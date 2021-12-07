Citroen’den yılın son fırsatı

Geçtiğimiz ay pazar sonuçlarına göre 5’inci sırada yer alan Citroen, Aralık ayında otomobil model yelpazesine yönelik 0 faizli avantajlı krediler ve indirimli nakit alım seçenekleriyle benzersiz satın alma şartları sunuyor.

Ay boyunca PSA Finans avantajıyla sunulan fırsatlar kapsamında; Citroen C5 Aircross SUV model ailesi 602 bin TL’den başlayan fiyatlarla yeni kullanıcılarıyla buluşuyor. Citroën C3 264 bin TL’lik başlangıç fiyatıyla tercih edilebiliyor. Aralık ayında yeni Citroën C3 Aircross SUV model ailesine sahip olmak isteyenler 429 bin TL’lik başlangıç fiyatıyla sahip olabiliyor. Güçlü tasarıma sahip yeni Citroën C4 de, 352 bin TL’den başlayan fiyatıyla dikkatleri üstüne topluyor.

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