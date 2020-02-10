Benzinli ve ekonomik

DİZELİNE GÖRE FİYAT AVANTAJLI BENZİNLİ VERSİYON, SESSİZ ÇALIŞMA KARAKTERİ, GÜÇLÜ YAPISI VE EKONOMİK DENİLEBİLECEK TÜKETİMİ SEBEBİYLE 1.3 LİTRE TCE DUSTER’IN EN İDDİALI MOTOR SEÇENEĞİ OLUVERİYOR VE TABİİKİ SINIFINDAKİ DİĞER ARAÇLAR ARASINDA DA...

DacIa, amiral gemisi Duster ile segmentin yükselen oyuncularından ve SUV pazarında dengeleri değiştiriyor. Zira Duster, uygun fiyata SUV sahibi olmak isteyenler için cazip bir seçenek. Yeni nesli ile de eksiklerini tamamlayarak sınıf atlayıp, şık bir görünümle tüketicinin karşısına çıktı. Ayrıca turbo beslemeli benzinli motor seçeneğiyle de gücüne güç katmış oldu. Kısacası bu haftaki test misafirimiz Dacia Duster 1.3 Tce 150 HP benzinli 4X4 versiyonu oldu.

DIŞTAN BAKINCA

Dacia Duster, yenilenmiş haliyle daha dinamik hatlara ve şık bir görünüme kavuştu. Aslında dış görünüm ile alakalı fazla yoruma gerek yok. Zira Duster bu açıdan beğeniyi hak ediyor. Yine de yenilenme sonucu arttırılan imajı ile Duster’ın ön bölümde radyatör ızgarası büyütülmüş ve farlar köşelere alınmış. Havalandırma panjurlarının yeni tasarımı kalite algısı biraz daha yükseltilmiş. Tamponun eskisine göre biraz daha şişkin olması kaslı ve güçlü görünmesini sağlayan ayrıntılar arasında. Elden geçirilen üç bölgeli farlar artık LED gündüz aydınlatmasına sahip. Arkaya baktığımızda ise değişen stop tasarımı göze çarpıyor. Dört kareden oluşan stoplar aracın en köşe noktalarına yerleştirilmiş.



İÇTEN BAKINCA

Duster’ın içine adım atınca kalitesi yükseltilmiş imajına ait donanımlar mevcut. Fakat kokpit plastiği için değişen pek yok. Tabiiki bunu fiyata ve rakiplere göre değerlendirmek yerinde olacaktır. Kullanıma etki eden işlevler arasında yer alan 7 inçlik dokunmatik ekran oldukça kullanışlı ve biraz yukarı çıkarılmış. Bu da dokunmatik multimedya sistemin kullanımını kolaylaştırmış. Elektrik destekli direksiyon, derinlik ve yükseklik ayarına sahip olmuş. Ayrıca 360 derecelik görüş kamerası sistemi yanaşma ve park sırasında büyük kolaylık sağlıyor. Kullanılan daire formlu ızgaralar iç ortamla uyumlu ve kumanda öğelerinin kullanımı kolay. Yeterince eşya gözü mevcut ve koltuk altlarına da saklama gözü eklenmiş. Özetle ergonomi ve işçilik noktasında çalışıldığı belli. Geniş ve ferah bir yaşam alanına sahip olan Duster, bu sayede 5 kişi için yeterli alana sahip. 414/1559 litrelik hacimli kolay kullanımlı bir bagajı ise isteklerinizi rahatlıkla karşılıyor.

MOTOR VE PERFORMANS

Benzinli motor için ilk söylenecek söz sessiz yapısı. Titreşimsiz çalışan motor, üst devirler dışında sessiz kalma isteği içinde. Haliyle sürüş konforu açısından üst segmente göz kırpıyor. Duster’ın kaputunun altında turbo beslemeli 1.3 litrelik benzinli Tce motor 5000 d/d’de 150 HP güç ve 1600 d/d’de 250 Nm tork üretiyor.

6 ileri manuel şanzımanla kombine edilen ünite, 0-100 km/s hızlanmasını 10.6 saniyede gerçekleştirirken 198 km/s maksimum hıza ulaşıyor. Yerini aldığı 125 HP’lik 1.2 litrelik Tce motora göre daha fazla güç ve tork üreterek daha yüksek performans sunan söz konusu ünite, fabrika verilerine göre ortalama 6.1 lt/100 km yakıt tüketimine sahip. Biraz performans isteği eşliğinde testimiz süresince elde ettiğimiz değer 6.6 lt/100 km oldu. Eğer biraz dikkatli olunması halinde fabrika verilerini hatta altını yakalamak işten bile değil! Bu arada, motorun ara hızlanmalarda oldukça canlı olduğunu ekleyelim. Yüksek yapısı, aracın virajlarda hafif de olsa yatmasına sebep olsa da tutunma limitleri yeterli düzeyde. Başarılı süspansiyon sistemi ise sürüş konforunu yukarı taşıyor.

Prestige Plus donanımlı Duster’da, 17 inçlik alaşım jantlar, siyah/krom çift renkli tavan barları, krom dış dikiz aynaları, krom ön/arka koruma kızakları, karartılmış arka camlar, 360 derece kamera sistemi, kör nokta uyarı sistemi, otomatik klima, eller serbest Dacia kart sistemi, Prestige Plus döşeme, park sensörü, otomatik farlar, 6 hava yastığı, ESP, yokuş kalkış desteği, hız sabitleyici gibi uzun bir donanım listesi de mevcut.

Sonuç olarak, dizele göre fiyat avantajlı benzinli versiyon, sessiz çalışma karakteri, güçlü yapısı ve ekonomik denilebilecek bir tüketim sebebiyle 1.3 litre Tce Duster’ın en iddialı motor seçeneği oluyor ve tabiiki sınıfındaki diğer araçlar arasında da...

TEST SÜRÜŞÜ: RECEP BOZDAĞ

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