşterilerin büyük beğenisini kazanırken, 2013–2019 yılları arasında son 7 yılda 4x4 liderliğini bırakmadı.

Dacia, bu yıl ayrıca Avrupa’nın en uygun fiyatlı elektrikli otomobili olmayı da hedefleyen Spring modelinin tanıtımını gerçekleştirdi.