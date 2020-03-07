Duster SUV lideri

Dacia Duster, 2020 yılının ilk 2 ayını, gerçekleştirdiği 2 bin 116 satış adedi ve elde ettiği 14,8 segment payı (C-SUV) ile toplam SUV pazarının lideri olarak tamamladı.

Dacia Duster, 2020 yılının ilk 2 ayında segment payını 2019 yılı aynı dönemine göre yüzde 17 arttırmayı başarırken; satış adedini ise yüzde 229 ile üç katından fazla yükseltti. Dacia, Duster modeli satışlarının yüzde 70’ini oluşturan ECO-G serisini; Comfort ECO-G 115bg 4x2 ve Prestige ECO-G 115bg 4x2 versiyonları ile müşterilerin beğenisine sunuyor. 133.400 TL başlangıç fiyatının yanı sıra 3 km’de sadece 1 TL ile yakıt tüketim avantajı sunan Duster ECO-G, ekolojik özellikleriyle de dikkat çekiyor.

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