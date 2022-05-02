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2 MAYIS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

İkinci elde bayram bereketi

02 Mayıs 2022, Pazartesi 00:17
​İkinci el otomotiv pazarında bayram hareketliliği yüzleri güldürdü. Özellikle İstanbul’da Türkiye geneline göre son iki haftadır ölçülebilir bir hareketlilik tespit edilirken, Anadolu’nun diğer illerinde de hatırı sayılır bir canlılık oluştu.

2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, Nisan ayında bir önceki yılın Nisan ayına göre yüzde 35 daha fazla ikinci el araç satışı gerçekleşeceğini belirterek “Son iki haftadır ikinci el satışlarında önemli bir hareketlilik görüldü. 2022 Mart ayında 647 bin ikinci el araç satış gerçekleşti ve Nisan ayında bu rakamın 700 binin üzerinde olması bekleniyor. 2022 yılı geneline baktığımızda ise durgun geçtiğini belirttiğimiz ilk 3 aya rağmen toplamda son 4 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15’lik artış söz konusu olacak. 2022’de ikinci el pazarında iyi bir Nisan yaşıyoruz. Bayram sonrası Mayıs ayı çok daha hareketli geçecek. Bu hareketlilik umut verici” dedi.

Fiyat artışları devam edecek

Sıfır otomobilde; çip krizi, lojistik ve ham madde temininde yaşanan sıkıntıların halen sürdüğünü de belirten Ülgür şunları söyledi: “Sıfır otomotiv sektöründe yaşanan sıkıntılar tüketicileri doğrudan ikinci ele yöneltti. Ancak ikinci elde de araç tedariğinde sıkıntılar yaşanıyor ve araç bulmak zorlaşıyor. Fiyatların artışında bulunurluk faktörünün de payı var. 2022 yılının başından bu yana araç fiyatları yüzde 17-18 oranında arttı. Bu da fiyatların, kurların hızlı yükselişi ile araç fiyatlarının pik yaptığı Kasım-Aralık 2021 dönemini yakaladığı anlamına geliyor. Rusya-Ukrayna savaşına bağlı olarak araç üretiminde önemli yeri olan ve bu ülkelerden tedarik edilen hammadde fiyatlarındaki iki katına varan fiyat yükselişleri, doğal olarak üretim maliyetlerini ve buna paralel olarak araç satış fiyatlarını etkiliyor. Bu yüzden, arz sıkıntısının devam etmesi ve yükselen maliyetler nedeni ile hali hazırda gerçekleşen sıfır araç fiyat artışlarının önümüzdeki günlerde daha da fazla olacağı bekleniyor. Buna paralel olarak ikinci el ticaretindeki satışların artması da bu beklentiden kaynaklanıyor. İkinci el firmaları, bu ay itibari ile 2021 yılının Kasım-Aralık aylarından bu yana ellerinde bulundurdukları yüksek maliyetli araçlardan da kurtulmaya başladılar. Tüketiciler için ise fiyatlar konusunda farklı bir beklenti içine girilmeden, ihtiyaçlarına göre hareket etmeleri için doğru zamandayız.”

10 yaş ve üzeri satışı %55'lere çıktı

Ülgür, bayram sonrası ve yılın kalan ayları için fiyat artışları beklentisi ile ikinci el firmalarının stok yapılarını güçlendirdiğine de dikkat çekti. İkinci el’ de tüketici yönelimin ekonomik araçlara kaydığını ve geçtiğimiz yıllarda toplam satışların yüzde 50’sini 10 yaş ve üzeri araçların oluşturduğunu da sözlerine ekleyen 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür “Son 2 yılda ise bu rakam yüzde 55’lere çıkarken 2022 ilk 4 ayında bu rakam toplam satışın yüzde 60’ını buldu” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

Etiketler: 2plan, Orhan Ülgür, 2.El, 2.El oto
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