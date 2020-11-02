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2 KASIM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Görev adamı

02 Kasım 2020, Pazartesi 12:07
Ford Tourneo Courier hafif bir ticari araç olarak genel anlamda dengeli ve görev adamı olarak gayet başarılı.

Ford Tourneo Courier 1.5 TDCi Manuel 95 HP

Ford’un ticari araç gamındaki en küçük modeli Courier, Gölcük’te üretilen binek ruhsatlı Tourneo versiyonu bu haftaki test misafirimiz oldu. Courier, ticari kullanımın yanı sıra günlük kullanımı da merkeze alıyor ve üretim amacına uygun hareket ediyor. Test konuğumuz 1.5 TDCi Manuel şanzımana ve 95 HP’lik bir güce sahipti.

DIŞTAN BAKINCA
Courier’ın tasarımına, ilk anda Ford’un o güncel modellerinde de kullandığı sade ve şık çizgilerin bir şekilde yansıtıldığını görüyoruz. Krom çerçeveli ızgara, kısa kaputun üzerindeki çizgiler ve farların yapısı, karşıdan bakıldığında iyi görünen bir ticari araç olarak önümüze geliyor. Ön cama ayrılan alan dikkat çekiyor ki, büyük camın kavisini takip edip arkaya kadar düz şekilde uzanan yüksek tavan çizgisi de, yükleme alanı ve arka koltuklarda baş mesafesini yükseltiyor. Arka kısma baktığımızda sade bir tasarım hakim. Büyük bagaj kapağını açıldığında alçak bir eşik mevcut ve 708 lt’lik büyük bir yükleme alanı yer alıyor. Stepne de alta konulunca bagaj hacminden çalmamış. Arka koltukların hem sırt kısımlarından hem de oturma kısımları kaldırılıp katlanabiliyor.

İÇTEN BAKINCA
Tourneo Courier, içine adım attığınızda sert malzeme kullanımı dikkatinizi çekiyor. Ön cama ayrılan alan dikkat çeken bir nokta olarak göze çarpıyor. Geniş ön cam, hem görüş açısı hem de kabinin ferahlığını fazlasıyla arttırıyor. Direksiyonun başına geçtiğinizde, genel olarak her düğme ve sistemin gayet küçük bir yapıyla kullanıldığını görüyorsunuz. Klima kontrollerinden dokunmatik ekrana kadar pek çok şey son derece kompakt bir şekilde entegre edilmiş. Göstergeler Ford’ta alışık olduğumuz şekilde okunaklı ve markanın karakterine uygun fontlarda. Arka camlar kelebek şeklinde dışarı doğru açılırken, arka koltuklarda küçük ama kullanışlı saklama gözleri yer alıyor. Tourneo Courier’de görüş açısı ve sürüş pozisyonu anlamında bir sorun yaşanmıyor. Kısacası, Courier’nin bir ticari olarak sunduğu kabinin kullanışlılık ve tasarımının sorunsuz olduğu söylenebilir.

MOTOR & PERFORMANS
Courier’ın kaputunun altında 1.5 litrelik 95 HP’lik dizel motor 215 Nm’lik tork üretiyor. Motorun 75 HP ve 100 HP’lik seçenekleri de mevcut. Test aracımızdaki 95 HP Courier için yeterliydi. Courier’ler ülkemizde 6 ileri manuel şanzımanla satılıyor. Sürüşte, bir ticari olmasına rağmen Ford’un o karakteristik direksiyon tepkilerini görüyorsunuz. Fren pedalı ilk andan itibaren güçlü ve dozlamasını kolay hissettiriyor. Bu noktada fren ve gaz pedalına ek olarak bir de debriyaj pedalı ön plana çıkıyor. Aracın debriyaj pedalı uygun hafiflikte ve kavrama hissi başarılı. Courier sürüşte, bazı noktalarda konfordan çok sportiflik odaklı hissettiriyor. Süspansiyon gövde hareketlerini kontrolde başarılı, motorsa alt devirlerde sunduğu 215 Nm torkuyla makul bir performansa imza atıyor. Netice olarak, Ford Tourneo Courier hafif bir ticari araç olarak genel anlamda dengeli bir araç ve görev adamı olarak gayet başarılı diyebiliriz. http://www.otohavadis.com

Recep Bozdağ / otohavadis@gmail.com

Etiketler: Courier, Courier test, Ford Courier
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