İkinci el oto satışları yarıya düştü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Otomotiv Meclis Üyesi ve Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı, herkesin araç ihtiyacını mayıs ve haziran ayında çözerek tatile ya da memleketine gittiğini, bu nedenle şimdilerde ikinci el otomobil satışlarında yüzde 50’ye yakın düşüş olduğunu söyledi.

t24’ün haberine göre, Batı, “İkinci el otomotiv sektörü son geçtiğimiz 1 aya kadar iyiydi. Bayram tatilinin girmesi ve tatil nedeniyle herkes araç ihtiyacını mayıs ve haziran ayında çözerek tatile ya da memleketlerine döndü. Satışlarımızda yüzde 40-50 arasında düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Piyasalar araç satışı açısından normale dönecektir. İnsanlar tatilden döndüğünde okulların açılması sürecinde herkesin sıfır ya da ikinci el araç ihtiyacı olacak. Bundan dolayı piyasanın 15 Ağustos’tan itibaren normale döneceğini düşünüyoruz. Şu anki darlığı aşacağız diye düşünüyorum” dedi.

Çin-Tayvan krizi

Önümüzdeki süreçte fazla fiyat artışı oluşmayacağını ifade eden Batı, Çin Tayvan krizine dikkat çekerek, “Ama en önemlisi Çin ve Tayvan arasında olabilecek olası savaş pozisyonu her şeyin önüne geçti. Elektronik, otomobil ve çiple ilgili kullanılan her malzeme için çünkü dünyada üretilen çipin 3’te 2’den fazlası Tayvan’da üretiliyor. Orada olacak askeri hareket ya da başka bir şey dünyadaki elektronik, araçlar, uçaklar da dahil edilebilir, TV, laptop aklınıza gelen her şeyde ciddi bir fiyat artış olabilir. Umarım böyle bir şey gerçekleşmez ve olursa dünya için iyi olmaz ve bu sorun büyüyüp gider” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi