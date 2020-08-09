İkinci el durmayacak

CARDATA GENEL MÜDÜRÜ HÜSAMETTİN YALÇIN, İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARININ YIL SONUNA KADAR KADEMELİ OLARAK ARTMAYA DEVAM EDECEĞİNİ SÖYLEDİ.

Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata’nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, Temmuz ayı verileri doğrultusunda otomotiv pazarını değerlendirdi.

Geçtiğimiz senenin Ağustos-Aralık döneminde pazarın 273 bin adet olduğunu hatırlatan Yalçın, “Yıl sonunda ise toplam pazar 710 bin adet seviyelerinde kapanmasını öngörmekteyiz” dedi.

Yalçın, ikinci elde satışlara paralel olarak ikinci el araç fiyatlarının yıl sonuna kadar kademeli olarak artmaya devam edeceğini ifade etti. Türkiye otomotiv pazarı, yeni normale dönüş ayı olan Haziran ayından itibaren biriken talebin de etkisiyle yüksek satış adetlerine ulaştı. İlk 7 ayda 341 bin 469 adet sıfır araç satışı gerçekleşirken pazardaki artış geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 60,3 oldu. Yalçın, 2019 yılının Ocak-Temmuz döneminde pazarın 213 bin adet olduğunu hatırlattı.

En çok üreten ve ithal eden yok satacak

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Sıfır araç fiyatlarının kademeli şekilde artacak olması sektörde ve araç satışlarında fazla bir etki oluşturmayacaktır. Çünkü, yıllardır ötelenen bir talep var. Bugün aylar sonrası için sipariş veren birçok insan var. Bu sene en çok aracı banttan indiren veya en fazla araç ithal edip pazara sunan markalar adeta yok satacaktır” dedi.

İkinci elde fiyatlar yükselmeye devam edecek

İkinci el pazarıyla ilgili bilgiler de veren Hüsamettin Yalçın, “Yıl sonuna kadar ikinci el satışları katlanarak devam ederken ikinci el fiyatları ise kesinlikle düşmeyecektir. Çünkü, otomotiv fabrikaları tüm dünyada üretime Mayıs ayında başladı ve kademeli olarak üretim yapıyorlar. Eylül ayından itibaren yeni satışa sunulacak yerli veya ithal tüm araçların kur farkı nedeniyle yüksek fiyattan satışa çıkacağını düşünüyoruz. Bu bağlamda, sıfır kilometre araç fiyatları yüksek kaldıkça ikinci el fiyatı da düşmeyecektir. Cardata olarak, ikinci el fiyatlarının belli yüzdelerle her ay artacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

İstanbul - Reyhan Keser