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21 KASIM 2023 SALI - YIL: 54

Elektrikli araç pazarına ilgi katlanarak büyüyor

21 Kasım 2023, Salı 12:00
Türkiye'de elektrikli binek araç satışlarının 2032'ye kadar yıllık ortalama yüzde 60,8 büyümesi ve bu araçların binek araçlar içindeki pazar payının yüzde 30,4'e ulaşması bekleniyor.

BMI "Türkiye Elektrikli Araçlar Profili" ülke raporuna göre, Türkiye'de bu alanda görülen güçlü büyümeyle elektrikli araçların toplam binek araç satışlarındaki payının 2022'deki yüzde 1,3'ten bu yıl yüzde 4,1'e yükseleceği öngörülüyor.

Elektrikli araç satışlarındaki artışın 2024'te de devam etmesi ancak vergiler nedeniyle bu araçların toplam otomotiv pazarındaki payının bir süre daha limitli kalacağı da bekleniyor. Buna rağmen, özellikle Türkiye'nin yerli ve tamamen elektrikli otomobili Togg ile elektrikli araçların benimsenmesini teşvik etmenin bir yolu olarak, Togg için bazı destekleyici önlemlerin uygulanabileceği tahmin ediliyor.

Togg'un üretiminin 2030'a kadar bir milyon adede ulaşması beklenirken, 2025 itibarıyla Avrupa pazarlarına ihracatının başlaması hedefleniyor.

BMI'ın Türkiye'de elektrikli araçlara yönelik artan ilgiyi göz önüne alarak yukarı yönlü revize ettiği öngörüleri kapsamında, Türkiye'de elektrikli araç satışlarının 2023-2032 arasında yıllık ortalama yüzde 60,8 büyümesi bekleniyor.

Bu büyüme, BMI'ın daha önce öngördüğü yıllık yüzde 33,2'lik artışın yaklaşık iki katı.

Elektrikli araçlardaki yıllık öngörülen yüzde 60,8 büyümeyle 2032'de Türkiye'de toplam elektrikli binek araç sayısının 259 bin 500 ve pazar payının yüzde 30,4'e ulaşacağı öngörülüyor.

Öte yandan, hali hazırda Türkiye'de sayısı düşük olan ticari elektrikli araçların satışlarında da birkaç yıl içinde önemli bir artış yakalanması, teşviklerin iyileştirilmesi ve şarj altyapısındaki genişlemenin elektrikli araç satışlarındaki büyümeyi desteklemesi bekleniyor.

Tesla'nın da Türkiye'de kendi şarj altyapısına yatırım yapmaya başlamasının 2032'ye yönelik elektrikli araç satış görünümünü güçlendireceği öngörülüyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, ocak-ekim döneminde elektrikli otomobil satışları 48 bin 883 adet oldu.

Elektrikli ve hibrit otomobil satışlarının toplamı ise 127 bin 270'e ulaştı.

***

Şarj noktası sayısı 10 bin 500'ü geçti

Türkiye genelinde elektrikli araçlar için şarj noktası sayısı 20 Kasım itibarıyla 10 bin 576'ya ulaştı.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) aldığı bilgiye göre, geçen yıl nisanda 4 firmanın faaliyet gösterdiği elektrikli şarj hizmeti piyasasında bugün itibarıyla 147 şirket faaliyet gösteriyor.

Bu süreçte araç üreticilerinden akaryakıt dağıtım şirketlerine, elektrik üretim şirketlerinden start up'lara geniş bir yelpazede lisanslı oyuncular piyasaya dahil oldu.

Lisanslı şirketlerden 102'sinin, sisteme kayıtlı ve aktif çalışan en az bir ünitesi bulunuyor.

81 ilde elektrikli şarj istasyonu var

EPDK verilerine göre, 81 il şarj istasyonları ile donatıldı. Geçen yıl ekimde şarj hizmeti verilen soket sayısı toplam 2 bin 400 civarındayken, bu sayı yavaş şarjda (AC) 7 bin 581, hızlı şarjda (DC) 2 bin 995'e ulaştı.

Böylelikle, Türkiye genelinde elektrikli araçlar için şarj noktası sayısı 20 Kasım itibarıyla 10 bin 576'ya yükseldi. Böylece, soket sayısında 1 yılda 3 kattan fazla artış oldu.

Öte yandan, Türkiye genelinde elektrikli araç sayısı da eylül sonunda 51 bin 813 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de yaklaşık her 5 elektrikli araca bir şarj noktası düşerken, araç başına düşen şarj noktası açısından Türkiye, AB ülkeleri genelinde ilk sıralarda yer alıyor.

 

AA

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