DNA’sı yarışçı

Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport’un örtüsünü Los Angeles Otomobil Fuarı’nda kaldırdı.

718 Cayman GT4 RS, yarış DNA’sına sahip 500 PS güç üreten ortadan konumlandırılmış motoru, yeni aerodinamik özellikleri, optimize edilmiş şasisiyle maksimum sürüş keyfi sunuyor. Porsche 718 Cayman GT4 RS, hafif yapısı, son derece çevik şasisi, sofistike aerodinamiği ve benzersiz sesiyle kaliteden taviz verilmeden, son derece etkileyici şekilde tasarlanmış. 718 Cayman GT4 RS dar, virajlı dağ yollarında da yarış pistlerinde de performans beklentisini en üst düzeyde karşılayan bir sürüş sunuyor.

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