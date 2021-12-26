İkinci eli sıfır belirleyecek

KURDAKİ DÜŞÜŞ YÜZÜNDEN TÜKETİCİ VE SATICILAR PİYASAYI GÖZLEMLİYOR.

2021 Ocak - Kasım döneminde 2. el piyasası 6.869.949 adede ulaştı. 2021 Kasım ayında yapılan satışlara bakıldığında 2020 yılı aynı dönemine göre yüzde 74 arttı. Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu yaptığı değerlendirmede “Aralık ayında 2. El piyasasını, sıfır araçlardaki fiyat politikaları belirleyecek. Ayın son bir haftasında sıfır araç fiyatlarının belirlenme süreci ve kurdaki değişimler sebebiyle tüketici ve satıcılar piyasayı gözlemlemeyi tercih edeceklerdir” dedi. Mutlu “Değişen kurun etkisi, tedarik sorunu ve ayın son günlerinde yaşanmasını beklediğimiz durgunlukla 2021 yılı 2. El pazarının 7 buçuk milyon civarında kapanacağını öngörebiliriz. Yılın son ayında zirve yapması beklenen satışlar geçtiğimiz günlerde yaşanan yüksek kur hareketliliği nedeni ile yavaşladı. Hem satıcılar hem de alıcılar beklemeye geçtiler. Kur hareketlerinin yavaşlaması, sıfır araçların temin durumu ve 2022 model araçların baz fiyatlarındaki artışlar ilerleyen günlerde 2. el pazarını şekillendirecek” diye konuştu.

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